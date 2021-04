–

April 13, 2021

Desde el proyecto de la tirolina sobre las cascadas del r铆o G谩ndara hasta la 煤ltima ocurrencia del tren tur铆stico por los puertos de 脕liva, pasando por el desprop贸sito m谩ximo del aparcamiento en altura en el gran circo glaciar de Fuente D茅, las 煤ltimas acciones 鈥渆mprendedoras鈥 de gobierno auton贸mico y ayuntamientos suponen un ataque directo contra los mayor recursos que poseemos, con las implicaciones ecol贸gicas y de p茅rdida de calidad de vida que, para sus habitantes, ello conlleva.

En Cantabria tenemos recorriendo televisiones, plat贸s y circos a nuestro Presidente, cuya 煤nica actividad es 鈥渧ender Cantabria鈥 y mantener el pesebre del regionalismo S.A. siempre lleno, aunque sea con comida barata y procesada.

A esta actividad publicitaria se acompa帽a la dedicaci贸n de sus Consejeros a coordinar oportunidades de inversi贸n de capitales privados, operaciones especulativas, donde el Gobierno asume los riesgos principales y toda Cantabria sufrimos las consecuencias. La ordenaci贸n del territorio ha quedado prisionera en un caj贸n y se suceden proyectos desordenados que, bajo la esperanza de una pobre repercusi贸n socioecon贸mica en lo local, reciben una gran atenci贸n medi谩tica y desv铆an los recursos de los problemas m谩s amplios del territorio.

鈥淟a forma de organizaci贸n tradicional del campesinado no ha sucumbido por no haber sabido adaptarse a las leyes econ贸micas modernas. La raz贸n de su extinci贸n no es otra que el empe帽o del Estado burgu茅s en destruir su soberan铆a asamblearia, su jurisdicci贸n y administraci贸n independientes y sus bienes comunales鈥. (Piotr A. Kropotkin).

Nuestro territorio rural est谩 a merced de cualquier actividad especulativa que quiera poseer el entorno, beneficiarse del patrimonio acumulado por sus habitantes, y de los propios habitantes, que est谩n pasando a ser sirvientes de estos nuevos propietarios.

Tanto las administraciones locales como la auton贸mica, que deber铆an velar por el bien com煤n de nuestras paisanas y paisanos, bajo la problem谩tica de la despoblaci贸n y falta de oportunidades, est谩 haciendo palanca para acabar de gentrificar nuestro medio rural y expulsar definitivamente a sus leg铆timos habitantes, convirtiendo todo el rural c谩ntabro en un parque de atracciones.

La gentry se refiere a una clase social (brit谩nica), integrada por la nobleza de tipo medio y bajo y los hombres libres terratenientes. Controlaban, antes de la revoluci贸n agr铆cola brit谩nica, aproximadamente un 50% de las tierras, haci茅ndose llamar burgues铆a territorial.

Si el dise帽o de las ciudades ha sido dirigido por los usos del excedente capitalista, en lugar de ser guiado por las necesidades sociales de sus habitantes, parece que la falta de ordenaci贸n del medio natural y rural est谩 enfocada a ser la v谩lvula de escape de los problemas que ha generado este dise帽o. El Gobierno auton贸mico parece dispuesto a sacrificarnos en beneficio de esas nuevas clases sociales provenientes de las grandes metr贸polis que buscan en nuestro medio rural y natural una deseada alteridad.

La iniciativa Cantabria Sostenible suma organizaciones y fuerzas ante el peligro de la nueva ley del Suelo y establece v铆nculos entre territorios urbanos y rurales. Estas semanas tambi茅n vemos con esperanza como la organizaci贸n popular surgida en los Valles Pasiegos est谩 haciendo frente con rotundidad a los macroproyectos e贸licos previstos en la zona y como esta resistencia est谩 teniendo como epicentro las boleras y plazas de los pueblos.

Aunque ahora mismo tengamos que estar replegados y respondiendo a los ataques, no debemos perder la esperanza de retomar la idea comunal como principal activo de nuestra Cantabria rural. Quiz谩s en la resistencia aprendamos las lecciones definitivas y seamos capaces de reorganizar y actualizar nuestros concejos para una Cantabria retroprogresiva e ir 鈥渟imult谩neamente hacia lo nuevo y hacia lo antiguo, hacia la complejidad y hacia el origen鈥, en palabras de Salvador Paniker.