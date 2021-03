Ruben Hern谩ndez



La actual emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y la consecuente semiparalizaci贸n econ贸mica global derivada en gran medida del confinamiento forzado, ha dejado hasta ahora un saldo de centenares de miles de empresas peque帽as y medianas quebradas s贸lo en el hemisferio occidental, aparatos productivos estatales cuasidestruidos, enormes endeudamientos externos, reducci贸n acelerada de la ya antes escasa inversi贸n social, crecientes recortes salariales y laborales, millones y millones de desempleados y mucha m谩s pobreza y miseria en todos los rincones del orbe. Como respuesta parcial de los gobiernos en muchas naciones, se comenz贸 a dar bonos y auxilios monetarios para 鈥渃ompensar鈥 de cierta manera a los numerosos ciudadanos comunes perjudicados por la pandemia (en algunos pa铆ses se han estado dando bonos desde antes de la presente emergencia)

Ahora bien, se entrecomill贸 el t茅rmino compensar, considerando que dichos bonos en realidad no son una ayuda como tal para las personas que los est谩n recibiendo. En primer lugar, las cantidades repartidas, que van desde unos cuantos d贸lares hasta algunos cientos por mes (o su equivalente en otras monedas), dependiendo del pa铆s que los otorgue, no alcanzan para cubrir m谩s que algunas necesidades b谩sicas. En segundolugar, no son otorgados a todos quienes necesitan auxilios econ贸micos por su pobreza o miseria, ni con la frecuencia deseada por los beneficiarios; el grueso de las ayudas estatales ha sido para las corporaciones globales. En tercer lugar, los bonos no son repartidos por filantrop铆a, sino por razones como las siguientes:

1.- Aumentar el gasto p煤blico para tratar de que crezca el consumo en un periodo caracterizado por una fuerte contracci贸n econ贸mica. Para los Estados y quienes los dirigen es prioritario preservar el Statu Quo, y a la vez maquillar sus estad铆sticas econ贸micas.

2.-Reducir gastos generales en cuanto a sueldos y prestaciones, mediante la entrega de 鈥渁yudas鈥 monetarias a un n煤mero limitado de personas,en vez de aumentar o al menos preservar los salarios y ciertos beneficios laborales en plena crisis socioecon贸mica.

3.- Hacer creer a los necesitados que las 茅lites est谩n conformadas por individuos benevolentes, que se preocupan por la gentes de abajo en 茅pocas de emergencia como la actual. Y que crean, adem谩s, que no son personajes ego铆stas, eg贸latras, fr铆os, codiciosos, inmorales e injustos, sino constructores de un orden mundial neoliberal-benefactor necesario para garantizar el bienestar, la prosperidad y la protecci贸n de toda la humanidad en lo sucesivo, sin distingo socioecon贸mico.

Entonces los bonos estatales lejos de ayudar realmente a los necesitados durante una crisis como la actual, no son m谩s que 鈥榣imosnas鈥 o colaboraciones monetarias escasas y ocasionales, que de ninguna manera contribuyen a solucionar el problema de la pobreza y miseria de forma estructural. Y no lo solucionan, simple y sencillamente porque al Estado y el Capital no les interesa el bien econ贸mico de la mayor铆a por medio de una distribuci贸n m谩s o menos justa de la riqueza v铆a salarios y prestaciones; el capitalismo per se genera pobres y miserables en cantidades masivas y continuass, en especial el neoliberalismo que pretende consolidarse en el planeta, mediante un nuevo orden corporocr谩tico-totalitario. Por lo tanto la entrega de bonos y de otras 鈥渃ompensaciones鈥 por parte de los estados, caracterizados tambi茅n por ser asistencialistas, no es m谩s que una medida superficial que en nada perjudica al Statu Quo. Es dar el pescado de forma limitada al humilde, en vez de ense帽arle y permitirle pescar.