De parte de ANRed May 11, 2021 99 puntos de vista

En marzo, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir inició una caminata de norte a sur del país, denunciando el Terricidio como crimen de lesa humanidad y de lesa naturaleza, con la meta de llegar a Buenos Aires el 25 de mayo, para los 211 años de la Independencia de nuestro país. Hoy y mañana el encuentro es en Córdoba, con actividades que invitan a caminar las luchas colectiva y cuidadosamente -en este contexto de crisis sanitaria- con el convencimiento de que ningún terricida debe quedar impune. Por La tinta.

“Nuestro objetivo es exigir que el Terricidio sea declarado un delito de lesa humanidad y lesa naturaleza, y los culpables sean juzgados y condenados. Desde el 14 de marzo, nos echamos a andar como quien al tranco va, despacito, pero firme. Hemos recorrido hermosos paisajes atravesados por dolor, clamor y lucha. Nutriéndonos de esas fuerzas que emergen desde la tierra y desde los pueblos”, dicen -con una convicción inclaudicable- las hermanas del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

La caminata viene a Córdoba (iba a llegar hoy pero no pudo ser), al territorio Kamiare-Comechingón, territorio Sanaviron, territorio Rankulche. “Las hermanas que recibimos son del NOA. Son 6 mujeres del pueblo Tapie, que salieron el 26 de abril desde Tartagal hacia Salta capital. Luego de allí a Tucumán, de Tucumán a Tafí del Valle, de allí a la Rioja y de allí a Córdoba”, nos cuenta Andrea de Jaruma Movimiento de Mujeres y Disidencias Indígenas de Córdoba. “Van moviéndose caminando, a dedo o en colectivos. Van sin mapas ni GPS, sólo se guían por las personas que las orientan y por las comunidades u organismos que seguimos la caminata y las vamos orientando”, agrega Andrea.

En nuestra ciudad, las actividades son múltiples: hoy lunes, nos encontraremos en la Plaza Kamichingon (Plaza Colón) en Alberdi, donde comenzará la Asamblea con radio abierta “a todas las familias, colectivas y agrupaciones, para todas las personas, organizadas y autoconvocadas que quieran comprometerse en la defensa de la vida”, explicitan en las redes oficiales.

El martes, se realizará -con capacidad reducida- la conferencia de prensa en el Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559) a las 17:30.

“La acción es global y eso quiere decir que se invita a expresarse a todas las personas desde sus casas, sus orgas, los colectivos, todes. También en otros países se está acompañando esta acción en contra del Terricidio”, explican desde la organización cordobesa.

Lo primero que hace Eugenia Butrón, también integrante de Jaruma, es saludarnos en aymara, su lengua madre. Eugenia es peruana y vive hace más de 20 años en nuestra ciudad; en diálogo con La tinta, recuerda: “La importancia de la caminata es que podamos decir juntas: basta. Ya es mucho, demasiado, lo que estamos sufriendo y no queremos ser cómplices silenciosos de la destrucción de nuestra madre tierra, de la destrucción de nuestro mapu, nuestra pacha mama, como nosotros decimos. Entonces, el encuentro es para concentrarnos y decir con una sola voz: basta de Terricidio. Los habitantes de acá, de esta bella ciudad, vimos que nuestras tierras se llenaron de incendios, llovía ceniza. No seamos cómplices silenciosos frente a esta destrucción de la vida, porque es eso: están destruyendo la vida, nuestra madre tierra de la que todos nosotros somos sus hijos, y eso no lo entienden. La otra cultura dice que es un planeta para explotar. Pero no es así. Nosotras, desde nuestros ancestros, de boca en boca llevamos, de siglo siglo nos transmitieron que es nuestra Madre Tierra y que debemos cuidarla a lo máximo”, afirma Butrón.

Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, expresan: la convocatoria es urgente y apremia visibilizar, reclamar y exigir que el Terricidio sea considerado un crimen y que se juzgue y se condene a los terricidas, que hasta hoy son impunes. “Durante este tiempo, los femicidios, travesticidios y transfeminicidios aumentaron. El ecocidio pasó un límite de perfidia e impunidad que mostró no sólo la indolencia del sistema, sino que los terricidas están dispuestos a todo para alimentar su insaciable avaricia. La indolencia de los gobiernos alimenta la avaricia, la codicia letal del extractivismo. Genocidio: exterminio de pueblos originarios; Ecocidio: ecosistemas arrancados de la faz de la tierra; Epistemicidio Indígena: eliminación de otros modos de pensar la vida, cuya represión y persecución ha llevado a la clandestinidad de nuestras prácticas espirituales, medicinales y la imposibilidad de vivir de acuerdo a nuestra cultura que es en absoluta armonía con la naturaleza”, argumentan.

Las hermanas dicen que sus palabras no salen de sus bocas, sino que salen de sus pies, que “cuando la boca se cansa de gritar y su sonido se vuelve inaudible, es necesario entonces hablar con los pies”. Por eso, caminan. La invitación a cuidar la vida es para todes, la convocatoria al encuentro y a decir a una voz #BastaDeTerricidio en Córdoba es ya, encontrándonos en espacios públicos para luchar por la autodeterminación de nuestros cuerpos, territorios y pueblos.

Como afirman desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir: el tiempo es hoy y nuestra unidad es impostergable.

*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.