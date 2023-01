LA CAMPORA, EL FdT y SU COLECTIVO FEMINISTA

Como encuadre preliminar, podemos decir que, el patriarcado, es un sistema de car谩cter hist贸rico y, por lo tanto, no es ni universal ni uniforme鈥e teje todos los d铆as y de distintas maneras. El acierto de quienes luchan contra ese sistema est谩 en destejer y desentramar sus telara帽as enquistadas en todos los rincones institucionales y que toman como blanco de violencia a las mujeres para incluso salvar y proteger a los hombres. Sin embargo, este ABC de c贸mo funcionan sus mecanismos y estructuras va mutando y complejizando; por lo tanto, gestionar las urgencias y los flagelos (que si bien son hechos que hay que realizarlos) no terminan siendo suficientes para tumbarlo. Tambi茅n decimos que, todas esas vinculaciones y relaciones patriarcales son constitutivas de las estructuras e instituciones sociales propias del sistema capitalista. Establecer una lucha contra el patriarcado, es tambi茅n hacerlo contra el capitalismo.

En este art铆culo queremos cuestionar con nombres propios a quienes poseen un rol de conducci贸n, pero sin embargo balbucean y se regodean con t茅rminos como 鈥渆mpat铆a y sororidad鈥 pero que, a la hora de gestionar las m铆nimas solidaridades pasivas y activas que requieren las violencias institucionales contra el g茅nero, miran para otro lado, se desentienden o protegen a los violentos. Sabemos que esto no es solo una cuesti贸n metodol贸gica sino mucho m谩s conceptual. Por eso decimos que, combatir el patriarcado es combatir el capitalismo; una visi贸n que, l贸gicamente, la l铆nea direccional de la C谩mpora y el FdT no est谩n dispuestas a tomarla, ya que, por ejemplo, son respetuosos de las multinacionales extractivistas y los religiosos pagos al FMI. Decimos esto porque, los marcos desde los cuales nos construimos, son muy importantes para reconocer c贸mo se abordan las luchas concretas en el barrio, en el sindicato o en los lugares de trabajo. Son esos marcos los que nos van a permitir articular alianzas, tejer coordinaciones y solidaridades o alertar sobre sus limitaciones. Comprendemos que el PJ y sus agrupaciones aliadas no quieran combatir al capitalismo. As铆 como tambi茅n vemos que en Corrientes tampoco eligen combatir al Patriarcado, o accionar en contra de los flagelos que este genera. 隆Muy bien! Pero sepan que quiz谩s, en alguna demanda democr谩tica (que se desprenda de los flagelos del capitalismo) las calles nos puedan encontrar luchando, y es all铆 donde nos preguntamos: 驴Qu茅 har谩n al respecto lxs dirigentes de estos espacios pol铆ticos frente a las demandas del pueblo pobre y trabajador? 驴Y frente a las luchas contra el patriarcado y sus v铆ctimas?

Desde la CODEJU, en el sur de Corrientes venimos protagonizando luchas que denuncian distintos flagelos como: violencias obst茅tricas, abusos y violaciones, y violencias de g茅nero. La referencia m谩s clara sobre la tem谩tica de violencia de g茅nero, involucra a las direcciones de las agrupaciones objeto de este art铆culo. Ya que es uno de sus integrantes el sospechado de estos actos de violencia. El hecho ha desatado una serie de 鈥渞efuerzos institucionales鈥 para cubrirlo y miradas esquivas m谩s planteos ninguneantes para y contra la v铆ctima. Una posici贸n escandalosa, ya que esas medidas tomadas no lo han sido por simpatizantes de estas organizaciones sino por altas funcionarias con cargos electivos, asesores, colaboradores y distintos operadores rentados que tienen en las estructuras del estado estos agrupamientos.

Cuando de negaciones y encubrimientos hablamos, nos referimos a los siguientes casos:

1 鈥 Diputada Provincial Bel茅n Martino (La C谩mpora 鈥 FdT), responsable directa de encubrir y sostener en su entorno de colaboradores al docente y militante, quien fue bajado de su candidatura a vice intendente (2021) por la difusi贸n p煤blica de ser sospechado por violencia de g茅nero hacia su ex pareja. Esta Diputada acompa帽o la propuesta colectiva de todos los espacios pol铆ticos dentro del frente electoral, avalando que este sujeto se desempe帽ara como Jefe de Campa帽a. Ya electa como Diputada Provincial profundiza sus complicidades y lo nombra colaborador de su equipo, participando as铆 de reuniones y actividades militantes, como se puede ver en varias im谩genes como las fotos que acompa帽an este art铆culo.

2 鈥 Graciela Casta帽eda (ex candidata a intendenta 2021 鈥 PJ) Responsable de la difusi贸n p煤blica en una entrevista televisiva donde sin autorizaci贸n de la v铆ctima, expuso el tema del sospechoso y explic贸 porque se lo bajaba de la candidatura a vice intendente, incluso subestimando los hechos al plantear como argumento 鈥渧iolencias cruzadas鈥, tomando as铆 una clara posici贸n contra el g茅nero. Profundiz贸 estos encubrimientos dando a entender que las viralizaciones por redes sociales se debieron a la responsabilidad de la v铆ctima, hechos que jam谩s pudo comprobar.

3 鈥 Marina Pino (Coordinadora provincial del Programa Acercar Derechos 鈥 Ministerio de G茅neros Naci贸n 鈥 Nuevo Encuentro) Sabiendo con detalles por parte de su equipo interdisciplinario (PAD), la situaci贸n particular de la v铆ctima; reconocida por el Estado dentro del Programa Acompa帽ar, quien adem谩s es militante social y defensora de DDHH, y por lo tanto esto la expone con mayor vulnerabilidad ante los poderes patriarcales de la provincia, una situaci贸n que requiere tratamiento acorde. Eso debi贸 ser motivo para ampliar las garant铆as en su defensa, sin embargo, esta funcionaria no habilit贸 ni gestion贸 el acompa帽amiento social ni el patrocinio legal para impulsar la denuncia, dejando a la v铆ctima en total indefensi贸n.

4 鈥 Colectivo Feminista Monte Caseros 鈥 Integrantes de este agrupamiento (Mar铆a Emilia Tadeo, Romina Barrera, Mar铆a Fredes y Eugenia Fredes) se reunieron con la victima ante su solicitud, donde la escucharon y se solidarizaron individualmente, avisando que luego informar铆an al resto de los miembros de su Colectivo para emitir una respuesta organizada. Sin embargo, los resultados de esa reuni贸n no llegaron en un pronunciamiento como espacio feminista y la condici贸n para el acompa帽amiento ser铆a en el 鈥渕omento de radicar la denuncia鈥, quedando as铆 expuesta una fina l铆nea de unidad con los prop贸sitos de la Coordinadora provincial (Pino) que fuera, finalmente la negaci贸n al patrocinio legal. Queda claro que la condici贸n por parte del Colectivo Feminista de hacerse presentes el d铆a que la v铆ctima har铆a la denuncia, ser铆a un hecho que no suceder铆a ya que el Estado Nacional negar铆a el acompa帽amiento jur铆dico. Entre los intercambios durante la entrevista con la v铆ctima, las presentes informaron que otra de las integrantes de su Colectivo, tambi茅n ex integrante del Gremio docente SUTECO, ahora ya jubilada, la Se帽ora Adriana Enriori, habr铆a sugerido al sospechado que radicara una denuncia en contra de la Victima para evitar ser desplazado de la comisi贸n directiva de la seccional Monte Caseros (SUTECO). Hecho que se hizo efectivo mediante una amenazante Carta Documento plagada de mentiras y falsedades, pero con un claro tono intimidatorio contra la v铆ctima. Refiri茅ndose tambi茅n a este tema Emilia Tadeo, otra integrante de SUTECO, comenta sobre la decisi贸n que hab铆an tomado desde la Comisi贸n directiva del Gremio en desplazarlo de su cargo y no permitirle participar de la renovaci贸n de dicha comisi贸n, debido a la trascendencia p煤blica de los hechos que lo compromet铆an. Estas expresiones por parte de mujeres miembros del Colectivo y tambi茅n del Gremio docente donde se desempe帽aba el sospechado, demostraron una clara naturalidad de amparo donde se evidencia tambi茅n la clara ausencia para activar un protocolo correspondiente. Nada de esto que sucedi贸 lo hicieron p煤blico ni mediante un comunicado institucional para tomar posici贸n frente a lo que ocurr铆a con este docente vinculado a su espacio gremial. Luego de conocer profundamente las conductas vergonzosas y las vinculaciones de poder del sospechoso, militantes de este Colectivo no dudaron en viralizar a trav茅s de sus redes personales, el acompa帽amiento social y cultural otorgado al mismo, favoreciendo con esto a煤n m谩s su impunidad e inmunidad institucional.

5 鈥 Marlen Gauna (Coordinadora NEA de Relaciones Municipales 鈥 La C谩mpora 鈥 FdT) Esta funcionaria realiza un comentario en una publicaci贸n de la v铆ctima en Instagram, donde afirma que: 鈥淣inguna de las personas se帽aladas en el posteo forman o han formado parte de su organizaci贸n La C谩mpora鈥, hechos que son totalmente falsos, ya que las evidencias son contundentes al relacionar al sospechoso y a Cardozo con identidad y pertenencia a su espacio pol铆tico. Gauna pretende disimular y encapsular la situaci贸n con el sospechoso a lo estrictamente personal. Argumenta diciendo que 鈥渃ulpan a las mujeres de violencias o acciones que cometen los varones鈥 desentendi茅ndose as铆 del rol que ocupa ella dentro de su organizaci贸n como mujer dirigente y funcionaria del Estado. Quien debiera ser la primera en intervenir frente a situaciones que involucran a compa帽eros de su espacio militante, hace todo lo contrario avalando incluso la inacci贸n de mujeres que encubrieron al sospechado desde el primer momento como es el caso de la Diputada Martino. El hecho de ser mujer no las excluye de las responsabilidades institucionales en casos graves y cotidianos como estos que son atribuibles a la cultura patriarcal. La irrupci贸n de esta funcionaria es una demostraci贸n contundente de la gravedad de los hechos y que, aunque pretenda disimularlos, se involucra directamente ya que no puede negar ni desconocer la situaci贸n de la v铆ctima y todo lo atravesado hasta el momento. Estas acciones de Gauna y Martino son un ejemplo de las redes de poder y sometimiento que las mujeres debemos combatir en todos los frentes de batalla para derrotar al patriarcado.

6 鈥 Hugo Cardozo (Profesor, Militante y colaborador personal de la Diputada Martino) Quiz谩s una de las defensas m谩s trastornadas, en favor del sospechoso, las ha exaltado este profesor y militante de la C谩mpora. Su nivel de paroxismo, ha llegado al imite de salir por las redes sociales en abierta protecci贸n para exaltar la inocencia del sospechoso, sin embargo y contradictoriamente, afirma que, la situaci贸n denunciada como violencia de genero -extendida por a帽os- contra la v铆ctima, es una 鈥渙peraci贸n pol铆tica鈥 que se transforma en una simple cuesti贸n de 鈥渧enganza personal鈥. Su cobarde afirmaci贸n, no solo reconoce la existencia de los hechos, sino que, adem谩s, les da contundencia y veracidad a los mismos, pues desde este lugar sostenemos que lo personal es pol铆tico. El espanto autoincriminante de este Sr, en favor de su defendido, ha superado los l铆mites del debate abierto; ya que, no solo toma una posici贸n declarada en favor del sospechoso, sino que sus afirmaciones le atribuyen veracidad, l贸gica y comprensi贸n a nuestras denuncias contra las complicidades y amparos institucionales que protegen con impunidad a estos violentos. Cabe agregar, que su comentario se efectu贸 en el propio posteo donde la v铆ctima, en su red de Instagram, comparti贸 un comunicado de la CODEJU, Pero, 驴Saben qu茅? 隆Ese comentario dur贸 menos de 5 minutos! No obstante, esa indisimulada cobard铆a, no fue impedimento para realizar la captura de sus mendaces e infames dichos que aqu铆 los hacemos p煤blicos.

Desde la CODEJU nos solidarizamos y acompa帽amos en sus sentidos y significados las m煤ltiples violencias de genero recibidas por a帽os contra Cintia G贸mez Da Silva de parte de su agresor y ex pareja Claudio Rupani

BASTA DE VERSOS PARA PROTEGER A LOS VIOLENTOS.

SI NO HAY JUSTICIA CRECERAN LAS DENUNCIAS Y CRECERAN LOS ESCRACHES.

CAPITALISMO Y PATRIARCADO NO SON ASUNTOS SEPARADOS.

CODEJU 10/01/2023