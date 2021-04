–

De parte de Indymedia Argentina April 5, 2021

Tras la frenética exposición mediática sobre la niña en situación de calle que estuvo desaparecida y fue hallada con vida, las personas que no tienen otro lugar para vivir volvieron a desaparecer de los medios tradicionales. Fabio Manuppella, integrante del colectivo Proyecto 7, quien estuvo viviendo en la calle más de una década, dialogó con el programa radial Hora Libre. Allí contó la realidad de los y las ciudadanas que viven en esa situación. También se refirió a las responsabilidades estatales y gubernamentales e hizo mención a un proyecto de ley nacional que la organización presentó en el Congreso Nacional y ya se está tratando en la cámara de Diputados.

Por La Retaguardia. Entrevista: Rodrigo Ferreiro/Matías Bregante/Natalia Bianchi. Redacción: Nicolás Rosales Edición: Diego Adur. Foto: Natalia Bernades.

Hace cuatro años un conjunto de organizaciones sociales se juntaron y llevaron adelante el primer censo popular de manera paralela al censo que realiza el Gobierno porteño. El objetivo fue contabilizar y poner en evidencia cuántas personas viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. En el 2019, el último relevamiento de este tipo arrojó la cifra de más de 7000 personas que padecen esta dramática situación. Una población que creció alrededor de un 16%.

“Proyecto 7 es una organización manejada por gente en situación de calle, que vivimos en la calle, que buscamos avanzar para reinsertarnos en la sociedad”, recordó Fabio Manuppella, integrante de este colectivo.

Familias en situación de calle

“En el 2021, y con la pandemia, no es que creció la gente individualmente en situación de calle, directamente crecieron las familias en esta situación: Que no pueden pagar el alquiler, se quedan sin trabajo, familias de hoteles, de departamentos, de clase media. Y con la finalización del decreto (el que prohibía los desalojos durante la cuarentena) y que vence el 31/03, creemos que se van a producir unos 200 desalojos. Creemos que la población en esta situación crecerá un 30%. Esto es preocupante, porque nadie mira, nadie observa. Es algo que no viene desde ahora, viene desde hace 12 años”, describió.

“Los paradores y hogares son un desastre”

Al referirse a las condiciones de los paradores que provee el Gobierno de la Ciudad, Manuppella expresó: “Según la ley 3706 el gobierno no puede decir paradores, debe decir Centros de Integración. Los paradores y los hogares de la Ciudad son un desastre en todos los sentidos. Después de la tormenta que pasó en estos días, unos compañeros fueron a un parador, hicieron la cola, y a las 7 de la mañana tuvieron que salir por la misma tormenta porque el lugar se inundó. Así que esto no es un resguardo, o centros de integración, si no que es un lugar donde dormís un par de horas y nada más. Esta no es la solución de la problemática”, aseguró.

“No sólo son el Gobierno de la Ciudad o el Gobierno nacional de estos últimos años los que no se hacen cargo, si no que hace más de cuatro décadas que estamos pasando por esto. No hay interés por una política social por parte de ningún gobierno. Del ‘83 en adelante que se vienen sucediendo el fracaso de las políticas”, denunció.

Por último, pidió mayor visibilización y que no se lleven adelante más desalojos a las familias que no tienen un lugar donde vivir: “Desde Proyecto 7 hay conversaciones y discusiones con el Gobierno de la Ciudad. El problema que yo veo es que no quieren poner la plata. Algo que yo sostengo es que la indigencia es el negocio del Estado. Todos hablan de la vacuna, pero de la gente que duerme en la calle nadie se acuerda. Queremos que el Gobierno de la Ciudad se preocupe de la ley 3706 para que no haya niños en la calle, y ya basta de desalojos, los que se vienen en Abril. Calculo que habrá 200 y si lo multiplicamos por 4, cuántas personas van a quedar en la calle. Presentamos un proyecto de ley que contemple nuestros derechos, entre ellos viviendas sociales. Muchas familias sufren. La calle no es un lugar para vivir, y mucho menos para morir”, culminó. El proyecto de ley está en pleno tratamiento en comisiones del Congreso.