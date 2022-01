–

El a帽o pasado, Mohamed ten铆a que hacer sus deberes de sexto de Primaria con un frontal en la cabeza. Como un minero, era la 煤nica forma que ten铆a de alumbrar lo que ten铆a delante. Este joven es hijo de Rahma Hitach, vecina del Sector V de la Ca帽ada Real que contin煤a sufriendo el corte de luz en el asentamiento irregular m谩s grande de Europa desde octubre de 2020. La problem谩tica afecta a 4.000 personas, de las cuales 1.800 son ni帽os, ni帽as y adolescentes. Un juzgado de la capital dirime si se est谩n vulnerando los Derechos Humanos, tal y como han expresado diferentes entidades internacionales. A las puertas del segundo invierno sin electricidad, el vecindario del Sector de Hitach se organiza para tener luz d铆as alternos, mientras que en el Sector VI contin煤a apagado. Hay quien considera que el motivo de la problem谩tica se debe a la planificaci贸n de expansi贸n urban铆stica de la periferia de diferentes municipios, mientras que Naturgy afirma que no se ha bajado la potencia de las torres el茅ctricas.

Hind Aoulad es otra vecina del Sector V. En su casa vive con sus cinco hijos, el menor de cinco a帽os y el mayor de 13, y su marido. 鈥淐uando salen de la escuela lo primero que hacen es preguntar si ha vuelto la luz. As铆 todos los d铆as. Ahora, como tienen vacaciones en el colegio, tienen que estar todo el d铆a aqu铆, y es peor鈥, relata esta afectada de 34 a帽os. Ella misma ha sido testigo de las congelaciones y enfermedades que ya sucedieron hace un a帽o como consecuencia de las bajas temperaturas invernales. Y parece que la cosa no va a cambiar: 鈥淵o creo que va a ir a peor, porque el a帽o pasado con Filomena est谩bamos bajo cero y hundidos con el fr铆o y la nieve y nadie hizo nada por nosotros, as铆 que no creo que lo hagan ahora鈥, en sus propias palabras.

El fr铆o, dice, ayuda a que no se estropeen los alimentos. 鈥淎hora puedo dejar fuera o en una ventana la leche y los yogures, pero en verano tenemos que tirar much铆sima comida porque no tenemos forma de conservarla sin frigor铆fico鈥, relata Aoulad. Una de las soluciones que han encontrado varios vecinos son las placas solares, aunque a esta madre de cinco cr铆os no le alcanza. El 煤nico que trabaja de la familia es el padre como conductor de Uber y saben que 鈥渟i hay lluvia no cargan las placas鈥.

鈥淚ncluso con pandemia han ido todos los ni帽os todos los d铆as al colegio, gracias a las madres de Ca帽ada Real que les llevaban y que han estado lavando su ropa a mano con el fr铆o鈥, explica Hitach

Hitach, por su parte, fue la primera en disponer de los dispositivos fotovoltaicos. Afirma que tienen luz en d铆as alternos: 鈥淐omo la potencia es muy baja, nos hemos organizado para que cada d铆a tengamos corriente el茅ctrica unos vecinos en concreto鈥, narra esta afectada a cargo de tres ni帽os. Son ellos las principales v铆ctimas del corte de suministro, pues tal y como agrega Hitach, de 42 a帽os, 鈥渘o se pueden conectar con normalidad porque muchos deberes son por internet, y han bajado bastante en las notas鈥.

Del mismo modo, saben que el colegio es un buen refugio para la chavalada. All铆 est谩n con calefacci贸n unas horas al d铆a. 鈥淚ncluso con pandemia han ido todos los ni帽os todos los d铆as al colegio, gracias a las madres de Ca帽ada Real que les llevaban y que han estado lavando su ropa a mano con el fr铆o鈥, prosigue la vecina. Ella, como todas las familias, afectadas, quieren poder pagar la luz, que la distribuidora de Naturgy les coloque un contador en sus viviendas alegales.

Derechos vulnerados: salud, educaci贸n y vivienda

Mientras tanto, desde el despacho de abogados Centro de Asesor铆a y Estudios Sociales (CAES), litigan contra la empresa y la Comunidad de Madrid en los tribunales apoyados en la calle por una amplia Plataforma c铆vica de apoyo a la luz en Ca帽ada Real en la que participan unas 60 organizaciones de toda 铆ndole. Javier Rubio es uno de los abogados de CAES y as铆 denomina la realidad de Ca帽ada Real: 鈥淎h铆, en la regi贸n que se dice m谩s rica de Espa帽a, se est谩 produciendo una vulneraci贸n de Derechos Humanos continuada鈥. Por ello, en diciembre del pasado a帽o interpusieron una denuncia junto a la Asociaci贸n Tabadol por coacciones para abandonar su vivienda contra el Gobierno liderado por Isabel D铆az Ayuso, quien criminaliz贸 a la comunidad de la Ca帽ada Real, y contra Naturgy.

鈥淓l Sector VI es vecino del nuevo desarrollo urban铆stico llamado Valdecarros, donde proyectan 51.000 viviendas en la pr贸xima d茅cada. Algo similar pasa con el Sector V, vecino de Los Berrocales鈥, explica Javier Rubio

Archivada en primera instancia, la Audiencia Provincial estim贸 el recurso de CAES, por lo que orden贸 el nombramiento de un perito independiente para que elaborara un informe sobre las circunstancias del corte de luz, algo que ocurri贸 en octubre de 2021, un a帽o despu茅s de los inicios del corte de luz.

La Plataforma c铆vica de apoyo, adem谩s, ha realizado un minucioso informe sobre c贸mo ha afectado en la salud y la educaci贸n de los m谩s j贸venes esta p茅rdida de suministro el茅ctrico. 鈥淗emos consultado a unas 150 familias, siendo conscientes de que la participaci贸n vecinal en la Ca帽ada Real se encuentra sometida a much铆simas dificultades y obst谩culos por raz贸n de clase, cultura, idioma y g茅nero鈥, desgrana el letrado. Rubio considera que 鈥渃ada d铆a que pasan sin luz, d铆a que pierden salud todos y cada uno de los vecinos afectados鈥; y, para frase谩ndole, no se est谩 faltando solo al derecho a una vivienda y suministros, sino directamente a la salud, algo que se extiende al derecho a la educaci贸n de los ni帽os y ni帽as que sufren cierto desequilibrio, tal y como informa el profesorado de colegios e institutos a los que acuden.

El motivo: expansiones urban铆sticas



Rubio se帽ala el posible motivo de esta problem谩tica: 鈥淭enemos conocimiento de que antes de que se fuera la luz en el Sector VI, se introdujeron unos limitadores de potencia en las instalaciones por parte de Naturgy鈥. Y va m谩s all谩 intentado encontrar una respuesta al por qu茅: 鈥淓l Sector VI es vecino del nuevo desarrollo urban铆stico llamado Valdecarros, donde proyectan 51.000 viviendas en la pr贸xima d茅cada. Algo similar pasa con el Sector V, vecino de Los Berrocales. Son dos desarrollos del sureste de la Comunidad paralizados desde la crisis inmobiliaria y qu茅 casualidad que cuando se reactivan se vaya la luz de estos sitios sin que haya manera humana de restablecerla鈥, se explaya el abogado.

El Gobierno central, por su parte, ha destinado cinco millones de euros a trav茅s de un Real Decreto a Rivas Vaciamadrid y la capital, los dos municipios en los que se encuentran los dos sectores sin luz de la Ca帽ada Real. 鈥淪i te lees el pre谩mbulo, la exposici贸n de motivos, reconocen que hay una vulneraci贸n permanente sobre la salud y la educaci贸n y que el corte de luz es una situaci贸n insoportable. Pues en lugar de concluir que hay que restablecer el suministro, dan ese dinero para realojos a dos Ayuntamientos, cuando los realojos son procesos largos, lentos y que hay que hacer con muchas garant铆as鈥, se queja el abogado. Adem谩s, esa cantidad tan solo llegar铆a al realojo del 15% de los afectados, calcula Rubio, a quien no le pasa desapercibido que ese Real Decreto tambi茅n incluye dinero para realojos del Sector IV, no afectado por el corte de luz.

Naturgy se reafirma en las sobrecargas

Fuentes internas de Naturgy afirman que no instalaron los limitadores de potencia en las torres, sino unos dispositivos que facilitan que el suministro retorne telem谩ticamente. 鈥淓n el Sector VI no hay ning煤n cliente legal. La ca铆da de la red se debe a las sobrecargas que existen. El consumo es tan elevado que la red se cae una y otra vez, aunque intentemos devolver el suministro, la sobrecarga lo impide鈥, apuntan estas mismas fuentes.

Aunque aseguran que nunca se pronuncian sobre el motivo de esas sobrecargas, s铆 les consta que el consumo medio de una vivienda en el Sector VI multiplica hasta por cinco veces el consumo de cualquier otra vivienda de Espa帽a. Sobre el aspecto de los contratos, desde la empresa concretizan que 鈥減ara contratar la luz con la distribuidora es necesario tener una serie de papeles como la c茅dula de habitabilidad, as铆 que nosotros actuamos conforme a la ley, no es que no queramos ponerles un contador, y somos sensibles a la situaci贸n鈥.



Bruno Thevenin La Ca帽ada Real se prepara para su segundo invierno sin luz. Diciembre de 2021

Realojos, solo una parte de la soluci贸n

Una parte del Sector V de la Ca帽ada Real pertenece a Rivas Vaciamadrid. Pedro del Cura es su alcalde: 鈥淓s algo que hay que denunciar. Algunas viviendas identificadas tienen un consumo completamente abusivo, y si se cortara la luz a esa gente, todos los dem谩s tendr铆an鈥. Eso es lo que hizo 茅l hace un a帽o en el Sector que ahora tiene luz para la mitad de los vecinos. 鈥淚gual que formalmente no se les puede hacer un contrato, a las infraviviendas s铆 se les puede cortar la luz por robo de suministro a quienes aparentemente lo consumen de una manera no leg铆tima鈥.

Posicion谩ndose cerca de la versi贸n que defiende Naturgy, el edil comenta que 鈥渓as viviendas tienen suministro pero no se puede legalizar, aunque el Pacto de la Ca帽ada s铆 permite los enganches a la torre鈥. Igual que avala eso, tambi茅n permite 鈥渃ortar los enganches que se sospechan, por el volumen de consumo de electricidad, que no se est谩n utilizando teniendo como fin el mantenimiento de una familia鈥, en t茅rminos de Del Cura.

Adem谩s, desde Rivas Vaciamadrid tambi茅n han empezado con una serie de realojos, lo que no se ve con malos ojos por los afectados aunque con ciertas discrepancias. Hitach defiende que deben realojar a los vecinos que quieran ser realojados, a 鈥渓os que viven casi en chabolas鈥, pero otra mucha gente 鈥渢iene aqu铆 sus casas y sus hijos, con personas que llevan m谩s de 50 a帽os viviendo en la Ca帽ada Real鈥. Rubio agrega que los realojos pueden ser parte de la soluci贸n 鈥減ero en ning煤n caso se puede utilizar para tapar el problema de la luz, porque entonces estamos antes un proceso de realojo y desalojo forzoso鈥, concluye el letrado.