March 4, 2022







La

caja 1.003 del Instituto Cervantes ya contiene la cartilla de la CNT de

Fern谩n-G贸mez

La donaci贸n, realizada por su nieta a

la Caja de las Letras, tambi茅n incluye la pluma con su nombre grabado que le

regalaron al entrar en la Academia de la Lengua

La cartilla de la CNT de 1938 de

Fernando Fern谩n-G贸mez y la pluma con su nombre grabado que le regalaron al

entrar en la Academia de la Lengua han sido depositados este jueves por su hijo

y su nieta en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, junto con un

ejemplar de su libro ‘El canto es vuelo’, que agreg贸 Luis Garc铆a Montero.

Su nieta, Helena de Llanos, ha donado

un objeto “煤nico” como es la cartilla de sindicalista de su abuelo,

que empez贸 su carrera afiliado a la secci贸n de espect谩culos de la CNT, cuya

escuela de actores fue uno de los espacios donde m谩s disfrut贸 del aprendizaje

de ser actor en toda su vida e hizo una menci贸n especial a su maestra Carmen

Seco.

“Desde que lo localic茅, este

objeto me conecta con muchas cosas que tienen que ver con Fern谩n-G贸mez, pero no

s贸lo con 茅l: tienen que ver con la historia de Espa帽a y creo que por eso me

remueve tanto”, ha explicado a Efe la nieta del actor.

“Sus inicios est谩n resumidos en

este objeto, y tambi茅n su forma de estar en la vida porque 茅l era partidario de

una moral libertaria y, dentro de esa filosof铆a, lo que buscaba era no

traicionarse a si mismo. Eso creo que tambi茅n es un valor importante de

Fern谩n-G贸mez, 茅l lo ten铆a muy claro y era lo que intentaba hacer”.

Un hombre, ha recordado De Llanos, que

se declar贸 antipol铆tico, que no apol铆tico, porque no cre铆a en las virtudes de

la pol铆tica para resolver problemas. En su opini贸n, “los problemas del ser

humano han de resolverse a trav茅s de la moral, la 茅tica y la filosof铆a y si la

pol铆tica no tiene en cuenta esto, el individuo no deb铆a tener en cuenta la

pol铆tica”,ha resumido la nieta.

Para el acto, un sobrio

y cari帽oso homenaje al actor, director y escritor que fue el madrile帽o nacido

en Lima, el presidente del Instituto Cervantes, Luis Garc铆a Montero, ha le铆do

el poema “La verg眉enza” del libro de Fern谩n-G贸mez que luego deposit贸

en la caja junto a los objetos elegidos por sus familiares.

Garc铆a Montero ha celebrado la vida y

la escritura de Fern谩n-G贸mez y tambi茅n su poes铆a, que recopila, ha dicho,

“toda la conciencia cr铆tica” del artista, “un ejemplo de nuestra

sociedad contempor谩nea”.

Y, sin embargo, su hijo Fernando ha

revelado que 茅l, por su humildad, no se consideraba escritor, aunque lo hac铆a

“desde peque帽o”.

Por eso, esta pluma “simboliza a

Fernando como escritor”, ha dicho.

La

caja 1.003

Fern谩n-G贸mez hijo cuenta a Efe que fue

un regalo de la f谩brica Delta, italiana, “cuando le nombraron acad茅mico de

la lengua y ocup贸 el sill贸n B. Es una pieza 煤nica que lleva grabado su nombre,

no existe otra”.

“Era un objeto muy querido para

mi, me lo dio mi padre poco antes de morir y que he guardado con mucho

cari帽o” y ahora queda aqu铆 para las generaciones del futuro, ha dicho,

orgulloso.

Estas piezas se han depositado en la

caja 1.003 de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, una antigua c谩mara

acorazada de un banco en la que se atesoran en la actualidad los legados de

personalidades de la cultura en espa帽ol desde 2007.

“No hay muchas cartillas de la

CNT, mucha gente tuvo que quemarla por miedo, hab铆a que hacerlas desaparecer,

so peligro de muerte. Muchas cosas siguen igual aunque hayan pasado tantos

a帽os, a煤n no se han revisado”, considera la cineasta e investigadora,

autora del documental ‘Viaje a alguna parte’ (2021).

La Caja de las Letras est谩 ubicada en

los s贸tanos de la sede central del Instituto Cervantes, en Madrid, un edificio

que termin贸 de construirse en 1918 y que alberg贸 durante d茅cadas diversas

entidades bancarias. Por eso cuenta con una c谩mara acorazada con casi 1.800

cajas de seguridad.

Desde 2007, en estas cajas se guardan

legados que resumen la vida y los recuerdos personales de nombres propios de la

literatura, el cine, el arte, la m煤sica, la danza, el teatro o la ciencia.

Entre los escritores, se encuentran todos los premios Cervantes desde aquel

a帽o.

Fuente: https://www.eldia.es/cultura/2022/03/03/caja-1-003-instituto-cervantes-63395826.html