De parte de Kurdistan America Latina November 17, 2022 177 puntos de vista

No ver谩n sus caras. Algunos dar谩n sus nombres reales, otros no. Como gran parte de los activistas del movimiento de protesta que sacudi贸 el pa铆s entre octubre de 2019 y febrero de 2020, tratan de no llamar demasiado la atenci贸n sobre ellos. Estos j贸venes, una vez roto ese hielo inicial, se entregan voluntariamente a la causa: 鈥淨uer铆amos alertar al mundo sobre lo que estaba sucediendo en Irak. Pac铆ficos, nos enfrentamos a un gobierno, a Estados, a organizaciones armadas. Solos鈥.

Esas palabras son de Amani. Empleada en una ONG, la activista de 26 a帽os esconde tras sus ojos negros una ira inagotable, y, como una inmensa parte de la poblaci贸n iraqu铆 hoy, el temor de ver a su pa铆s caer en el caos. Hace unas semanas, ella y sus compa帽eros presenciaron desde lejos el recrudecimiento de la violencia extrema en el coraz贸n de la capital. Enfrentamientos de envergadura, en directo por televisi贸n, entre dos facciones chi铆es rivales en lucha por el poder. La corriente encarnada por el tempestuoso Moqtada al-Sadr, que se reivindica como el heraldo del soberanismo iraqu铆, y el Marco de Coordinaci贸n, una alianza de partidos y milicias en la 贸rbita iran铆, parecen irreconciliables.

Y si bien las armas se silenciaron r谩pidamente, el problema pol铆tico de fondo persiste. El reciente nombramiento de un presidente de la Rep煤blica y de un primer ministro, despu茅s de un a帽o con ambos cargos vacantes, no parece una salida a la crisis.

鈥淭ishreen鈥 o la revoluci贸n asesinada

El pa铆s se ve ante un escenario de intensas crispaciones que los activistas iraqu铆es quer铆an evitar; los mismos que, en los primeros d铆as de octubre de 2019, asaltaron las calles de Bagdad y de varias grandes ciudades del sur de Irak.

En un contexto de crisis econ贸mica y social, superada por d茅cadas de corrupci贸n as铆 como de dominaci贸n extranjera, una parte de la juventud desheredada -muy mayoritariamente chiita- va a reclamar la ca铆da del r茅gimen, el fin del sistema confesional, as铆 como una verdadera democracia. 鈥淟as anteriores oleadas de protestas reivindicaban los servicios b谩sicos, como la electricidad, mientras que este movimiento iba mucho m谩s lejos. Reflejaba el hecho de que nos sent铆amos casi extranjeros en nuestro propio pa铆s, controlado por otras potencias鈥, afirma Amani.

En la 贸rbita iraqu铆, desde la ca铆da del r茅gimen de Saddam Hussein en 2003, el territorio no ha encontrado ni estabilidad ni prosperidad. Y si desde la derrota de la organizaci贸n Estado Isl谩mico (ISIS) parece reinar una calma relativa, Irak sigue siendo un pa铆s con riquezas considerables, pero todav铆a poblado de pobres.

Aya solo ten铆a 17 a帽os en 2019. Como muchos otros j贸venes de su edad, esta estudiante se uni贸 a las filas de la protesta sin que su familia lo supiera. 驴C贸mo podr铆a haber sido de otra manera? Desde las primeras horas de este levantamiento iraqu铆, el poder hizo uso de la fuerza contra los manifestantes, pac铆ficos, con el fin de silenciar sus voces. 鈥淓l primer d铆a, en la plaza Tahrir (epicentro de la protesta), escuch茅 las detonaciones. Pens茅 que era el 煤ltimo d铆a de mi vida. Pero sab铆a que deb铆a continuar, as铆 que volv铆 al d铆a siguiente鈥, explica.

Una represi贸n sangrienta que llev贸 el sello de ex paramilitares, mayoritariamente vinculados a Ir谩n, a las Unidades de Movilizaci贸n Popular (PMF, o Hachd al-Chaabi). Una coalici贸n de milicias integradas en el aparato de seguridad iraqu铆 tras su papel determinante en la lucha contra ISIS. Y estos 煤ltimos no retroceder谩n ante lo que perciben como una amenaza para el poder establecido. Los francotiradores est谩n posicionados en los tejados de las arterias estrat茅gicas: 鈥淐on mi mejor amigo, corr铆amos juntos para huir de los disparos. Se puso tras de m铆 para proteger mi espalda, y fue alcanzado por un francotirador. Nunca olvidar茅 su mirada cuando muri贸鈥, recuerda Aya, con una seguridad desconcertante.

Sin embargo, contra todo pron贸stico, las manifestaciones no cesan; m谩s a煤n, se amplifican. Este movimiento de masas lleva ahora un nombre, Tishreen (octubre, en 谩rabe), y pronto llevar谩 tambi茅n decenas de m谩rtires. En realidad, es un ba帽o de sangre.

Salah, de 23 a帽os, es tambi茅n uno de los revolucionarios de la primera oleada. Al evocar estos momentos, el delgado joven de ojos claros se pierde en sus pensamientos. Recuerda que fue seguido hasta su casa al regresar de una manifestaci贸n y que se vio obligado a cambiar de ruta cada d铆a. 鈥淓n realidad, la represi贸n ha reforzado el movimiento. Si en Irak nos dejamos atrapar por el miedo, entonces no podemos seguir viviendo鈥.

En las calles, muchas chicas muy j贸venes llenan las protestas. 鈥淭ishreen estaba lleno de mujeres fuertes, que no ten铆an miedo a nada, que iban hasta el final con sus ideas鈥, continu贸 Aya. 鈥淓ra como una familia, todos cuidaban de todos. El miedo no nos afect贸. En Irak puedes morir en cualquier momento. Mejor que sea en el lugar correcto, con las personas adecuadas, y por las causas justas鈥.

Despu茅s de tres meses de protestas, el asesinato en enero de 2020 del comandante de la fuerza al-Quds, de los Guardianes de la Revoluci贸n iran铆es, Qassem Soleimani, en un ataque estadounidense en Bagdad, fue un primer punto de inflexi贸n. Considerado como el arquitecto de la pol铆tica exterior de su pa铆s, la desaparici贸n del general iran铆 fue celebrada por una parte de los revolucionarios, que ve铆an en 茅l a uno de sus verdugos.

Celebraciones inaceptables para el l铆der chiita Moqtada al-Sadr, cuya corriente se hab铆a mostrado hasta entonces cercana a los manifestantes, y que acab贸 sum谩ndose a la represi贸n. Solo contra todos, Tishreen recibi贸 el golpe definitivo con la pandemia del Covid-19. Un ciclo de manifestaciones hist贸ricas que termin贸 con un pesado balance de 600 muertos, 30.000 heridos y otros tantos arrestos. Durante varios meses m谩s, las figuras del movimiento de protesta ser谩n abatidas, a veces hasta en la puerta de su domicilio.

Ni un bando ni el otro

Tres a帽os despu茅s, el contexto que condujo a la aparici贸n de este movimiento perdura. Peor a煤n, los dos grandes polos pol铆ticos del chiismo iraqu铆 que se unieron para destruirlo -la corriente pro-iran铆 y los sadristas-, est谩n en oposici贸n frontal, y dejan caer el fantasma de una confrontaci贸n de envergadura.

No es de extra帽ar que, en estas condiciones, los activistas y simpatizantes de Tishreen se encuentren en una ecuaci贸n dif铆cil de despejar. 鈥淎mbas partes han contribuido a hacer nuestras vidas miserables, una existencia que nadie querr铆a鈥, afirma Aya. Y si bien la corriente sadrista intenta acercarse a los manifestantes de 2019, este intento no parece estar funcionando. 鈥淣o tenemos nada en com煤n ni objetivo compartido con los sadristas, representamos un nuevo camino para Irak y, por lo tanto, nos oponemos a estas personas que solo viven para un poder armado鈥, explica Amani.

鈥淧ara nosotros est谩 claro que no es ni un lado ni el otro鈥, dice Salah. 鈥淵 sabemos que, sea quien sea el ganador de su batalla, una vez que las hostilidades hayan terminado, vendr谩n a por nosotros鈥.

Dos grandes partidos que, en sus proyectos de dominaci贸n, arrasan ampliamente en el seno de una comunidad chiita muy vulnerable, como subraya el investigador franco-iraqu铆 Adel Bakawan: 鈥淓n una gran provincia como Nassiyirah (en el sur del pa铆s), la tasa de desempleo de los menores de 30 a帽os llega al 74%. En Basora, la ciudad que suministra aproximadamente el 80% del petr贸leo iraqu铆, esta riqueza es invisible. Hay que comprender la terrible miseria en la que se encuentran estos j贸venes鈥.

En consecuencia, en una parte importante del sur iraqu铆, las milicias Hachd al-Chaabi se han convertido a veces en el primer empleador regional: 鈥淧ara una juventud necesitada de todo, estas organizaciones proponen un salario, un estatuto, un reconocimiento social y, sobre todo, una protecci贸n nada despreciable en una regi贸n donde al menos 80 milicias se reparten el territorio鈥, contin煤a el investigador.

As铆, muchas familias acaban por romperse, ya que los j贸venes revolucionarios se ven obligados a 鈥渃ortar los lazos con primos que se muestran demasiado amenazadores鈥, como subraya Amani, que recuerda, por otra parte, el peso familiar y tribal que recae sobre la sociedad iraqu铆: durante los meses de revuelta, los j贸venes cuya acci贸n pol铆tica no les gustaba a sus padres no tuvieron m谩s opci贸n que pasar varias semanas en tiendas de campa帽a en los lugares de ocupaci贸n.

驴Cu谩les son las perspectivas?

En un caf茅 literario en el coraz贸n de Kerrada, un barrio de Bagdad, los coloquios van bien. Pese a abordar el tema de maneras distintas, Ali, Hassan, Mohtada y Safaa (todos activistas, entre 25 y 35 a帽os de edad) est谩n de acuerdo en un punto: la extrema probabilidad de que las dos grandes facciones chiitas resuelvan sus diferencias por las armas. 鈥淓s cierto que habr谩 una guerra civil. Lo sorprendente es que no haya estallado ya. Para m铆, lo 煤nico que hacen es alargar el plazo, pero es inevitable鈥, dice Safaa. Una opini贸n que es absolutamente un谩nime en torno a la mesa, y que es compartida por Salah, Aya, y Amani.

Es cierto que, desde la retirada pol铆tica de Moqtada al-Sadr a finales del verano, el pa铆s est谩 en llamas. Esta retirada abri贸 de par en par la puerta a sus adversarios, que heredaron el cargo de primer ministro. Mientras se designaba al nuevo hombre fuerte de Irak, nueve cohetes del tipo Katyusha ca铆an sobre la Zona Verde.

El clan pro-iran铆 en el poder no ha dicho su 煤ltima palabra y est谩n afinando sus armas. 鈥淭odo depender谩 de lo que diga Sadr. Un tweet, y miles de personas ir谩n a la batalla鈥, explica un joven revolucionario que vive en Sadr City, basti贸n de Moqtada.

鈥淪alvar a Irak requerir谩 un gobierno fuerte y mucha suerte. A menos que se produzca un levantamiento en Ir谩n. Si la Rep煤blica Isl谩mica cae, tambi茅n lo har谩 el r茅gimen iraqu铆鈥, afirma Salah. Naturalmente, las miradas se dirigen hacia el este, donde las manifestaciones que sacuden al vecino Ir谩n desde la muerte de la joven Mahsa Amini, suscitan mucho revuelo entre los j贸venes revolucionarios. 鈥淓stoy muy orgullosa de todas estas mujeres, de su valor. Me dan esperanza鈥, afirma Aya.

Entonces, 驴podr铆a Tishreen, en este contexto ardiente, renacer de sus cenizas?

鈥淣adie lo sabe. Quiz谩 ma帽ana, quiz谩 dentro de varios a帽os鈥, responden de coraz贸n los interesados.

FUENTE: Laurent Perpigna Iban / El Salto Diario

