Entrevista a Fernando Krichmar y Marina Pesah integrantes de Documentalistas Argentinos (DOCA) quienes dialogaron sobre la situaci贸n del cine nacional independiente. 芦A casi dos a帽os de que esta gesti贸n asumi贸, todo el sector y sobre todo DOCA nos hemos expresado respecto de la situaci贸n en la que estamos, de la caducidad del Fondo de fomento este a帽o, que necesita tratamiento parlamentario, para que puedan continuar los fondos que hacen que el cine en nuestro pa铆s exista禄 explic贸 Pesah. Por Mario Hern谩ndez

M.H: DOCA ha denunciado la caducidad del Fomento a la Cultura. Un t铆tulo fuerte que fue lo que motiv贸 este llamado.

F. K: S铆. Digamos, nos encantar铆a estar hablando de otras cosas, pero resulta que en la reforma impositiva del 2017 el Congreso vot贸 el fin de las asignaciones espec铆ficas, que son las que permiten de alguna manera que exista el Fondo de fomento cinematogr谩fico, el del teatro, el de la m煤sica y el de las bibliotecas populares. As铆 que estamos en un colectivo que se llama 鈥楿nidos por la Cultura鈥 tratando de presionar al Congreso para que este a帽o, antes de diciembre, que es cuando caducan todos estos fondos, modifiquen esa decisi贸n que tomaron todos los partidos.

Por m谩s que algunos dicen fue 鈥榚l macrismo鈥, en general lo votaron todos los diputados y senadores. Algunos dicen que por error, porque no se dieron cuenta, que entr贸 en un gran paquete鈥 pero est谩 claro que en el macrismo era una idea estrat茅gica que plante贸 la fundaci贸n FIEL cuando dijeron que hab铆a que cambiar este tipo de cosas, dec铆an que hab铆a que eliminar estas asignaciones espec铆ficas.

Que por si no se entiende, son los impuestos que pagan los exhibidores de cine, que son el 10% de la entrada y que pagan los grandes multimedios por la publicidad de cable. Eso va a engrosar el Fondo de fomento cinematogr谩fico, en el caso del cine, y en otros casos, otros impuestos que llevan a fortalecer estos distintos fondos.

Todas estas actividades se est谩n por quedar sin financiamiento, as铆 que el s谩bado 12, en el Auditorio de ATE en Belgrano 2527, llamamos a una asamblea abierta de la cultura para profundizar la movilizaci贸n y tratar de sensibilizar diputados y senadores para que revean esta decisi贸n y al Poder Ejecutivo para que tome cartas en el asunto.

En la movilizaci贸n que hubo el 8M, el D铆a de la mujer trabajadora, muchas compa帽eras de este espacio, entre las que estaban Andrea Est茅vez, Gabriela Molina, Ingrid Urrutia y much铆simas cineastas y trabajadoras del cine, lo encararon a Trist谩n Bauer y le pidieron una reuni贸n, porque ya la solicitamos hace un a帽o y no nos vienen recibiendo.

Creo que todos estos espacios, adem谩s de DOCA, somos bastante representativos del cine y otros aspectos de la cultura para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto, mande un proyecto o fortalezca el proyecto que ha presentado el diputado Pablo Carro y se termine con esta espada de Damocles, que directamente finalizar铆a con toda posibilidad de cine argentino independiente; solo podr铆an hacer pel铆culas las grandes plataformas y los grandes multimedios.

M.H: Lo mencionaste a Trist谩n Bauer, ministro de Cultura. 驴Qu茅 dice sobre este tema?

F.K: Bueno, nos vamos a enterar en esta reuni贸n, a partir de ese compromiso p煤blico que por suerte las compa帽eras lo filmaron porque a nosotros no nos viene recibiendo. Lo cual por supuesto nos sorprende porque es un colega, muchos de nosotros admiramos su obra, hemos estado en diferentes foros con 茅l, parece ser un buen chab贸n y todo, pero son parte de las contradicciones que tiene este gobierno.

A veces amaga para un lado, otras para otro, no se entiende para qu茅 lado juega. No parece ser lo que se dijo en su momento. La idea es que nos vamos a sentar con alguien que es colega nuestro a ver qu茅 explicaci贸n tiene por esta inacci贸n y qu茅 tiene pensado para avanzar con esto. De paso para ver por qu茅 no nos recibe, por qu茅 hay que soportar en el INCAA los mismos gerentes que nombr贸 en el macrismo para hacerlo bosta y varias otras preguntas que son dif铆ciles de responder.

M.H: Tambi茅n le铆 que han convocado otra movilizaci贸n el jueves 7 de abril.

F.K: S铆, la idea de la asamblea es pensar esta movilizaci贸n, ver c贸mo la hacemos masiva en apoyo de esta reivindicaci贸n. M谩s all谩 de las reuniones que tenemos todo el tiempo con diputados, funcionarios y con la prensa tratando de poner el tema en agenda. M谩s all谩 de eso, la movilizaci贸n como parte de organizaciones populares que somos siempre fue lo que garp贸. Luchar sirve, como dicen las compa帽eras feministas y mujeres que se han movilizado 煤ltimamente. Luchar sirve y eso se puede ver en la calle.

鈥淯n artista, si es desinteresado y apasionado, es siempre una protesta viviente鈥

M.H: Fernando, te quiero sacar de este tema porque se cumplieron 100 a帽os del nacimiento de Pier Paolo Pasolini. 驴Qu茅 significa Pasolini para la cinematograf铆a mundial?

F.K: Pasolini significa para los que tratamos de hacer un cine cr铆tico, de alguna manera interesante y cuestionador, el espejo donde nos miramos, tanto su obra, su vida, su actitud, su militancia. Lo es todo Pier Paolo. 100 a帽os, parece que su cine es tan joven, tan vigente. Justamente tengo una cita de 茅l que te pinta perfectamente lo que es: 鈥淯n artista, si es desinteresado y apasionado, es siempre una protesta viva. Solo abrir la boca es protestar: contra el conformismo, contra lo oficial, p煤blico o nacional, con lo que todos se sienten c贸modos, as铆 que en el momento en que abre la boca, un artista est谩 comprometido, porque abrir la boca siempre es escandaloso.禄 Eso dijo Pier Paolo Pasolini, nacido hace 100 a帽os.

Recomendamos que vean toda su obra. Una de las cosas m谩s interesantes y duras que hizo fue 鈥楽al贸 o los 120 d铆as de Sodoma鈥 una tremenda denuncia a lo que es el fascismo, y la destrucci贸n del ser humano por el fascismo, la hizo despu茅s de que le hicieron muy buenas cr铆ticas por su 煤ltima pel铆cula. Dijo 鈥榮i me hacen tan buenas cr铆ticas es porque me estoy desgastando鈥 as铆 que se mand贸 a esa 煤ltima obra, que en parte fue lo que lo llev贸 a la muerte. Fue asesinado en una maniobra de los fascistas, que en 1975 estaban muy fuertes en Italia.

M.H: Fernando, estoy muy agradecido de esta nueva comunicaci贸n y espero que este tema se encamine como debe ser. Me sorprende que tanto Puenzo como Trist谩n Bauer, dos figuras tan importantes de la cultura argentina, no tengan una posici贸n definida y clara con relaci贸n a este tema.

F.K: A nosotros nos pasa lo mismo. Son dos colegas, as铆 que no entendemos por qu茅 esta actitud. Ojal谩 que rectifiquen y se sumen a este reclamo, porque es fundamental que el Estado, que el Poder Ejecutivo nacional se lo plantee como un problema.

M.H: Fernando, un abrazo.

F.K: Un abrazo Mario, y gracias por estar siempre pendiente de nuestras iniciativas.

Entrevista a Marina Pesah de DOCA

2001 fue el momento identitario y de formaci贸n de distintos grupos de cine documental

M.H.: Marina Pesah, directora del 煤ltimo festival realizado por Documentalistas Argentinos.

M.P.: El martes 14 de diciembre fue la apertura.

M.H.: 驴Un festival que tuvo como caracter铆stica la presencialidad?

M.P.: No, tuvo un formato h铆brido, la mayor parte de la programaci贸n se mostr贸 a trav茅s de la plataforma 鈥淰ivamos cultura鈥 y un peque帽o porcentaje en forma presencial. Hubo alrededor de 8 funciones.

M.H.: 驴Qu茅 se vio en esta nueva edici贸n del festival de los Documentalistas argentinos?

M.P.: Este festival tuvo una caracter铆stica h铆brida, en formato virtual y presencial y estuvo atravesado por una fecha muy especial, de la cual el festival hizo eje, a 20 a帽os del 2001; el foco estuvo puesto ah铆.

M.H.: D贸nde los documentalistas tuvieron una participaci贸n central.

M.P.: Por supuesto. Fue el momento identitario y de formaci贸n de distintos grupos de cine documental que se empezaron a dar cita en el momento de la protesta. A partir de ese recorrido, de esos encuentros en la calle registrando los sucesos, se empiezan a gestar diferentes organizaciones y colectivos, pero fundamentalmente lo que se propuso desde el festival, con el foco en el 2001, fue hacer una puesta en valor de todo este recorrido que ha dejado una cantidad de pel铆culas emblem谩ticas y que tambi茅n establece, a partir de la proyecci贸n de esas pel铆culas, una especie de di谩logo, en este presente de tanta virtualidad.

Por eso fue que decidimos que las funciones del Foco 2001 fueran en su mayor铆a presenciales, casi en su totalidad, para que tambi茅n sea un espacio de encuentro entre quienes estuvieron en ese momento realizando sus pel铆culas en la calle, con el p煤blico, y que haya un intercambio directo con las personas.

Hay pel铆culas que tienen que ver con 鈥淎DOC por un nuevo cine en un nuevo pa铆s鈥 de Boedo Films, que hablaba de c贸mo se viv铆a en ese momento, c贸mo fue la construcci贸n de lo que fue la rebeli贸n del 19 y 20 y posteriormente todo lo que significaron las luchas a partir de ah铆 y tambi茅n de d贸nde ven铆amos de todo lo que era la post dictadura y el menemismo que desemboc贸 en esta gran crisis y c贸mo los y las documentalistas empezaron a tratarlo con una mirada de acompa帽ar a los movimientos sociales, de participar activamente en ese proceso que se estaba dando.

Tambi茅n hay pel铆culas como 鈥淢atanza鈥 que fue una pel铆cula emblem谩tica del grupo 鈥1掳 de Mayo鈥 que hace un registro del d铆a a d铆a en el interior de un movimiento social. 鈥淓l puente鈥 que retrata la represi贸n en Corrientes de Myriam Angueira. Y en funci贸n de este contenido, de esta mirada del Foco 2001 tambi茅n la convocatoria al resto de cineastas de otras partes del mundo que tienen en sus pel铆culas relatos que nos hermanan a trav茅s de las luchas que retratan.

Este fue un poco el criterio de este festival, de traerle a la gente pel铆culas que tambi茅n hablan de luchas en otras partes del mundo, que podr铆an ser las nuestras.

M.H.: Me dec铆as que esta parte del festival DOCA fue esencialmente presencial.

M.P.: S铆. Las funciones del Foco 2001 fueron a partir del s谩bado 18 de diciembre en el cine Gaumont hasta el lunes 20 de diciembre y tambi茅n hubo una funci贸n el viernes 17 en la Manzana de Las Luces.

M.H.: El Gaumont y la Manzana de Las Luces fueron los dos lugares donde se desarroll贸 el Foco 2001.

M.P.: S铆. Principalmente el Gaumont y en la Manzana de las Luces tuvimos pel铆culas en competencia, cortos y largos, parte del Foco 2001 y en La Casa de la lectura, en Almagro, tambi茅n tuvimos estrenos DOCA y pre estrenos DOCA de nuestros socios.

M.H.: Ha sido un a帽o muy dif铆cil para el cine documental.

M.P.: Por eso creemos que ameritaba hacer este encuentro y debate para pensar este a帽o que hemos pasado, con esta gesti贸n que est谩, sobre todo en lo que hace a la exhibici贸n, llevando a nuestras pel铆culas a un callej贸n sin salida, con poca presencia en salas, con poca posibilidad de que la pel铆cula tenga recorrido para que la gente la pueda ver.

Creemos que la exhibici贸n dentro de un festival es un momento importante para ser tenido en cuenta y que es un motivo m谩s que importante para que el p煤blico participe. Esta gesti贸n no est谩 llevando adelante ninguna pol铆tica respecto de la exhibici贸n, ni el cumplimiento de la Ley de cine y hay un gran descontento dentro del sector al respecto.

M.H.: Y dificultades tambi茅n con la financiaci贸n.

M.P.: Ni hablar de la financiaci贸n cuando uno termina la pel铆cula. Es otro aspecto importante a tener en cuenta. Ahora, a casi dos a帽os de que esta gesti贸n asumi贸, todo el sector y sobre todo DOCA nos hemos expresado respecto de la situaci贸n en la que estamos, de la caducidad del Fondo de fomento este a帽o, que necesita tratamiento parlamentario, para que puedan continuar los fondos que hacen que el cine en nuestro pa铆s exista.

Desde el no plan de fomento, que nunca se present贸, que no sabemos de qu茅 se trata ni de qu茅 se va a tratar, de c贸mo se est谩 pensando el cine en nuestro pa铆s, de la distribuci贸n de esos fondos a trav茅s del Plan de fomento. Y la exhibici贸n y la distribuci贸n de nuestras pel铆culas, que es todo lo que hace a nuestro ecosistema como realizadores y realizadoras, para poder llevar adelante nuestro trabajo. Por eso pensamos tambi茅n el festival como una mirada acerca de la selecci贸n de las pel铆culas para que tambi茅n tuvieran esa oportunidad, que tal vez de otra forma no la tendr铆an.