Es dif铆cil estudiar un tema con tantas aristas de un modo sencillo. Por eso vamos a simplificar tanto t茅rminos como factores al m谩ximo para tener un cuadro general que permita orientarnos, ver c贸mo se pas贸 de la Crisis Financiera a la Crisis de Todo y c贸mo concluir谩 sin tener que escribir un libro.

Desde que en la Gran Recesi贸n de 2008 se inici贸 el periodo de medidas contraciclicas para combatir la crisis hemos visto c贸mo los gobiernos han hecho caso omiso a las necesidades estrat茅gicas de sus estados, las cuales pasan por la eficacia del circuito econ贸mico y la estabilidad econ贸mica.

Econom铆as Estables

Para lograr la eficiencia econ贸mica se necesita:

– un Sistema Econ贸mico que asegure la Estabilidad de su Circuito productivo (velocidad monetaria alta, baja morosidad, bajo endeudamiento…). Si no es estable se desequilibra f谩cilmente ante las fluctuaciones, detiene el circuito econ贸mico y se genera una crisis. Esto es lo sucedido en 2008 con la Gran Recesi贸n.

– un Circuito Econ贸mico Eficaz que asegure los suministros m铆nimos (cantidad, transporte r谩pido, precio razonable…) tanto a empresas como a particulares. Si no es eficaz afecta bien a la producci贸n bien el consumo, generando d茅ficits, que si son cr铆ticos generan crisis. Esto es lo sucedido en 2020 por la Pandemia.

Las fluctuaciones son consustanciales al proceso econ贸mico. Si estas fluctuaciones son demasiado amplias el circuito econ贸mico se para, y es cuando manifiesta la crisis. De ah铆 la necesidad de estabilidad.

Econom铆as Inestables

La crisis puede afectar al Circuito Econ贸mico, a sus Sistema Econ贸mico, o a ambos.

Ante una crisis financiera: de falta de cr茅dito, bajada de fondos, disminuci贸n de la velocidad monetaria, etc los servicios financieros Intervienen con cr茅ditos, est铆mulos, desincentivaciones y sanciones correctoras.

Ante una crisis productiva: de falta de abastecimiento, de suministros medios o mano de obra, equipos, etc, se debe recomponer el circuito econ贸mico mediante la reasignar recursos. Estas formas de intervenci贸n se denominan c铆clicas y contrac铆clicas. El objetivo es Aumentar los recursos disponibles, reconstruir la producci贸n y aumentar el consumo. A煤n as铆 nada evita la competencia, la cual puede dar al traste con los planes de Reconversi贸n.

Cuando el sistema recupera la estabilidad se dice que ha sucedido un ciclo.

Procesos de recuperaci贸n de las crisis

Las medidas correctoras pueden afectar al Circuito Econ贸mico, a sus Sistema Econ贸mico, o a ambos.

La reacci贸n ante una crisis puede ser c铆clica, cl谩sica, en la que no se aplican medidas correctoras, generalmente en la fase de reconocimiento del problema, a la aplicaci贸n de medidas correctoras que intentan paliar sus efectos. O contrac铆clicas, si se implementan medidas correctoras.

Las crisis “c铆clicas“, cl谩sicas, son aquellas en que no existe intervenci贸n en el proceso de saldo de cuentas. Las empresas que no hayan sabido o podido gestionarse y no consigan ayuda son liquidadas o transformadas; amortizadas. Tambi茅n ocurre con las personas. Generalmente implica el cambios de gestores, reajustes en plantilla, procesos, instalaciones y equipos. Al final permanecen las empresas m谩s solventes, a cambio de un alto coste social, que suele ser alto. El desmontaje del circuito es muy doloroso.

Esquem谩ticamente: el circuito econ贸mico se interrumpe> disminuye la estabilidad> parte del circuito se deshace> se invierte> se rehace> y se recupera la estabilidad.

En condiciones “contrac铆clicas” estas empresas son subvencionadas, intervenidas, para poder ajustarse a las nuevas condiciones, poder hacer frente a pagos, y continuar su actividad con relativa normalidad habitual tras superar el ciclo.

Esquem谩ticamente: el circuito econ贸mico se interrumpe> disminuye la estabilidad> se invierte> el circuito se rehace

Como vemos la diferencia entre ambas reside en qu茅 fase se aplican las medidas de estabilidad, las inversiones, pretendiendo que el circuito no se descomponga.

Las medidas antic铆clicas tienen la ventaja sobre las c铆clicas en que mantienen la estabilidad social y las redes econ贸micas de poder. Son sin duda las preferida por las oligarqu铆as, porque les proporciona beneficios extra directos en forma de rescates. La idea no es mala, pero tiene efectos secundarios realmente perverso como veremos.

2008 el inicio de la “Crisis sin fin”: Primer ciclo

A nadie escapa que en 2008 se produce la Gran Recesi贸n, una crisis financiera que acaba afectando al circuito econ贸mico mundial. Esta provoc贸 una serie de medidas anticrisis que acabaron reconfigurando el mundo en cuesti贸n de 10 a帽os.

De entre las medidas contrac铆clicas implementadas durante el periodo postdepresi贸n de 2008 destinadas a estabilizar la econom铆a la m谩s popular ha sido el abaratamiento del cr茅dito por medio de la Facilitaci贸n Quantitativa, y con este el pago de deudas, facilitar la inversi贸n y mantener el movimiento de la econom铆a.

La segunda fueron los “rescates“, subvenciones y cr茅ditos ventajosos a las empresas, generalmente bancos, ante avalanchas de incumplimiento de deudas, las cuales amenazaban con paralizar el sistema de intercambios.

La tercera fue la “austeridad“, recortes de los gobiernos en sus servicios para disminuir el gasto p煤blico. La intenci贸n era que el nicho dejado por los servicios p煤blicos se supliese con servicios privados, que al competir, ya se sabe, en un “mercado perfecto”, abaratar铆a los precios.

En 2010 finalizan los est铆mulos masivos y se esper贸 a comprobar que la respuesta a las medidas correctoras surtieran efecto.

2011 Nueva crisis

Los datos macro no acaban de cuadrar, para 2011 se requiere una nueva tanda de est铆mulos. Se puede considerar el inicio de un nuevo ciclo de la misma crisis o una crisis subsecuente, no tiene importancia a efectos pr谩cticos porque el monitoreo econ贸mico es constante.

El abaratamiento del cr茅dito produjo un volumen monetario hist贸rico que generalmente se ha dirigido a los mercados de valores, a productos financieros y otros pozos de inmundicias, en b煤squeda de nichos de rentabilidad. Esto llev贸 a una concentraci贸n empresarial entorno a corporaciones trasnacionales, con mayor capacidad de cr茅dito, tendentes al monopolio y a la eliminaci贸n de numerosos minoristas a lo largo del mundo. Lleg贸 la producci贸n a escala planetaria.

Los “rescates” mantuvieron la cohesi贸n social, pero propiciaron el mantenimiento de empresas ineficientes, no ajustadas a las nuevas condiciones productivas, incapaces de mantener la competencia productiva; inestables.

La austeridad produjo una disminuci贸n de la inversi贸n p煤blica que no pudo ser suplida por los servicios privados, al tratarse de empresas remarcadamente ineficientes si no zombis; aumentando la inestabilidad.

Es as铆 como la econom铆a se desestabiliza en alguno de sus puntos, requiriendo un nuevo ajuste del mismo reiniciando el ciclo.

La crisis de unos es la bonanza de otros. China permaneci贸 estable, absorbi贸 las deslocalizaciones industriales, se encumbr贸 como productor industrial mundial y apunta a que desbancar谩 a EEUU econ贸micamente. En el circuito econ贸mico mundial China se convirti贸 en el n煤cleo del circuito. Este fue el punto final de la hegemon铆a econ贸mica americana.

A medida que incrementaron los elementos de inestabilidad la velocidad monetaria disminuy贸, el nivel de apalancamiento global creci贸, lo que se interpret贸 como un enlentecimiento econ贸mico y acumulaci贸n de capitales sin salida. Se dej贸 de invertir a pesar de los est铆mulos. A煤n as铆 el circuito econ贸mico se mantuvo operativo unos cuantos ciclos.

Siguientes ciclos

Podemos considerar que este segundo “Ciclo Contrac铆clico” inici贸 con la segunda facilitaci贸n o expansi贸n cuantitativa, la segunda tanda de medidas correctoras.

Cada pa铆s lleg贸 en un momento distinto, y solo llev贸 a un lugar, la repetici贸n del ciclo en s铆.

– Jap贸n en 2002, repetici贸n en 2012 y 2020

– EEUU 2008, 2011, 2013, 2015, 2020

– UK en 2008 2011, 2015, 2020

– UE en 2008, 2011, 2015, 2020

La importancia e impacto de estas expansiones en el futuro cercano ser铆an tan importantes que marcar铆an la pol铆tica y econom铆a de los pa铆ses afectados por d茅cadas, afectando a su geopol铆tica.

2016 el “Ciclo sin Fin”

Nada hac铆a remontar la econom铆a. Nada recuperaba la estabilidad del sistema.

En alg煤n despacho alg煤n iluminado abri贸 un viejo libro de recetas y escogi贸 la de hiperinflacci贸n para curar a la econom铆a. Tal vez leyendo sobre nazis y la Republica de Weimar.

Esta facilitaci贸n, que se supon铆a deb铆a ser puntual, a sabiendas de los estragos, distorsiones e inestabilidades que introduce en el sistema econ贸mico. Lleg贸 al paroxismo con los Tipos de Inter茅s negativos, los cuales suponen una Flexibilizaci贸n permanente. Literalmente Cr茅dito ilimitado. El ciclo sin fin, lo cual podr铆amos considerar un estado de tensi贸n superior, constantemente estimulada.

La medida correctoras se introduce cuando hay algo que corregir. Si se hace permanente indica que hay que corregir siempre algo, que nunca se va a arreglar. La Crisis de Todo.

La intuici贸n nos lleva a pensar que esta situaci贸n no puede durar mucho tiempo.

El capital se deposita, se invierte, cuando hay focos de rentabilidad, de beneficios. Se controla por incentivos y est铆mulos. Mientras el capital financiero se ce帽铆a a su fiesta particular de beneficios crecientes interfer铆a pero no impactaba en el circuito econ贸mico f铆sico. De vez en cuando hac铆a una visita al mundo real, en forma de burbuja financiera, en bienes ra铆ces, criptos, bolsa, tesla, apple, macrogranjas, hidr贸geno, renovables… introduciendo sus distorsiones. Cada vez m谩s frecuentes, pero la econom铆a operaba.

El efecto secundario sumativo de cada inyecci贸n de capital puramente especulativo es palpable en cada ciclo. Empresas cada vez m谩s grandes con fondos infinitos que primero acaban con las m谩s peque帽as y despu茅s absorben o se fusionan con otras grandes. La producci贸n real se relocaliza en 谩reas m谩s rentables. Despu茅s de varios ciclos se realiza a escala global en muy pocos lugares, lo que ya de por si constituye efecto monopol铆stico global. 脕reas enteras quedan marginadas mientras otras se atestan.

R谩pidamente, en cuesti贸n de 13 a帽os, se ha reconfigurado un nuevo mundo globalizado lleno de desequilibrios y desigualdades, altamente interdependiente, fr谩gil, lleno de cisnes negros, poco resilente, cuyo poder organizativo recae cada vez en menos manos. Y esto con el capital especulativo relativamente contenido.

2020 El Rescate de Todo

Pero en 2020 lleg贸 el covid19: la paralizaci贸n global de empresas produjo de nuevo la interrupci贸n del circuito econ贸mico mundial, paraliz贸 el env铆o de suministros de todo tipo, el tr谩fico de personas e introdujo inestabilidad y fragilidad en el sistema.

Se respondi贸 de nuevo con medidas contrac铆clicas, que mantuvieron el sistema mientras se superaba la crisis. Con una gran diferencia: tanto empresas peque帽as y medianas como personas fueron asistidas. Otra diferencia es que el endeudamiento que estas hubieran sufrido recay贸 esta vez en los gobiernos.

Estos rescates en pa铆ses generalmente desarrollados no impidieron que la distribuci贸n desigual de recursos y producci贸n provocara desabastecimientos regionales que repercuten en toda la cadena de valor. La cadena se rompe por el eslab贸n m谩s d茅bil, y los pa铆ses productores de materias primas frenan sus exportaciones, paralizando la producci贸n industrial.

El efecto es que a finales de 2021 los suministros siguen sin llegar mientras las empresas siguen sin producir. Un momento dorado para los inversores.

2020 el Capital Especulativo se desborda: La “Burbuja de Todo”

La escasez temporal fue interpretado como el momento indicado para invertir en todo. Las bolsas marcan m谩ximos hist贸ricos. El capital financiero se desbord贸 finalmente por el mundo, rompiendo las fronteras entra la ficci贸n y la realidad, de lo racional y lo irracional. Los tiburones salieron de pesca.

Mientras el capital ficticio se dedicaba a invertir en derivados financieros la furia destructiva del capital masivo estaba relativamente contenida. Pero este capital groseramente masivo, esperp茅ntico, convirti贸 a las mercanc铆as circulantes, ahora escasas, en sus presas, al revalorizarse y proporcionar mayor rentabilidad.

Cuando a las empresas de inversi贸n se les da cr茅dito ilimitado pueden competir por la mercanc铆a sin l铆mite, y eso es lo que estamos viendo en mercados tan cr铆ticos como energ铆a, alimentaci贸n y 煤ltimamente desde materias primas a microchips. La burbuja de todo.

2021 La Inflaci贸n de Todo

La burbuja de todo llevar铆a, seg煤n esta l贸gica, a que todo, en todos lados, empiece a subir de precio; como estamos viendo. Primero en el mercado de futuros, por la competencia entre grupos de inversi贸n, siguiendo por toda la cadena productiva hasta llegar meses despu茅s a los comercios minoristas y hogares.

202? La Deflaci贸n de Todo…

Cuando se acumulan los productos en los almacenes estos se saturan, los precios comienzan a bajar hasta que su producci贸n deja de ser rentable. Durante la pandemias vimos c贸mo el precio del petr贸leo se convirti贸 en negativo, pagando por retirar stock. Produce un efecto deflacionario que tambi茅n provoca rescates, como hemos visto, de las empresas menos rentables. A煤n as铆, si no se frena la especulaci贸n y el est铆mulo, si continua la inversi贸n ficticia, no afecta a la rentabilidad de la empresa, sino a su operatividad. Es decir, son capaces de hacer frente a sus pagos, ganar dinero y no producir nada. Se descapitalizan y se financiarizan. Se convierten en empresas zombi que paralizan la econom铆a

… y el frenazo de todo

Llegar谩 a un punto en que se paralice el consumo final de todos los productos, pero el precio siga creciendo a pesar de carecer de estos compradores finales; solo quedar谩 un sin fin de intermediarios que encarecen el producto en cada transacci贸n: bienes ra铆ces, servicios sanitarios, alimentaci贸n, turismo… da igual la mercanc铆a. 脡ste es el punto actual al que se est谩 llegando. Una crisis de sobreacumulaci贸n con desabastecimiento global.

Mencionar que era cuesti贸n de tiempo el que el capital financiero se desbordase y que se formase esta Burbuja de Todo. Recordar que 茅sta carest铆a ya estaba prevista desde que en 2013-14 comienzan las desinversiones petroleras en exploraci贸n, lo que auguraba una carest铆a de combustibles como la que se ha producido en 2021.

El “frenazo de todo” ya estaba previsto. La pandemia solo introdujo elementos de inestabilidad que ya estaban presentes: freno a los suministros, producci贸n y solvencia, inherentes el propio proceso de acumulaci贸n del sistema.

La forma adecuada de respuesta en un mundo globalizado ser铆a una producci贸n mundial concertada y env铆o de suministros necesarios suficientes generalizado. Es decir, estabilizar los circuitos econ贸micos mundiales. Esto queda m谩s all谩 de la imaginaci贸n de ning煤n capitalista.

Hacer lo mismo intentando que sucedan cosas distintas es de necios

Cuando el problema reside en la provisi贸n de suministros aunque se disponga de medios financieros no se puede reasignar productos. La intervenci贸n que lleva a la reconversi贸n debe ser f铆sica.

Cuando el problema reside en que las propias herramientas de intervenci贸n no funcionan (el cr茅dito se estanca, aumentan los impagos, disminuye la inversi贸n, crecen las burbujas financieras como la bolsa…), el sistema se mantiene inestable a pesar de disponer de recursos abundantes, y se debe estabilizarlo “por otros medios”.

La intervenci贸n del estado puede llegar al culmen de la estulticia pretendiendo solventar la crisis de estabilidad del sistema (crediticia, de ahorros, de inversi贸n, especulativa), de asignaci贸n de productos, como si de una crisis de producci贸n en si se tratase. Este ser铆a un error estrat茅gico grave, porque ambas se solventan de formas distintas como hemos visto. Es el caso de EEUU, UK o la UE, y su origen es pol铆tico.

EEUU es paradigm谩tico.

– A Obama le estall贸 la crisis en las manos. Fue el primero en aplicar extensiblemente las medidas antic铆clicas en 2008 asumiendo que se trataba de una crisis financiera. Pero tambi茅n opt贸 por disminuir el precio de las materias primas cr铆ticas mediante dos guerras, Siria y Libia. Smart, aunque no funcion贸.



-En 2016 Donald Trump pretendi贸 reasignar los recursos internos y externos, traer la producci贸n a EEUU, basado en las medidas contrac铆clicas, el “Ciclo sin Fin” y un sistema de incentivos y

-En 2021 la administraci贸n Biden pretende reasignar recursos externos interfiriendo militarmente en las rutas comerciales internacionales, aumentar谩 artificialmente le efecto de carest铆a global y alza de precios que se pretende les de ventaja. Si le sumamos el efecto de la “Inversi贸n en Todo” nos damos cuentas de las proporciones del problema. -En 2015 China toma la delantera econ贸mica mundial.-En 2016 Donald Trump pretendi贸 reasignar los recursos internos y externos, traer la producci贸n a EEUU, basado en las medidas contrac铆clicas, el “Ciclo sin Fin” y un sistema de incentivos y sanciones internacionales . A pesar de todo y a rega帽adientes tuvieron que aceptar los rescates minoristas a ra铆z del covid19 sufrir la ruptura del circuito sin capaz de recuperaci贸n. Se dio cuenta de que no era necesario reconvertir el circuito, sino redirigirlo. Pero su proyecto rechazado in extremis por las 茅lites en su primer mandato. Las 茅lites y oligarqu铆as globales situadas en EEUU estaban c贸modas con el circuito como estaba.-En 2021 la administraci贸n Biden pretende reasignar recursos externos interfiriendo militarmente en las rutas comerciales internacionales, en concreto las indopac铆ficas ; porque el resto ya las controlan. Estoy alza de precios que se pretende les de ventaja. Si le sumamos el efecto de la “Inversi贸n en Todo” nos damos cuentas de las proporciones del problema.

No son recetas, son crecepelo

Aunque se obtuviese el preciado recurso, es el Sistema Econ贸mico de incentivos, beneficios e inversiones el que asigna tanto el recurso como el beneficio, y es el que est谩 roto, no la cadena de suministros. Es decir, puedes situarte en un contexto de sobreabundancia, con los almacenes llenos de mercanc铆a, pero sin compradores potenciales, al no tener capacidad adquisitiva para competir con los grandes compradores. El ejemplo m谩s claro es el mercado inmobiliario, atestado de casas vac铆as junto a barrios de indigentes.

La falta de materiales solo puede ser un incentivo si otorga beneficios. Llegamos a la paradoja de que es el sistema econ贸mico el que puede subsistir sin circuito econ贸mico. Tal es as铆 que el gobierno de turno debe implementar nuevos circuitos fuera del sistema dominante, como el sistema de cupones, raciones y suministros directos para seguir funcional.

Si las empresas se descapitalizan, llegado el momento en que el producto real se aprecia no existir谩 capacidad de suministro. Es decir, si un pa铆s decide solventar una crisis econ贸mica aduciendo falta de recursos por medio de una guerra lo 煤nico que obtendr谩 ser谩 la misma crisis en medio de una guerra.