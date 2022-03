–

La CNT de Las Palmas ha decidido mantener su caja de resistencia, disponible para aportaciones, de manera permanente.

El primer motivo es que el conflicto en el Hotel Avenida de Canarias continúa, y se recrudece, con amenazas y situaciones realmente desagradables para nuestras compañeras, que además, todas soportan el impago de salarios adeudados, unas sanciones y otras el despido.

El segundo motivo, es que creemos que de la misma manera que tenemos un bote “encima de la mesa” de nuestro local, podemos tener un bote “encima de la red”. Aunque no confiamos en que el dinero vaya a solucionarnos la vida y tenemos claro que al sindicato hemos venido a luchar, y no a cobrar, no somos ingenuos ante la realidad que nos hace ver que desarrollar una resistencia y una lucha social y especialmente laboral, implica no solamente un desgaste emocional y personal, sino, principalmente, un gasto económico.

Aprovechamos para rescatar este artículo del periódico Todo Por Hacer, de hace diez años, para quien quiera ampliar su visión sobre el significado y la importancia de que los sindicatos (y otras organizaciones), se doten de una herramienta como la Caja de Resistencia.

Cajas de resistencia, una herramienta más para afrontar conflictos (o al menos intentarlo) – Todo Por Hacer

La CNT no recibe subvenciones, nos financiamos a través de nuestra cuota, de las campañas económicas que podamos realizar y de las, a menudo pequeñas, aportaciones de simpatizantes. En CNT Las Palmas puedes hacer aportaciones anónimas para apoyar las luchas sindicales que llevamos a cabo y ayudarnos a soportar las multas, sanciones y situaciones de huelga.

Puedes hacer un ingreso en la siguiente cuenta: ES33 1550 0001 2000 1386 6223

O a través de LiberaPay: