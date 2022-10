La campaÑa 500 aÑos de resistencia : 30 aÑos de una iniciativa pionera

Entre octubre de 1989 y octubre de 1992, las Am茅ricas fueron escenario de una singular e in茅dita manifestaci贸n social que habr铆a de marcar procesos organizativos y la lucha de los oprimidos hasta el presente: la Campa帽a Continental 500 A帽os de Resistencia Ind铆gena, Negra y Popular, impulsada en el marco del medio milenio del inicio de la invasi贸n europea a nuestras tierras.

A parte de haber sido impulsada por organizaciones ind铆genas y campesinas con fuerte arraigo nacional, pero sin filiaci贸n alguna en el plano internacional (vale decir, novatas en este 谩mbito), la novedad de esta campa帽a radic贸 en su concepci贸n, cuya premisa central fue: 鈥渦nidad en la diversidad鈥, que logra abrir espacios de confluencia 鈥搕anto a nivel nacional como continental鈥 de diferentes sectores sociales. Y esto, en un momento de reflujo, dispersi贸n y desconcierto por el impacto desintegrador de las pol铆ticas neoliberales en los procesos organizativos y cuando en muchas organizaciones hab铆a comenzado a cundir la sensaci贸n de desamparo tras la ca铆da del muro de Berl铆n.

La Campa帽a inicialmente fue impulsada por organizaciones ind铆genas y campesinas de la Regi贸n Andina y el Movimiento Sin Tierra (MST) del Brasil que hab铆an iniciado un proceso de acercamiento a partir de la realizaci贸n de un taller regional sobre educaci贸n y comunicaci贸n en 1987, en el cual, entre otras resoluciones, se acord贸 impulsar un mecanismo de coordinaci贸n regional y convocar a un segundo encuentro en Colombia, pero a nivel latinoamericano. En el curso de los preparativos, al sopesar las implicaciones que se desprend铆an de la convocatoria para celebrar el 鈥淓ncuentro de dos mundos鈥 con motivo del V Centenario que para entonces formulan los gobiernos de Iberoam茅rica, se acord贸 darle un giro al evento para que sirva m谩s bien como una plataforma de lanzamiento de una campa帽a continental en torno a los 500 A帽os. Su prop贸sito: convertir 鈥渆l V Centenario de la conquista espa帽ola鈥 en el inicio del autodescubrimiento de nuestra Am茅rica y en un motivo de afianzamiento de la unidad de los oprimidos鈥.

El arranque no fue f谩cil. Cuando se lanza la campa帽a en Bogot谩, para la mayor铆a de organizaciones presentes era la primera vez que se sentaba en la misma mesa para compartir criterios, propuestas, enfoques, etc. Por tanto, no tardaron en surgir las diferencias y con ellas las dudas, temores, desconfianzas y, por supuesto, las tensiones. Despu茅s de todo, m谩s all谩 de todo voluntarismo, cada quien era portadora de sus particulares tradiciones de lucha, formas organizativas, metodolog铆as y estilos de trabajo, plataformas reivindicativas, enfoques, etc. Sin embargo, prim贸 un acuerdo de compromiso: 鈥渉acer camino al andar鈥.

Propiciando un amplio debate y movilizaciones de diversas modalidades y alcance, esta caminata consigui贸 anular el car谩cter festivo que el gobierno de Espa帽a y sus pares del continente quer铆an darle al V Centenario. Es m谩s, por su din谩mica logr贸 trascender a la campa帽a misma y convertirse en un crisol para el surgimiento de coordinaciones y articulaciones sectoriales, abriendo brechas hacia el futuro ya que posteriormente se desdobl贸 en instancias de coordinaci贸n de pueblos ind铆genas, la convergencia de organizaciones afroamericanas, la conformaci贸n de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-V铆a Campesina) y de la Asamblea del Pueblo de Dios, la reactivaci贸n del Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC), entre otras.

Cabe tener presente que los sectores m谩s din谩micos fueron los m谩s excluidos: ind铆genas, afroamericanos, campesinos, pobladores, mujeres, etc., quienes no s贸lo dieron cuenta de nuevas formas y m茅todos organizativos y de expresi贸n, sino que adem谩s pusieron en el tapete nuevas demandas, con un denominador com煤n: la aspiraci贸n de una democracia participativa y deliberativa 鈥搕anto en la vida interna de las organizaciones como de la sociedad en su conjunto鈥 como ant铆tesis a la exclusi贸n social que genera el modelo neoliberal. Y en esta perspectiva, tambi茅n qued贸 planteado el desaf铆o de articular un movimiento 鈥渁mplio, pluralista, multi茅tnico, plurinacional, pluricultural, anti-colonial, antiimperialista, solidario, autogestionario, democr谩tico, en contra de todas las formas de explotaci贸n, opresi贸n, racismo y discriminaci贸n鈥.

Unidad en la diversidad

La raz贸n para que la Campa帽a de los 500 A帽os asuma la premisa de 鈥渦nidad en la diversidad鈥 fue la presencia de las organizaciones ind铆genas y sus inquietudes sobre el sentido y el car谩cter de las alianzas, en la medida que su problem谩tica exig铆a ir m谩s all谩 de una lectura exclusivamente clasista, para incorporar la dimensi贸n 茅tnica. Y, obviamente, en el caminar dicha premisa tambi茅n se fue enriqueciendo.

En t茅rminos pr谩cticos, ello se tradujo en la forma como se orquest贸 el proceso operativo: comit茅s nacionales amplios, articulados regionalmente para nominar sus delegados/as a la coordinaci贸n continental, teniendo a una secretar铆a operativa como punto de enlace y facilitador del intercambio de informaci贸n. Tras esta configuraci贸n exist铆a el criterio de que la Campa帽a deb铆a ser ante todo un espacio de confluencia de los diversos sectores implicados y que cada uno de 茅stos pod铆a impulsar las iniciativas que a bien tuviere.

Esto es, una afirmaci贸n de la autonom铆a de cada sector y organizaci贸n, pues para hacer algo no hab铆a que pedirle permiso a nadie, lo 煤nico que se planteaba era la necesidad de coordinar esfuerzos para tener mayor contundencia. Es m谩s, no se consideraba como la 煤nica campa帽a, por el contrario se asum铆a que lo importante era que el mayor n煤mero de sectores se pronuncie sobre los 500 a帽os, sea al interior o fuera de ella, ya que de esa manera se romp铆a la indiferencia frente a la problem谩tica que 茅sta planteaba.

De modo que al reivindicar la diversidad (neg谩ndose a imponer una perspectiva 煤nica) tambi茅n se quer铆a evitar que la movilizaci贸n en torno a los 500 a帽os se traduzca en dispersi贸n y se torne intrascendente. Si se quiere, el planteamiento impl铆cito era: valorar la diversidad, fortificando la unidad. Toda vez, la f贸rmula ten铆a un prerrequisito: el respeto a la diferencia. Y este es, sin duda, uno de los desaf铆os m谩s importantes que coloc贸 la Campa帽a a sus protagonistas.

Cabe tener presente que gran parte de los movimientos sociales hab铆an hecho escuela en cierta tradici贸n de la izquierda marcada por la intolerancia ante la diferencia, bajo cuyos par谩metros 茅sta era vista como una tragedia. Por lo mismo, hablar de 鈥渦nidad en la diversidad鈥 de por s铆 supone una ruptura con dicha tradici贸n.

Conviene recordar tambi茅n que en muchas organizaciones sociales el 鈥渢ema ind铆gena鈥 era un tab煤 e incluso estigmatizado, pues se consideraba que se trataba de un tema manipulado por el imperialismo para dividir a los sectores populares. Y efectivamente muchos ejemplos serv铆an para corroborar esta apreciaci贸n, como es el caso de la forma que utiliz贸 el gobierno de Ronald Reagan a los miskitos en Nicaragua para presionar al sandinismo, para luego dejarles abandonados a su suerte cuando perdieron sentido instrumental. Y no cabe duda que la campa帽a contribuy贸 al reconocimiento y legitimidad de las reivindicaciones de los pueblos ind铆genas que para entonces comenzaron a irrumpir con fuerza en diversos pa铆ses.

Protagonismo y reencuentro social

A diferencia de otras iniciativas de car谩cter continental que para entonces estaban en curso, como las realizadas contra la deuda externa, por ejemplo, lo que permiti贸 que la Campa帽a cobre fuerza, m谩s all谩 de la motivaci贸n hist贸rica, entre otros factores fue el hecho que ella naci贸 con un protagonismo social (por lo general ante la indiferencia cuando no sospecha de los partidos) y se arraig贸 en procesos nacionales, de la mano del despertar ind铆gena que se produjo en varios pa铆ses del 谩rea, como es el caso del Levantamiento Ind铆gena en Ecuador, en junio de 1990.

De modo que lo continental y regional fueron m谩s bien expresi贸n de las din谩micas y convergencias (en muchos casos in茅ditas) que hab铆an logrado articular los comit茅s nacionales, y no a la inversa. Se podr铆a decir que fue una respuesta pionera desde el campo popular al fen贸meno de la globalizaci贸n, ya que permiti贸 entrelazar las acciones locales con las globales, contrarrestando el localismo que el neoliberalismo pretend铆a imponer a las demandas sociales; al tiempo que gener贸 un significativo movimiento de solidaridad internacional, etc. Y esto, cuando las modalidades de comunicaci贸n a distancia eran precarias y muy caras, salvo el correo postal. Si bien la Campa帽a tambi茅n fue pionera en la utilizaci贸n de la comunicaci贸n digital que en algunos pa铆ses daba sus pininos, los tiempos de Internet llegar铆an a帽os despu茅s.

Pero adem谩s de las acciones desplegadas, lo importante es que este proceso permiti贸 levantar en gran medida las barreras que se hab铆an interpuesto, tanto entre sectores como entre pa铆ses. Esto es, articular un espacio en donde confluyeron los diferentes movimientos para intercambiar iniciativas y experiencias, hacer denuncias, exponer sus puntos de vista, generar solidaridades, y al mismo tiempo para definir en com煤n ejes que permitan hacer luchas conjuntas. Es decir, no fue una propuesta para centralizar organizaciones, sino para unificar ejes de lucha.

Si se quiere, fue una iniciativa que busc贸 responder a la necesidad de romper el aislamiento y la dispersi贸n en que se debaten los movimientos sociales; a la necesidad de superar las relaciones fugaces y precarias que existen entre organizaciones a nivel regional y continental; a la necesidad de contar con una solidaridad efectiva con las luchas espec铆ficas; a la necesidad de gravitar con voz propia en los asuntos y espacios de alcance internacional; y para ello puso 茅nfasis en las din谩micas y mecanismos, m谩s que en los esquemas y estructuras.

En los tres a帽os que dur贸 la jornada, se produjeron, tanto a nivel nacional, como regional y continental, innumerables encuentros, una serie de eventos, visitas, intercambios de experiencias y puntos de vista, etc. que permitieron que se tejan nuevos lazos de solidaridad, no solo en cuanto a un mayor respaldo y acompa帽amiento activo a sus respectivas luchas, sino tambi茅n como part铆cipes de una lucha com煤n. Se podr铆a decir que en el I Encuentro en Bogot谩 se dio una reuni贸n de siglas que casi nadie conoc铆a o pod铆a descifrar, pero dos a帽os despu茅s en Xelaju (Guatemala) ya se estaba frente a identidades b谩sicas y con resultados alcanzados con ese accionar com煤n, para en el III Encuentro en Managua proponer perspectivas para un movimiento continental.

En suma, esta Campa帽a se convirti贸 en una especie de gran trinchera que permiti贸 resistir e intentar salir hacia adelante con procesos de organizaci贸n, ya no s贸lo de cara a los par谩metros nacionales, sino tambi茅n en el terreno continental y aun global, como lo testifica el hecho de que en su 铆nterin logr贸 el Premio Nobel Alternativo 1991 para el Movimiento Sin Tierra (MST) del Brasil y el Premio Nobel 1992 para la ind铆gena guatemalteca Rigoberta Mench煤 Tum.

Por otra parte, el esquema organizativo (descentralizado, instancia de enlace 鈥搉o de direcci贸n鈥, reconocimiento y respeto de la autonom铆a de sus integrantes, b煤squeda de consensos como norma para la toma de decisiones, etc.) pas贸 a ser el referente en los procesos de articulaci贸n que se tejieron al calor de la Campa帽a, tal el caso de la CLOC-V铆a Campesina que incluso adopt贸 la simbolog铆a. E igual ha sucedido con campa帽as posteriores, como la Campa帽a Continental contra el ALCA, y otras iniciativas populares actualmente en curso.

Todo esto, en el fondo, lo que demuestra es la capacidad que alcanz贸 la Campa帽a en t茅rminos de conexiones para actuar globalmente, a partir de iniciativas locales. Es decir, sali贸 a flote algo que no se lo ve a primera vista, ni necesariamente se lo ha valorado de manera debida: la articulaci贸n de un tejido de comunicaci贸n, de redes informativas, de espacios de interacci贸n, etc., que son requisitos b谩sicos para una coordinaci贸n.