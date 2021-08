–

Este mes el Ayuntamiento de Badajoz planea aprobar una ordenanza municipal que pretende 鈥渞establecer el orden c铆vico perturbado y la represi贸n de las conductas antisociales鈥, al amparo de la Ley Mordaza.

Una de las actividades que se reflejan en el art铆culo 60 de dicho documento es la m煤sica en la calle, a la cual se pretende sancionar con multas entre 30 y 750 euros si no se cuenta con una autorizaci贸n del ayuntamiento; la cual no se especifica en ning煤n momento c贸mo se habr铆a de conseguir.

Desde La Hoguera entendemos que la m煤sica callejera es una actividad que otorga un valor incalculable al centro y al Casco Antiguo, dot谩ndolo de personalidad. Una gran mayor铆a de los m煤sicos que se pueden ver por las calles son gente de aqu铆, muchos tocan sus propias canciones y forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. La reivindicaci贸n de la m煤sica en la calle es, adem谩s de necesaria, de vital importancia para la salud cultural de la ciudad. Tambi茅n creemos que es importante dignificar la figura del m煤sico, cuya situaci贸n econ贸mica muchas veces depende en gran parte de esos ingresos extra. Ingresos que son dados de buena gana por los transe煤ntes, que son al fin y al cabo el term贸metro que nos ayuda a medir c贸mo se debe el impacto de la m煤sica en la calle. Pues si los m煤sicos consiguen sacarse unos ingresos extras es porque la gente les echa dinero, y si les da el dinero, es que les gusta lo que est谩n tocando, por lo que no se puede negar que la m煤sica callejera embellece la ciudad.

Creemos que no puede considerarse delito tocar en la calle, si no que deber铆a considerarse como un valor cultural que colorea las zonas tur铆sticas de nuestra ciudad, que la hace m谩s atractiva e interesante y que es un reflejo de la efervescencia art铆stica de la juventud pacense. El compromiso de proteger la cultura no trata solamente de consumir la agenda cultural de los espacios cl谩sicos, si no de reforzar la figura del m煤sico, o el artista aut贸nomo, que no congrega multitudes y que necesita de un espacio para expresar su arte y ser visto

Por todo ello, exigimos que no se penalice la m煤sica callejera, y proponemos que se mantenga la legislaci贸n vigente; es decir, que los m煤sicos callejeros no necesiten autorizaci贸n para realizar su actividad, tal y como se refleja en el reglamento de 2017. La actividad musical y art铆stica que se practique en la calle no debe estar sujeta ning煤n tipo de autorizaci贸n y debe ser ejercida libremente, tal y como suced铆a hasta ahora.

COLECTIVO LA HOGUERA BADAJOZ

