El 煤ltimo santo africano es presidente de Estados Unidos

Se espera que hoy se avance en la construcci贸n de 613 viviendas en asentamientos, incluida una licitaci贸n para la construcci贸n de “Ariel West”, un nuevo asentamiento adyacente a Salfit

Arson of Labour Offices Building in Regent Complex of Keerom, West Papua by 鈥楲ong Live Eric King Revolutionary Cell 鈥 FAI/FRI

Contra Venezuela, el Far West “democr谩tico” de los pa铆ses imperialistas

Ennio Morricone: “Man with a harmonica (Once upon a time in the West)”

The 鈥淯kraine Crisis鈥 Is Over, Russia & China Will Complete The Multipolar World Leaving Dying West Marginalized 鈥 Paul Craig Roberts

Reino unido: ataque a wales and west utilities.(solidaridad con los alborotadores de cardiff).

1 abril, 2021 por Publicaci贸n Abierta Indymedia flyer contra campa帽a 2021 territorio per煤 agitaci贸n contra campa帽a politica territorio per煤 Publicado en Foto, Internacionales PrevPANORAMA DE LAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Deja un comentario Conectado como Publicaci贸n Abierta Indymedia. 驴Quer茅s salir? Buscar: Entradas recientes Campa帽a de agitaci贸n social y antisocial contra las elecciones 2021 en el territorio dominado por el estado peruano PANORAMA DE LAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Semana 22/03 a 28/03 鈥 Temas desde las radios populares JORNADA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE HAITI Entrevista a Emanuel Jurado: 鈥淗ay que entender a la Econom铆a Social y Solidaria como una transici贸n hacia otro modelo productivo, otro modelo econ贸mico鈥 Comentarios recientes Ruth Vilches Torrej贸n en LA DESCOLONIZACION DE LA DEMOCRACIA Por Rafael Bautista S. Publicaci贸n Abierta Indymedia en Pal debate: 驴Nazismo y Fascismo son lo mismo?, 驴Son de derecha o izquierda o ninguno? Marcos Tapia en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. isaac en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. Fredy Escobar Vega en DE LA VICTORIA POPULAR AL TRIUNFO PIRRICO DEL MAS por Rafael Bautista S. Archivos abril 2021 marzo 2021 febrero 2021 enero 2021 diciembre 2020 noviembre 2020 octubre 2020 septiembre 2020 agosto 2020 julio 2020 junio 2020 mayo 2020 abril 2020 marzo 2020 febrero 2020 enero 2020 diciembre 2019 noviembre 2019 octubre 2019 septiembre 2019 agosto 2019 julio 2019 junio 2019 mayo 2019 abril 2019 marzo 2019 febrero 2019 enero 2019 diciembre 2018 noviembre 2018 octubre 2018 septiembre 2018 agosto 2018 julio 2018 junio 2018 enero 2018 octubre 2017 Categor铆as Alto Valle Ambiente Audio y radio Ciudad de Buenos Aires Conurbano C贸rdoba Culturas Derechos Humanos Discusiones Econom铆a Pol铆tica Foto G茅neros Internacionales La Plata Mar del Plata Medios y comunicaci贸n Nacionales Pueblos Originarios Regionales Rosario Santiago del Estero Sin categor铆a Soporte Tem谩ticas Trabajadoras/es Video Meta Administrador del sitio Desconectar RSS de las entradas RSS de los comentarios WordPress.org

Chile: Gabriel Boric, 驴煤ltimo presidente de lo viejo o primer presidente de lo nuevo?

Estados Unidos, la UE y sus cruzadas imperialistas: cinismo para perfumar rapi帽a y muerte

Venezuela. Maduro tacha la Cumbre de las Am茅ricas de un fracaso total para Estados Unidos

Estados Unidos usar谩 el T-MEC para derribar prohibici贸n del ma铆z transg茅nico en M茅xico