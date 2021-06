–

Si fuese cierto, como recoge el Centro Virtual Cervantes, que la m煤sica amansa a las fieras (v茅ase la tercera entrega) no habr铆a motivo para fundar 鈥渦n grupo de investigaci贸n como el de 鈥楳煤sica, conflicto y Estado鈥, creado en 2008 por la music贸loga social Morag Josephine Grant.

Con el generoso apoyo de los fondos de la 鈥業niciativa de Excelencia鈥 de la Rep煤blica Federal de Alemania, el grupo de investigaci贸n se propuso crear un centro internacional de investigaci贸n sobre el papel de la m煤sica en situaciones de conflicto, especialmente cuando se utiliza para promover, facilitar y acompa帽ar las respuestas violentas a los conflictos.鈥

El grupo declara que 鈥渓a guerra no tiene nada de natural. El acto de matar a otro ser humano es, para la gran mayor铆a de las personas, no s贸lo moralmente repugnante, sino que puede ir en contra de nuestra propia naturaleza biol贸gica. La guerra depende, por tanto, de estrategias sociales y no s贸lo tecnol贸gicas para para vencer esta resistencia. El uso de la m煤sica con este fin es casi tan antiguo como la propia guerra, aunque todav铆a sabemos relativamente poco sobre este tema. La mayor parte de los comentarios existentes sobre la funci贸n y el impacto de la m煤sica en tiempos de guerra se basan en tropos sobre la m煤sica y la violencia que rara vez han sido respaldados con pruebas emp铆ricas.鈥

www.mjgrant.eu/mjg/mcs_files/Music%…

Desconozco si la guerra no es natural o si es que lo afirman porque quedar铆a mal que este grupo admitiese que la guerra lo es. En cualquier caso se puede decir que est谩 presente a lo largo de la historia de la humanidad y se la considera la partera de la historia.

Con leer el 铆ndice de un libro de historia del mundo contempor谩neo de bachillerato, se nota ipso facto que su hilo conductor es una exposici贸n de la explotaci贸n del hombre por el hombre.

Esto se llamaba anteriormente la ley de la selva y hoy violencia estructural, econ贸mica y pol铆tica. Se produce dentro de cada naci贸n y tambi茅n entre naciones, es decir, la eterna lucha de clases dentro de cada pa铆s y la guerra entre pa铆ses cuando el conflicto se internacionaliza.

Adem谩s hay que completar la imagen de la violencia de la guerra con la estructural y la social, que son diferentes y menores en comparaci贸n con la b茅lica, aunque no excluyen el asesinato ni los da帽os graves.

Se trata de la violencia policial, de agentes de seguridad y vigilancia, de g茅nero, contra los menores, la discriminaci贸n (por diferente motivos), la delincuencia com煤n, las rencillas entre vecinos, las peleas en torno al f煤tbol y en otros ambientes deportivos, entre pandillas juveniles, las peleas de tr谩fico, de bares, el acoso en el trabajo, en la escuela, en los cuarteles, las c谩rceles y centros de detenci贸n, de los pacientes hacia los m茅dicos, el maltrato a los ancianos, el abuso -y explotaci贸n- sexual a mujeres y menores, los ataques a excluidos, diferentes y emigrantes, el racismo contra el negro y la xenofobia contra el extranjero, las minor铆as, etc., etc.

La realidad ubicua y perenne de la violencia en la humanidad parece no tener medida ni remedio. Algunos hitos al azar:

鈥淓l 3 de diciembre de 1984 ocurri贸 el desastre industrial m谩s atroz de la historia: por culpa de las inexistentes medidas de seguridad de la f谩brica de productos qu铆micos Union Carbide, en Bhopal (India), casi medio mill贸n de personas quedaron expuestas al gas isocianato de metilo, terriblemente t贸xico.鈥

www.ecologistasenaccion.org/evento/…

Hay una canci贸n sobre el crimen de Bhopal titulada Union Carbide Rap:

www.youtube.com/watch?v=R2aJgLHKoZg

鈥淟a empresa Chisso, entonces conocida como Nippon Nitrogen Fertilizer Corporation, a partir de la d茅cada de los 50, comenz贸 a producir acetaldeh铆do en la ciudad de Minamata. Hubo que esperar hasta 1971, 15 a帽os despu茅s, para que la justicia sentenciara que Chisso era responsable de lo ocurrido. En 2005, hab铆an recibido el certificado oficial de padecer la enfermedad de Minamata 1775 pacientes, y hay m谩s de 3000 a la espera de que se resuelva su petici贸n.鈥

http://culturacientifica.com/2018/0…

Hay un video de 3 minutos, de Ryuichi Sakamoto al piano (Oscar y Grammy) titulado Playing the Piano for the Isolated (Minamata Main Theme) sin letra alguna, pero muy agradable:

www.youtube.com/watch?v=704vR9c9S1E

鈥淭rece experimentos macabros con humanos perpetrados por Estados Unidos.



MKULTRA fue un proyecto de la CIA para encontrar maneras de controlar la mente. Entre 1957 y 1964, se someti贸 a pacientes a un estado de coma con drogas durante meses y se reproduc铆an cintas con declaraciones simples o ruidos repetitivos una y otra vez. Las v铆ctimas olvidaron c贸mo hablar, se olvidaron de sus padres y sufrieron amnesia grave.

Para investigar posibles efectos de un ataque qu铆mico, las Fuerzas Armadas y la CIA realizaron simulaciones de ataques qu铆micos y biol贸gicos contra varias ciudades estadounidenses a mediados del siglo pasado, entre ellos se dispers贸 el virus de la tos ferina en la bah铆a de Tampa, usando barcos. Como consecuencia estall贸 una epidemia que dej贸 12 muertos.

En los a帽os 40 miles de guatemaltecos fueron infectados con s铆filis, gonorrea o cancroide sin su conocimiento en el marco de una serie de experimentos destinados averiguar si la penicilina pod铆a ser usada “para prevenir enfermedades de transmisi贸n sexual”.

En 1931, con la financiaci贸n del Instituto Rockefeller, se realiz贸 una serie de experimentos en Puerto Rico: se infect贸 a cientos de ciudadanos puertorrique帽os con c茅lulas cancer铆genas y trece de ellos murieron.鈥

http://actualidad.rt.com/actualidad…

鈥淓l peor accidente que se recuerda en la industria textil puso en el punto de mira a un sector marcado por la explotaci贸n laboral, la falta de seguridad y la opacidad fue el derrumbe del edificio Rana Plaza en Dhaka, capital de Bangladesh. El 24 de abril de 2013, 1.134 personas murieron y m谩s de 2.000 resultaron heridas, en su mayor铆a mujeres, al desplomarse este edificio que albergaba cinco talleres de ropa que produc铆an para marcas europeas y norteamericanas.鈥

www.eldiario.es/alternativaseconomi…

Hay varios videos sobre esta tragedia; una canci贸n suave y repetitiva, interpretada por mujeres, es la titulada 24th april: Rana Plaza a Tribute Song (24 de abril; Rana Plaza, una canci贸n de homenaje) pero no he encontrado ninguna versi贸n con subt铆tulos. Adem谩s, para poder ver las que hay en Youtube, esta compa帽铆a te pide que confirmes la edad con un dni o una tarjeta de cr茅dito y 鈥減uede tarda hasta tres d铆as鈥, que lo haga su madre.

www.youtube.com/watch?v=HWgoXDEhPvU

鈥淓l 20 de mayo de 1989 la justicia dirimi贸 la causa abierta a 38 empresarios relacionados con el envenenamiento masivo por el aceite de colza con fines industriales utilizado de forma fraudulenta. Ocho a帽os despu茅s de que falleciera el primer intoxicado, s贸lo 13 de ellos fueron condenados a penas de entre seis meses y 20 a帽os de prisi贸n, sanciones muy inferiores a las solicitadas por el fiscal. Las cifras del s铆ndrome t贸xico, como se le denomin贸 en un primer momento, dejaron alrededor de 25.000 afectados en una veintena de provincias y m谩s de 300 muertos.鈥

http://aniversario.elpais.com/colza/

www.rtve.es/alacarta/videos/ochenta…

鈥淟a 煤nica agencia 鈥檛ripartita鈥 de la ONU, la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), re煤ne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular pol铆ticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres.

Seg煤n el informe de 1998 preparado por la OIT, Violence at Work (Violencia en el trabajo), en los Estados Unidos alrededor de mil personas resultan muertas cada a帽o en entornos laborales. El homicidio se ha convertido en la principal causa de defunciones en el lugar de trabajo para las mujeres, y en la segunda para los varones.鈥

www.ilo.org/global/about-the-ilo/ne…

鈥淓n el de 2014 se estima que m谩s de 36 millones de personas (el 27% de los trabajadores estadounidenses) han experimentado alguna 鈥檆onducta abusiva鈥 en el trabajo durante su vida. En Ruanda el abuso verbal fue la forma de violencia en el lugar de trabajo m谩s denunciada, con un 27% de todos los casos de violencia en el lugar de trabajo, seguido de la intimidaci贸n (16%) y el acoso sexual (7%), mientras que la violencia f铆sica era la menos frecuente (4%) (2008). En Etiop铆a m谩s del 85% de las mujeres de una muestra de 160 trabajadoras hab铆a experimentado alguna forma de acoso sexual (2015). En Canad谩 alrededor del 25% de los miembros de facultades de cuatro universidades inform贸 de haber sido v铆ctima de acoso cibern茅tico por estudiantes (15%) y compa帽eros de trabajo (12%) (2016). En m谩s del 50% de las empresas en Chile se hab铆an registrado casos de acoso en el lugar de trabajo durante los 煤ltimos cinco a帽os (2019). Un estudio realizado en 2012 en Sud谩frica revel贸 que el 31,1% de las 13.911 personas encuestadas hab铆a experimentado intimidaci贸n en el lugar de trabajo. En 2015 en Francia la prevalencia de la intimidaci贸n y el acoso en el lugar de trabajo fue del 12,2%, lo que supone un aumento con respecto al 9,5% registrado en 2010.鈥

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–…

鈥淓n Espa帽a miles de casos de acoso escolar permanecen ocultos. No se registran oficialmente, ya sea como resultado de errores en la recogida de los datos por parte de la Administraci贸n, porque profesorado y padres y madres no saben c贸mo identificarlo y actuar, o porque las medidas que existen para atajarlo no est谩n funcionando.鈥

www.es.amnesty.org/en-que-estamos/n…

鈥淛onestown: 驴c贸mo ocurri贸 el mayor suicidio colectivo de la historia? 918 personas perdieron la vida el 18 de noviembre de 1978 en un remoto lugar de Guyana, en el noroeste de Am茅rica del Sur. 鈥楨l mayor suicidio colectivo de la historia鈥 lo calificaron los medios que cubrieron la tragedia. Sin embargo, para otras personas, como Laura Johnston Kohl 鈥搖na de las sobrevivientes de la masacre-, se trat贸 de un crimen mucho m谩s grave.鈥

www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/…

Se puede decir que incluso si se considera que la naturaleza del hombre no es violenta, la costumbre, que 鈥榚s la segunda naturaleza del hombre鈥 seg煤n Arist贸teles, le ha convertido en violento.

Claro que la violencia no reina siempre y en todos los grupos humanos, tambi茅n hay muestras de lo contrario, pero esto no es suficiente contrapeso. Tampoco es habitual que la gente se declare partidaria de la violencia, ni que sea violenta todo el tiempo; sin embargo, la violencia se produce en cualquier tiempo y lugar.

En estos d铆as se conmemora el centenario de la masacre de negros a manos de blancos en la ciudad estadounidense de Tulsa (Oklahoma) el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921 y hay informaci贸n en muchas emisoras radiof贸nicas:

www.bbc.com/news/world-us-canada-57…

www.rfi.fr/es/sociedad/20210531-100…

www.rtve.es/m/alacarta/audios/repor…

La enciclopedia ubicua, con su t铆pica correcci贸n pol铆tica, titula as铆 la masacre: 鈥淒isturbios raciales de Tulsa鈥. En el primer p谩rrafo concreta algo m谩s: 鈥渕ultitudes de residentes blancos atacaron a residentes y negocios negros del distrito de Greenwood en Tulsa鈥.

Esos disturbios causaron un n煤mero de muertos que no se quiso investigar, probablemente tres centenares. Adem谩s de 800 heridos, 6.000 personas fueron internadas y 隆ojo! no fueron los atacantes, sino sus v铆ctimas. Unos diez mil negros perdieron sus casas porque 鈥渁lborotadores blancos arrasaron el vecindario negro esa noche y la ma帽ana siguiente, matando hombres y mujeres, quemando y saqueando tiendas y hogares鈥: http://es.wikipedia.org/wiki/Distur…

Hay muchos videos sobre la masacre de Tulsa. 脡ste est谩 subtitulado en castellano:

www.youtube.com/watch?v=RjHuWnKxfz0

El 31 de mayo de 2021 un joven negro fue cazado en una calle de Saint 脡tienne (ciudad de Francia) por una manada de diez blancos que le golpearon con sa帽a, le apu帽alaron en los ojos y le dejaron morir desangrado tendido en la calle. El odio de los blancos era tan acuciante que uno de los autores del apu帽alamiento volvi贸 al poco para patearle la cabeza cuando ya expiraba en la acera en un charco de sangre.

www.leparisien.fr/faits-divers/sain…

La canci贸n de Bob Marley and the Wailers titulada Buffalo Soldier se refiere a los esclavos llevados a Am茅rica y su destino en 茅sta.

www.youtube.com/watch?v=wCSUN1Zu9BM

La lista de guerras y conflictos, por supuesto 鈥渃onflictos en curso que tienen lugar alrededor del mundo en la actualidad y que siguen causando muertes violentas鈥, actualizada el primero de junio de 2021, da la vuelta al globo de Am茅rica a Asia pasando por 脕frica y Europa y ocupa 56 filas, una por cada conflicto. El m谩s mort铆fero es el de Afganist谩n con m谩s de dos millones de v铆ctimas, Iraq con mill贸n y medio, Siria, y Somalia con medio mill贸n, etc.

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:…

He dado con un video titulado Afghan War Song (Canci贸n de la Guerra de Afganist谩n). A saber qui茅n ha puesto el t铆tulo y por qu茅, aunque su contenido tampoco es sobre la paz, desde luego. Sea como fuere, los afganos han demostrado que son invencibles con chanclas y RPGs de segunda mano cuando se han enfrentado a los brit谩nicos, los rusos y los gringos. Habr铆a que ver c贸mo se dice en past煤n y en persa 鈥榗on un par de鈥︹, pues a la vista est谩 que no tienen rival.

www.youtube.com/watch?v=MxByqa2o_J0

Hay otros videos m谩s serios con canciones -sin instrumentos musicales- cuyas letras son alabanzas a Dios. Hay uno destinado a homenajear a sus m谩rtires de guerra, con cuya sangre ha florecido el suelo patrio y a la vez alabado a Dios. Con una sencilla y sentida canci贸n, su letra en ingl茅s se puede leer en la pantalla. Su autor es Ahmad Al Ajmy, se titula The Best afghan nasheed- Allahu Akbar, La mejor alabanza afgana a Dios y est谩 contenida en el 谩lbum Anachid (Quran 鈥 Cora 鈥 Islam). Los comentarios exudan pasi贸n desde Kurdist谩n, Bosnia, Alemania, Turqu铆a y Mauricio hasta Brasil:

www.youtube.com/watch?v=tulBy6AIqfo

Como en tantas otras ocasiones, en este caso tambi茅n hay alg煤n que otro detractor de Ahmad, por lo que creo que es conveniente presentar tambi茅n la versi贸n original afgana, m谩s de andar por casa, m谩s austera, m谩s triste y realista, adem谩s de que la canta una mujer y las im谩genes son mucho m谩s valiosas que en la primera versi贸n:

www.youtube.com/watch?v=7zWR2iIPpHo

La investigaci贸n, fabricaci贸n, venta y uso de armamento sigue su ritmo, es decir, a toda m谩quina como si la COVID-19 no aconsejase al menos poner un freno y dedicar el dinero que se gasta en armas a curar a los afectados y rescatar a los desempleados y otros afectados: 鈥淓n 2020, el gasto militar mundial creci贸 hasta los casi 2 billones de d贸lares鈥

Pero no hay que preocuparse si este a帽o sobra algo de esos dinerillos, porque lo que no se use ahora se podr谩 usar m谩s adelante: 鈥淟os incrementos recientes del gasto militar de Estados Unidos pueden atribuirse principalmente a la fuerte inversi贸n en investigaci贸n y desarrollo, y a algunos proyectos a largo plazo como la modernizaci贸n de su arsenal nuclear y la adquisici贸n de armas a gran escala, afirma el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigaci贸n de la Paz (SIPRI). Este hecho refleja la preocupaci贸n creciente ante la percepci贸n de amenaza de competidores estrat茅gicos como China y Rusia, as铆 como la deriva de la administraci贸n Trump de reforzar lo que consideraba un gasto militar menguado.鈥

http://sipri.org/sites/default/file…

Es muy probable que los j贸venes no conozcan a Paco Ib谩帽ez, un cantante nacido en 1934 que se dedic贸 a poner m煤sica a poemas de autores espa帽oles. Su familia tuvo que exiliarse porque su padre era militante de la CNT, Confederaci贸n Nacional de Trabajo, y 茅l mismo fue censurado por el gobierno franquista en la mitad del siglo pasado.

En este video canta Canciones contra una guerra:

www.youtube.com/watch?v=ciZk9Ll45HU

El 28 de mayo de 2021 se public贸 este titular: 鈥淓l peligro es real: un dron ha atacado a personas de forma totalmente aut贸noma por primera vez, seg煤n un informe de Naciones Unidas.

Este caso se registr贸 en junio de 2020 en Libia, con drones STM Kargu-2 de fabricaci贸n turca. Un informe describe la persecuci贸n a un convoy efectuada por drones.

El uso de estos drones en el conflicto de Libia puede abrir un nuevo cap铆tulo para las armas aut贸nomas. Unas herramientas programadas para que la Inteligencia Artificial decida por si sola eliminar a sus objetivos, incluidos los humanos.鈥

Los convoyes log铆sticos y las fuerzas afiliadas a Haftar en retirada fueron perseguidos y atacados a distancia por veh铆culos a茅reos de combate no tripulados o sistemas de armas aut贸nomos letales como el STM Kargu-2. Los sistemas de armas aut贸nomos letales se programaron para atacar objetivos sin requerir la conectividad de datos entre el operador y la munici贸n鈥.

www.xataka.com/robotica-e-ia/peligr…

y

http://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnol…

Finalmente lo que hay son millones de realistas, es decir, 鈥渜ue act煤an con sentido pr谩ctico o tratan de ajustarse a la realidad鈥, que es como define la Real Academia de la Lengua a las personas cuyos argumentos no giran alrededor de la naturaleza humana, menos a煤n de la lucha de clases.

No encuentro una canci贸n com煤n a todos, por ello en el video que sigue a continuaci贸n se escucha su argumentaci贸n sin m煤sica:

www.youtube.com/watch?v=wfJFXN4vNQY

La conclusi贸n sobre la condici贸n humana no puede ser optimista. Al menos se puede meditar sobre esto con la Sinfon铆a n煤mero 3, Opus 36, de 1976, de Henryk Gorecki (Polonia) conocida como la Sinfon铆a de las Lamentaciones. Est谩 escrita para orquesta y soprano y tiene tres movimientos: I. Lento – Sostenuto Tranquillo Ma Cantabile, II. Lento e Largo 鈥 Tranquillissimo, III. Lento – Cantablile Semplice.

鈥淟a soprano canta un texto polaco distinto en cada uno de los tres movimientos: en el primero un lamento atribuido a la Virgen Mar铆a escrito en el siglo XV; en el segundo un mensaje escrito en la pared de una c谩rcel de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial; en el tercero una canci贸n folcl贸rica sobre una madre que busca a su hijo, asesinado durante la insurrecci贸n silesia de 1919.鈥

Se dice que 鈥淕orecki nunca ha buscado explicar la sinfon铆a como una respuesta a un evento pol铆tico o hist贸rico, mantiene que su obra es una evocaci贸n de los v铆nculos entre una madre y su hija.鈥

Dijo el autor sobre su obra: 鈥楪ran parte de mi familia muri贸 en campos de concentraci贸n. Tuve un abuelo que estuvo en Dachau y una t铆a en Auschwitz. Se sabe lo que hay entre polacos y alemanes. Pero Bach era alem谩n, y tambi茅n lo fueron Schubert y Strauss. Todo el mundo tiene su lugar en esta peque帽a Tierra, as铆 que todo eso qued贸 atr谩s. La Sinfon铆a n.潞 3 no trata de la guerra; no es un Dies irae (D铆a de la ira); es una simple sinfon铆a de lamentaciones.鈥

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinfon…(G%C3%B3recki)

Se puede escuchar a la soprano Dawn Upshaw cantando en:

www.youtube.com/watch?v=87DJF1_vwQA

Para conocer la cr铆tica especializada de la sinfon铆a:

www.researchgate.net/publication/30…

Aqu铆 hay un comentario de un entusiasta:

http://eltamiz.com/elcedazo/2010/10…

Hay un bello y emotivo canto de acci贸n de gracias de cuatro minutos interpretado por la contralto holandesa Aafje Heynis, “Dank sei Dir, Herr” (Demos gracias a Dios), grabado en 1956 con el acompa帽amiento de Pierre Palla al 贸rgano. Al tiempo se ve en un video de youtube escenas de la liberaci贸n de Amsterdam en 1945: www.youtube.com/watch?v=YWc3li358v0

Tambi茅n hay fotograf铆as de Heynis en diversas etapas de su vida y una an茅cdota:

鈥淓n 1945, cuando los Pa铆ses Bajos fueron liberados de la ocupaci贸n alemana, el pueblo de Zaan estall贸 en j煤bilo y algunos vecinos sacaron un piano a la calle para tocar. Pidieron cantar a una joven Heynis que interpret贸 Dank sei dir, Herr y todos los presentes empezaron a llorar de la emoci贸n. Ella mismo coment贸 que nunca volvi贸 a cantar a Haendel (sic) con la misma inspiraci贸n.鈥

Merece mucho la pena escuchar el resto de su repertorio cl谩sico y popular. Father of Heaven, Got to Sleep, Bist du bei mir, Greensleeves, Ombra mai f霉鈥

http://es.wikipedia.org/wiki/Aafje_…

Otra an茅cdota sobre lo declarado por Heynis m谩s arriba: el autor es el compositor Siegfried Ochs, aunque sigue apareciendo en muchos lugares como obra de Handel.

Las masas marchan por las calles de la ciudad, andando, en tranv铆a, en carros, veh铆culos militares, bicicletas, llevando en volandas a los soldados, se saludan unos a otros agitando pa帽uelos al aire; muchos van sonrientes, otros con circunspecci贸n.

Tambi茅n hay im谩genes de un cementerio de guerra. Hay criaturas llevadas sobre los hombros sus padres.

Hace ahora 76 a帽os de esa manifestaci贸n de alegr铆a, es probable que hoy est茅n a煤n vivas algunas. 驴Qu茅 recuerdo tendr谩n de ese d铆a y de su familia? 驴Qu茅 pensar谩n hoy de la guerra que les toc贸 vivir? 驴Sospecharon en los a帽os inmediatamente anteriores que se les ven铆a encima una guerra? En ese caso 驴no pudieron, no supieron hacer algo para detenerla?

Con m煤sica y sin ella, llama la atenci贸n lo que se帽al贸 Gorecki sobre la matanza: 鈥渢odo eso qued贸 atr谩s鈥 y lo que manifest贸 Heynis: 鈥渘unca volv铆 a cantar a Haendel con la misma inspiraci贸n鈥, lo cual apuntill贸 Einstein con menos emoci贸n: 鈥渘o s茅 con qu茅 armas se combatir谩 la tercera guerra mundial, pero la cuarta ser谩 con palos y piedras鈥.

Se asume la guerra mientras se comprende claramente su horror; sin embargo 驴eso es todo de lo que es capaz la Humanidad?

Hace ya m谩s de dos mil a帽os que el poeta Ovidio escribi贸 en las Metamorfosis:

Video meliora proboque, deteriora sequor (veo lo mejor y los apruebo, pero hago lo peor).

Parece que los seres humanos est谩n programados para matar, como hacen los drones, desde mucho antes de que imaginaran siquiera que podr铆an transferir a las m谩quinas aut贸nomas esa capacidad. 驴Qu茅 m谩s aporta este 鈥榓vance鈥 que un intento de difuminar el asesinato, su autor y su responsabilidad?

Ciudadanos dem贸cratas del nuevo mundo libre: la era de la defensa light inicia su brillante futuro contra el terrorismo y los sospechosos habituales: China, Rusia, Ir谩n y Venezuela. Dentro de poco nueve de cada diez fil贸sofos bendecir谩n la guerra sin nombrarla, el d茅cimo ser谩 el becario en pr谩cticas sin voz ni voto.

Incluso si no es as铆, el riesgo del uso del arma nuclear sigue presente y no se reduce, lo contrario es m谩s probable. 驴Desaparecer谩 la violencia alguna vez? 隆Hoy hay 56 conflictos b茅licos activos adem谩s de la violencia econ贸mica, pol铆tica y social citada anteriormente!

Hay una canci贸n ad hoc para el cierre de esta l煤gubre entrega.

Se la conoce como Teufelslied, la Canci贸n del Diablo, en realidad es una marcha militar, concretamente de las SS (Schutzstaffel, Escuadras de Defensa) del Tercer Reich Alem谩n. La m煤sica es insoportable y la letra demencial, el que tenga ganas la puede leer en alem谩n y traducida al castellano en:

http://es.wikipedia.org/wiki/SS_mar…

El video:

www.youtube.com/watch?v=H_FfgtqTkq4

Si a煤n queda alg煤n lector que no ha perdido la fe en el ser humano, puede hacerlo r谩pidamente y sin esfuerzo con este p谩rrafo final:

鈥淒espu茅s de la Segunda Guerra Mundial hubo distintas versiones de esta canci贸n, la canci贸n tambi茅n encontr贸 su camino en la Legi贸n Extranjera Francesa y es que todav铆a se canta hoy en d铆a como 芦La Legion marche禄. En Brasil esta canci贸n fue traducida, modificada y utilizada por la Fuerza A茅rea Brasile帽a, tambi茅n ser铆a traducida, modificada y utilizada por el Ej茅rcito Italiano. Tanto as铆 que la Cuarta Compa帽铆a del Ej茅rcito de Chile emplea una versi贸n modificada, pero con la misma base, con tono patri贸tico y orgulloso de las victorias del pa铆s.

http://es.wikipedia.org/wiki/SS_mar…





Un afgano juega ante un tanque sovi茅tico destruido en Kabul