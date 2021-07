“Paren el robo”: Lo dice Keiko Fujimori, la derechista que enfrenta cargos por lavado de dinero, crimen organizado y obstrucci贸n de la justicia

Per煤 se enfrenta actualmente a un grave problema tras las elecciones presidenciales del 6 de junio, similar al que tuvimos en EEUU en noviembre. La candidata derrotada, Keiko Fujimori, se niega a aceptar los resultados. Al igual que Trump, afirma sin pruebas que la elecci贸n fue robada.

Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori; ella era parte de su r茅gimen y promete liberarlo de la prisi贸n si es elegida. 脡l fue condenado por corrupci贸n y por su papel en brutales violaciones a los DDHH, incluidos asesinatos pol铆ticos y secuestros. Keiko Fujimori enfrenta actualmente cargos por corrupci贸n que incluyen el lavado de dinero, el crimen organizado y la obstrucci贸n de la justicia.

Acusaciones sin fundamento

Las autoridades electorales del Per煤, los observadores electorales nacionales e internacionales y otros expertos coinciden en que no hay fundamento para las acusaciones de fraude de Keiko Fujimori, y que sus impugnaciones al recuento de votos no pueden cambiar los resultados. Pero 鈥攁l igual que Trump y sus partidarios de la insurrecci贸n del 6 de enero鈥 ella no se rinde. Y cuenta con el respaldo de la gran mayor铆a de los medios de comunicaci贸n del Per煤, incluidos los noticieros de televisi贸n. Cientos de militares retirados ya han llamado a un golpe de Estado si su oponente, Pedro Castillo, un maestro de izquierda de escuela rural, es confirmado como presidente.

Su 煤ltima jugada en curso es tratar de convencer al actual presidente de Per煤, Francisco Sagasti, de invitar a la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA) a realizar una 鈥渁uditor铆a鈥 de las elecciones. Esta es una jugada peligrosa, como saben quienes han seguido la historia reciente de la OEA, especialmente bajo el actual [y tristemente c茅lebre] secretario general Luis Almagro.

En octubre de 2019, la OEA tuvo un papel fundamental en volcar los resultados de una elecci贸n presidencial democr谩tica en Bolivia, que hab铆a sido ganada por el presidente Evo Morales, el primer presidente ind铆gena del pa铆s con el mayor porcentaje de ind铆genas en las Am茅ricas. La OEA, que hab铆a enviado observadores a las elecciones, emiti贸 un comunicado al d铆a siguiente expresando 鈥減rofunda preocupaci贸n y sorpresa por el cambio dr谩stico y dif铆cil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares luego del cierre de las urnas鈥.

Un golpe de Estado en Bolivia respaldado por Trump

Pero no existi贸 tal cosa, y como informar铆a m谩s tarde el New York Times, la declaraci贸n 鈥渆rr贸nea鈥 de la OEA 鈥渁ument贸 las dudas sobre la imparcialidad del voto y aliment贸 una cadena de eventos que cambi贸 la historia de la naci贸n sudamericana鈥. Esto se refiere al golpe militar respaldado por Trump que reemplaz贸 al Gobierno de Morales por uno que cometi贸 dos masacres de ind铆genas a la semana de tomar el poder.

Era f谩cil demostrar que las acusaciones de la OEA eran falsas, y esto se hizo de inmediato. No hubo un 鈥渃ambio dr谩stico o dif铆cil de explicar en la tendencia鈥 de este recuento de votos preliminar, como admitir铆a en privado un alto funcionario electoral de la OEA apenas un d铆a despu茅s. Lo 煤nico que sucedi贸 fue que los votos que se reportaron al final del conteo, provinieron de 谩reas m谩s favorables al presidente y su partido. Este fen贸meno 鈥攄iferencias pol铆ticas entre 谩reas que informan en diferentes momentos; por ejemplo, rural versus urbano, o con mayor pobreza versus con mayores ingresos鈥 es conocido para cualquiera que haya visto en el televisor los resultados de cualquier elecci贸n.

El hecho de que la OEA 鈥攔espaldada por el Gobierno de Trump鈥 produjera varias declaraciones e informes sobre la elecci贸n de Bolivia sin siquiera abordar esta obvia explicaci贸n indica que sus repetidas declaraciones falsas no fueron errores t茅cnicos sino mentiras deliberadas.

Legisladores del Congreso de EEUU 鈥攓ue proporciona la mayor parte de los fondos de la OEA鈥 han planteado repetidamente estas mismas preguntas a los funcionarios de la OEA 鈥攊ncluido Almagro鈥 durante m谩s de un a帽o y medio. No han recibido respuestas sustanciales y han exigido una investigaci贸n. Lo m谩s probable es que eventualmente obtengan una.

Mientras tanto, Per煤 no puede permitirse una 鈥渁uditor铆a鈥 de la OEA como la que hicieron para Bolivia en 2019 (tambi茅n completamente desacreditada).

T谩cticas de dilaci贸n

Las autoridades electorales del Per煤 han determinado que Pedro Castillo obtuvo 44 000 votos m谩s que Keiko Fujimori. Sin embargo, a煤n no lo han declarado presidente electo, a la espera de que se resuelvan las impugnaciones de Keiko Fujimori a los resultados electorales.

Este es un problema grave porque, a mayor espera, m谩s tiempo tiene Fujimori 鈥攃on la ayuda de la mayor铆a de los medios鈥 para sembrar dudas sobre la legitimidad de la elecci贸n y seguir diversas estrategias, posiblemente incluso un golpe militar, para revertirla. Una estrategia de la derecha es retrasar la proclamaci贸n oficial del presidente electo mas all谩 del 28 de julio, cuando se supone que deber铆a asumir el poder. De suceder as铆, el presidente del Congreso podr铆a asumir el cargo, aumentando la probabilidad de que haya m谩s caos y desestabilizaci贸n.

Las autoridades electorales est谩n evaluando los recursos de Fujimori. Sin embargo, es claro que esto no puede continuar indefinidamente.

En cuanto a las misiones de observaci贸n electoral internacionales para esta elecci贸n, han coincidido hasta ahora con las autoridades electorales peruanas en que la elecci贸n fue limpia. Manteng谩moslo as铆.

Center for Economic and Policy Research