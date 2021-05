–

Este martes 18 de mayo la C谩mara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata orden贸 dejar sin efecto el rechazo a una acci贸n de amparo que la CPM hab铆a presentado y tramita ante el Juzgado de Garant铆as 3 de La Plata. El pedido de medida cautelar y amparo pretende que las personas comprendidas en los grupos de riesgo y detenidas bajo la 贸rbita del SPB o en dependencias del Ministerio de Seguridad reciban la vacuna contra el Covid 19, en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos bonaerenses. Sin embargo, el juzgado de primera instancia ni siquiera hab铆a atendido los argumentos y los derechos comprometidos, sino que hab铆a rechazado la acci贸n por no haber agotado 鈥渓as instancias administrativas pertinentes鈥 y por 鈥渘o cumplir con los requisitos formales de admisibilidad鈥 de la garant铆a de amparo.

A ra铆z del fallo del Juez Pablo Nicolas Raele que rechaz贸 in limine el amparo presentado por la CPM, la C谩mara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata -integrada por los magistrados Claudia Milanta, Gustavo Spacarotel y Gustavo Juan de Santis-, orden贸 al Juzgado de Garant铆as 3 que acepte la acci贸n de amparo presentada por la CPM y considere los extremos de la petici贸n. El amparo reclama el cese de la arbitraria exclusi贸n y discriminaci贸n que padecen las personas en contexto de encierro y que integran los grupos de riesgo 鈥搕al como los define la autoridad sanitaria y el plan provincial de vacunaci贸n- quienes no estan siendo vacunadas.

En este sentido, cabe aclarar que el recurso de amparo alude a 鈥渓a ilegal y arbitraria vulneraci贸n de los intereses individuales homog茅neos de los ciudadanos bonaerenses que permanecen privado de su libertad (鈥) y que perteneciendo a los grupos definidos por la autoridad sanitaria para el acceso a la vacuna contra el Covid-19 han sido 鈥搚 permanecen siendo- arbitrariamente excluidos del acceso a la vacuna鈥.

Estos argumentos, no obstante, ni siquiera hab铆an sido considerados por el juzgado de primera instancia, que lo hab铆a rechazado in limine litis, o en el mismo momento de su presentaci贸n, por dos motivos de forma: por un lado, el Ministerio de Justicia a煤n no hab铆a respondido negativamente al pedido de vacunaci贸n para personas privadas de la libertad; y por el otro, no exist铆a ninguno de los requisitos exigidos por la ley para la admisibilidad de una acci贸n de amparo.

Frente a tal rechazo y en el marco del grave escenario sanitario que plantea la segunda ola de contagios en la Provincia, adem谩s del riesgo inmediato y permanente de afectaci贸n del derecho a la salud de la poblaci贸n de riesgo que permanece encarcelada, la CPM present贸 la apelaci贸n ante la C谩mara en lo Contencioso Administrativo, instancia revisora que finalmente se expidi贸 este martes 18 de mayo con la orden de que la acci贸n de amparo regresara para su prosecuci贸n al mismo juzgado que la hab铆a rechazado.

Entre los fundamentos de la C谩mara se destaca la calificaci贸n de 鈥渆rror de juzgamiento鈥 que le adjudica al juzgado de primera instancia 鈥渢eniendo en vista la naturaleza especial de los bienes comprometidos 鈥揺l derecho a la salud, comprendido dentro del derecho a la vida del grupo afectado-鈥.

鈥淓n efecto, tal como he podido expresar ante circunstancias y argumentos semejantes, para acceder a la v铆a de amparo no se requiere que exista previa gesti贸n o denegaci贸n de la autoridad administrativa (鈥) sin que lo expuesto implique abrir juicio de valor acerca del m茅rito de la pretensi贸n tra铆da, debe observarse especial prudencia al evaluar los requisitos de admisibilidad in limine litis鈥, afirma el voto de la jueza Milanta, y al que adhirieron los otros dos magistrados.

Sobre el mismo punto, el voto de la magistrada argumenta que el art铆culo 8 de la ley 13928 s贸lo autoriza el rechazo in limine de la acci贸n de amparo cuando quepa la calificaci贸n de manifiesta inadmisibilidad. Ese car谩cter de notoriedad debe reservarse para aquellas hip贸tesis en que no es necesaria mayor indagaci贸n atento lo ostensible de las circunstancias que claramente hacen ociosa cualquier verificaci贸n de los f谩ctico y/o de lo jur铆dico鈥.

Por estos motivos, y reiterando la obligaci贸n de un magistrado de actuar, en estos casos, con la mayor prudencia y cautela, el voto de Milanta hace lugar a la apelaci贸n de la CPM, revoca la resoluci贸n apelada y devuelve la causa al juzgado de origen.

Los otros dos magistrados adhirieron a este voto, por lo que la decisi贸n fue por unanimidad. En el caso del juez De Santis, agreg贸 que 鈥渋nvocada por los actores una conducta discriminatoria derivada de incluir a las personas privadas de su libertad bajo la custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense en el plan de vacunaci贸n provincial, no obstante alegarse condiciones relativas para integrar los grupos definidos a ese efecto, advierto satisfechos los componentes de admisibilidad que desarrolla el primer voto鈥.

Durante el a帽o 2020, 28 personas murieron de Covid-19 en las c谩rceles bonaerenses. El sistema de encierro se encuentra colapsado con 铆ndices alarmantes de sobrepoblaci贸n y hacinamiento. En los 64 establecimientos penitenciarios se alojan 44.841 personas en 21.500 plazas, lo que implica un 109 % de sobrepoblaci贸n. En comisar铆as 4.516 personas se alojan en 1.466 camastros, con un 铆ndice de sobrepoblaci贸n de 208 %.

Los cupos que se informan no responden a ninguno de los est谩ndares de derechos humanos reconocidos internacionalmente. Estos niveles de hacinamiento y las condiciones inhumanas de detenci贸n, impiden cumplir con las medidas preventivas recomendadas por la autoridad sanitaria: el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, la limpieza y desinfecci贸n de espacios, son requisitos de imposible cumplimiento. Las personas est谩n bajo custodia o cuidado del estado sin que este brinde.

Para la CPM, este contexto de grave crisis sanitaria requiere que sean incluidas de forma inmediata y urgente las personas detenidas en los planes de vacunaci贸n dispuestos por la autoridad sanitaria y priorizar, con los mismos criterios a los adoptados para toda la comunidad, a las personas con factores de riesgo y edad avanzada.

Adem谩s de la CPM, el mismo pedido fue realizado por el Comit茅 Nacional de Prevenci贸n de la Tortura. Los requerimientos se sustentan en el respeto al principio de igualdad ante la ley, reconocido por nuestras Constituciones Nacional y Provincial.

