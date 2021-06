–

Hoy es un día clave en Perú. Se realiza la segunda vuelta de las elecciones generales, donde se decidirá la presidencia de la República entre los candidatos Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre y Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular e hija del ex presidente actualmente preso por corrupción, Alberto Fujimori.

Las últimas encuestas de la empresa DATUM mostraban casi un virtual empate entre ambos candidatos. Pedro Castillo mostraba una intención de voto del 42,6%, Keiko Fujimori un 41,7% y el voto blanco en un 15,7%, aunque este casi empate en las encuestas no se ve reflejado en los últimos actos de cierre de campaña de ambos candidatos, ya que se ve ampliamente mayor la cantidad de apoyo que recibió el maestro Castillo en todos los pueblos y comunidades que recorrio en las últimas semanas.

Lo que para esta fecha nadie imaginaba era la campaña de Fake News que se iba a lanzar desde los grandes medios de comunicación alineados con los grupos y partidos de derecha, todos unidos ante el “cuco del comunismo de Pedro Castillo”. Uno de los últimos exabruptos fueron las declaraciones en un acto de apoyo a Keiko Fujimori, donde el empresario ultraconservador Rafael López Áliaga, uno de los ex candidatos a presidente gritó “¡muerte al comunismo, muerte a (Vladimir) Cerrón y a Castillo! ¡No puede pasar eso acá!”. Estas declaraciones fueron ampliamente criticadas, pero no quita que quede visible la forma en que se quiere impactar a la ciudadanía: con toda la carga anímica para que la gente no vote al “comunista Pedro Castillo”.

Ante el evidente aumento de votantes que iba sumando en las primeras semanas de abril y mayo el candidato Castillo, Keiko Fujimori jugó su carta del comunismo, por lo cual en las últimas semanas fue noticia por dejar a la ciudad de Lima regada de carteles que daban consignas en contra del comunismo.

¿Pedro Castillo es Comunista?

Según el programa del partido Perú Libre la idea de nación que quiere implantar en Perú es lo más parecido al plan que realizó Evo Morales en Bolivia, es decir, realizar un control de los contratos que están firmados con las empresas extrajeras que tienen que ver con los recursos naturales, también llevar educación, salud e infraestructura a los lugares más recónditos del Perú.

Hugo Muleiro, periodista con amplia trayectoria que cuenta en su experiencia haber trabajado para la agencia Diarios y Noticias (DYN), ANSA Latina, y Télam nos explica que “la situación que enfrenta el candidato Castillo en Perú con la toma de posición de la prensa convencional ligada a las burguesías nacionales parece sorprendernos por tratar de agitar viejos fantasmas como el miedo al comunismo para impactar a los sectores más desinformados”. Hugo recuerda que esta campaña de miedo y Fake News también se usó en la última campaña presidencial de Brasil”.

Los carteles que aparecieron en L, tenían consignas como, “Piensa en tu futuro. No al comunismo”, “¿Sabes que el voto blanco le suma al comunismo?”, expresaba otro panel, o “No soy naranja ni rojo. Soy camiseta. Votemos por el Perú”, Estos avisos pagados, que no son reportados a la ONPE por ser ‘neutrales’ cuestan una fortuna. No cabe duda a qué candidato respaldan aquellos que tienen fortuna para desperdiciar”, señaló en su Twitter el exjefe del INEI, Farid Matuk, uno de los usuarios que compartió las fotos de los carteles.

En la actualidad quizás es más fácil corroborar la información que nos llega, ya que, si bien podemos recibir estos estímulos vacíos de la prensa tradicional, hoy podemos buscar en el momento a través de internet ¿Qué es lo que dice realmente el plan económico y social, en este caso del candidato peruano? https://shortest.link/jwt y contrastar por nuestros medios si es 100% real el discurso de ataque que vemos hacia él en medios y redes sociales.

Campaña “ponte la camiseta Perú”

Una delas últimas jugadas de Keiko habría sido la compra del apoyo de numerosos jugadores de la selección peruana, al menos así denunciaron medios del país trasandino. A mediados de mayo novedosamente los jugadores Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Pedro Gallese, Wilder Cartagena, Aldo Corzo, Paolo Hurtado, André Carrillo, Claudio Pizarro han publicado videos en simultaneo a “ponerse la camiseta por el Perú”. El más directo es el de Edison Flores, quien llama directamente a votar en contra del comunismo, la opción que, según los medios más conservadores, representa Pedro Castillo.

Esta acción generó una gran polémica, pero en definitiva quedó en evidencia nuevamente el poder de acción a través, aparentemente, de la cuantiosa suma de dinero que se esta gastando la lideresa de Fuerza Popular, quien es acusada por ser la cabecilla de una banda criminal con numerosos cargos que van desde lavado de dinero a corrupción en el estado peruano, es decir que si no llega a la presidencia quizás se agilice su causa y tenga que pasar los próximos años en la cárcel.

