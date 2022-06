–

En un fallo muy importante para la lucha contra la impunidad, la Sala IV de la C谩mara de Apelaciones y Garant铆a en lo Penal de La Plata revoc贸 la sentencia de primera instancia y conden贸 al ex m茅dico policial Jos茅 Daraio por el delito de falso testimonio en concurso ideal con el delito de encubrimiento agravado. La sentencia reconoci贸 que Daraio false贸 el informe de la autopsia sobre el cuerpo de Sebasti谩n Nicora, al ocultar que la muerte se produjo por un disparo de arma de fuego, con la intenci贸n de provocar un perjuicio en la investigaci贸n. La C谩mara platense cita en su resoluci贸n el testimonio que prest贸 Fernanda Nicora, con mucho esfuerzo y dolor, mientras estaba internada poco antes de morir. Hasta el 煤ltimo momento Fernanda entreg贸 lo mejor de s铆 en la b煤squeda de justicia por su hijo. En primera instancia, el Juzgado Correccional de La Plata lo hab铆a condenado s贸lo por el delito de falso de testimonio. Las apelaciones, aceptadas ahora por la C谩mara, fueron interpuestas por el fiscal Mart铆n Chiorazzi y la CPM en representaci贸n de la familia de Sebasti谩n.



Con el voto de los jueces Ernesto Ferreira y Carlos Arg眉ero, la Sala IV de la C谩mara de Apelaciones y Garant铆a en lo Penal de La Plata dict贸 una nueva sentencia y conden贸 al ex m茅dico policial Jos茅 Daraio a tres a帽os de prisi贸n de ejecuci贸n condicional y seis a帽os de inhabilitaci贸n absoluta por el delito de falso testimonio en concurso ideal con el delito de encubrimiento agravado.

Tal como hab铆a sido solicitado por el fiscal Mart铆n Chiorazzi y la Comisi贸n Provincial por la Memoria, en representaci贸n de la familia de Sebasti谩n Nicora, para la C谩mara est谩 demostrado que Daraio false贸 el informe de la autopsia con la intenci贸n de alterar la prueba y desviar el curso de la investigaci贸n para encubrir a los responsables de la muerte de Sebasti谩n Nicora. 鈥淐uando el falso testimonio perjudica a la investigaci贸n se hace en relaci贸n al acceso a la justicia de las v铆ctimas y, por lo tanto, garantizando o favoreciendo la impunidad鈥, hab铆a se帽alado la CPM en el recurso de apelaci贸n.

Sebasti谩n Nicora fue asesinado en las 煤ltimas horas del 14 de febrero de 2013 en la playa del balneario El Peric贸n, Punta Indio. El entonces m茅dico policial Jos茅 Daraio realiz贸 la primera autopsia y en su informe asegur贸 que el joven muri贸 por un golpe en la cabeza con un elemento cortopunzante. Reci茅n 20 meses despu茅s, por la insistencia y lucha de su mam谩 Fernanda Nicora, se realiz贸 una segunda autopsia en donde se determin贸 que Sebasti谩n muri贸 por un disparo de arma de fuego.

En septiembre del a帽o pasado, m谩s de ocho a帽os despu茅s del asesinato, el Juzgado Correccional N掳2 de la Plata a cargo del Juez Eduardo Ezkenazi conden贸 a Daraio por falso testimonio pero desestim贸 ampliar la acusaci贸n por el delito de encubrimiento como hab铆an solicitado durante el juicio el fiscal y la CPM. Para Ezkenazi no quedaba acreditado que la acci贸n desplegada por Daraio hubiera estado guiada con la finalidad de alterar la prueba.

Esa decisi贸n fue apelada motivando esta nueva sentencia de la C谩mara de Apelaciones y Garant铆as en lo Penal de La Plata. En su resoluci贸n, los jueces Ferreira y Arg眉ero se帽alaron que Daraio tuvo el conocimiento y la voluntad de alterar las evidencias y de tal suerte desviar la investigaci贸n de la causa. Es decir, el falso testimonio fue un medio para garantizar o favorecer la impunidad.

En sus argumentos, la C谩mara habla de 鈥済roseros y patentes vicios profesionales鈥 en la realizaci贸n de la autopsia: no respet贸 c谩nones m铆nimos de calidad ni protocolos y reglas de buena pr谩ctica, no consign贸 la existencia de un segundo orificio en el craneo de la v铆ctima, no realiz贸 la placa radiogr谩fica que le hubiera permitido detectar la presencia de restos de proyectil ni adopt贸 medidas complementarias como la realizaci贸n de un estudio radiol贸gico forense. Al mismo tiempo, desestim贸 la hip贸tesis de una herida de arma de fuego aun cuando sab铆a, por el expediente judicial, que hab铆a vainas en la escena del crimen y que un testigo hab铆a declarado que escuch贸 ruidos similiares a un disparo.

La C谩mara cita en su resoluci贸n el testimonio que brindara Fernanda Nicora mientras permanec铆a internada, poco antes de morir. Pese a los dolores y su estado delicado de salud, declar贸 aportando muchos elementos de por qu茅 la actuaci贸n del m茅dico deb铆a ser considerada tambi茅n como encubrimiento.

Por otra parte, el fallo de la C谩mara desestim贸 el recurso de apelaci贸n presentado por la defensa de Daraio. Para el abogado del ex m茅dico policial no hubo errores o, a lo sumo, una mera negligencia. Hip贸tesis que, para los jueces de la c谩mara, fue descalificada rotundamente por los p茅ritos m茅dicos que realizaron la segunda autopsia y testimoniaron en el juicio.

La decisi贸n de la C谩mara confirma lo que hab铆a sostenido la CPM desde el primer momento: tras la muerte de Sebasti谩n, se mont贸 un plan de encubrimiento para proteger a los verdaderos responsables del asesinato. A pesar de este fallo judicial, la causa que investiga la responsabilidad de los ocho agentes policiales que intervinieron en la escena del crimen no tiene ning煤n avance, por la falta de actuaci贸n de la Fiscal铆a N掳 1 de La Plata a cargo de la pesquisa.

