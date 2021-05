–

De parte de SAS Madrid May 25, 2021 5 puntos de vista

Seg煤n un nuevo estudio de la Universidad de Washington, la cantidad de personas muertas por el covid-19 en el mundo se eleva a casi siete millones, m谩s del doble de la cantidad de la que se informa. Estas nuevas cifras nos permiten entender la gravedad de la pandemia. En vista de las nuevas variantes, es muy importante.

Unas cifras muy inferiores

Medir es conocer y especialmente en 茅poca de pandemia es muy importante medir correctamente. Las cifras que utilizamos habitualmente de muertes por covid-19 son las que proporcionan las autoridades nacionales. Pero estas cifras resultan ser muy inferiores a las cifras reales.

Bas谩ndose en las cifras proporcionadas por las autoridades, la Universidad Johns Hopkins y Worldometer llegan a un total de 3,4 millones de personas muertas en el mundo actualmente. En realidad la cantidad de personas muertas por covid es de 6,9 millones, es decir, m谩s del doble que la cifra de la que se ha informado oficialmente.

Es la conclusi贸n a la que llega el Instituto de M茅tricas y Evaluaci贸n de la Salud (IMHE, por sus siglas en ingl茅s) de la Universidad de Washington. 鈥淢uchos pa铆ses han hecho un esfuerzo extraordinario para medir el balance la pandemia, pero nuestro an谩lisis muestra hasta qu茅 punto es dif铆cil hacer un seguimiento preciso de una enfermedad infecciosa nueva y que se propaga r谩pidamente鈥, declar贸 Christopher Murray, director del IHME. Este an谩lisis confirma lo que muchos expertos sospechaban, es decir, que las tasas de mortalidad oficiales a menudo eran muy inferiores a las reales (1).

Casi todas las regiones del mundo dejan constancia de una cantidad demasiado baja de personas muertas por la enfermedad, pero en algunos pa铆ses la cifra es particularmente cr铆tica. En Bielorussia hay 17 veces m谩s personas muertas de covid-19 que las declaradas. En Kazajast谩n y Azerbay谩n es casi 15 veces m谩s elevada. En Egipto, 13 veces y, por sorprendente que parezca, en Jap贸n 10 veces. En Rusia es cinco veces m谩s baja y en M茅xico tres.

El 24 de mayo de 2021 Espa帽a declar贸 79.620 personas muertas de covid. Seg煤n el IMHE, hay 48.292 personas m谩s, es decir, 127.912, de modo que, en realidad, hay un 60% m谩s de muertes por covid de las que se declaran oficialmente.

Motivos de esta evaluaci贸n a la baja

驴Cu谩les son las razones de esta estimaci贸n a la baja? En primer lugar, la capacidad de hacer pruebas var铆a mucho de un pa铆s a otro. Si hay poca capacidad para detectar los casos, la cantidad de muertes por covid no se incluye en las cifras.

Adem谩s, en muchos pa铆ses las muertes por covid-19 solo se notifican si se producen en hospitales o en el caso de pacientes cuya infecci贸n se ha confirmado. No se contabilizan aquellos pacientes que mueren en casa o cuya infecci贸n no se ha diagnosticado. En algunos pa铆ses estas cifras son altas debido a que los sistemas de informaci贸n sanitaria son pobres o al limitado acceso a la atenci贸n sanitaria. En muchos pa铆ses que tienen ingresos altos no se registraron muchas muertes por covid-19 de personas mayores en residencias durante los primeros meses de la pandemia.

Metodolog铆a

Seg煤n el IMHE, es importante calcular correctamente la cantidad total de muertes por covid-19 para comprender las causas de las pandemias m谩s o menos importantes en los diferentes pa铆ses, con el fin de calcular correctamente la gravedad de la epidemia y tambi茅n con el fin de hacer previsiones mejores concernientes a la propagaci贸n del virus.

El IHME calcula la cantidad total de muertes por covid-19 comparando la cantidad esperada de muertes debidas a todas las causas, sobre la base de las tendencias antes de la pandemia, con la cantidad real de muertes debidas a todas las causas durante la pandemia. Este exceso de mortalidad se corrige eliminando las muertes que se pueden atribuir indirectamente a la pandemia (por ejemplo, el aplazamiento de operaciones urgentes debido a la falta de camas en la UCI) o las muertes que se evitan gracias a la pandemia (por ejemplo, menos muertes en accidentes de tr谩fico debido a la reducci贸n de la movilidad) (2). As铆 se obtiene la cantidad de muertes causadas directamente por el SARS-CoV-2, en otras palabras, las muertes debidas al covid-19.

Las muertes del covid-19 en el mundo

El estudio del IMHE nos proporciona el cuadro real de la pandemia en el mundo. Estados Unidos cuenta actualmente con m谩s de 900.000 muertos de covid-19 e India con aproximadamente 650.000. En M茅xico, Brasil y Rusia la cifra es de aproximadamente 600.000. Entre los diez primeros puestos hay dos pa铆ses europeos, Reino Unido e Italia.

Azerbay谩n tiene el dudoso honor de ocupar el primer lugar de muertes debidas al covid-19 por 100.000 habitantes, es decir, 659. Vietnam tiene la mejor puntuaci贸n con 0,1 por 100.000 habitantes.

China tiene la mejor puntuaci贸n de todas las regiones o pa铆ses grandes de muertes por covid-19 por habitante (3). Por el momento, 脕frica y Asia salen bien paradas globalmente. En Am茅rica del Norte y del Sur, en Europa y en Asia central hay una media diez veces mayor de muertes por covid por habitante que en 脕frica.

Al igual que Asia Oriental, el continente americano presenta importantes diferencias. Los tres pa铆ses m谩s grandes, Estados Unidos, Brasil y M茅xico, salen muy mal parados, lo mismo que Per煤, Ecuador y Bolivia. En cambio, las cifras son notablemente buenas para Nicaragua, Cuba y Venezuela, lo que resulta tanto m谩s sorprendente cuanto que los tres pa铆ses sufren fuertes sanciones econ贸micas. En los resultados de estos tres pa铆ses tiene mucho que ver tanto la calidad de la atenci贸n sanitaria como con la movilizaci贸n de la poblaci贸n.

Perspectivas para el covid-19

Bas谩ndose en las cifras actuales, el IHME prev茅 entre 9 y 10 millones de muertes en el mundo de aqu铆 a principios de oto帽o. La gripe normal mata a una media de 650.000 personas al a帽o. El balance de la gripe rusa (1889), de la gripe asi谩tica (1957) y de la gripe de Hong Kong (1968) fue de aproximadamente un mill贸n de muertos. La gripe porcina (2009) provoc贸 200.000 v铆ctimas.

Las cifras actuales y provisionales todav铆a son muy inferiores a las de la gripe espa帽ola (1918), que caus贸 decenas de millones de muertos. Pero entonces no exist铆a vacuna, las medidas higi茅nicas eran casi inexistentes y la atenci贸n sanitaria era todav铆a muy rudimentaria. En todo caso, est谩 claro que no nos enfrentamos a una 鈥済ripecita鈥, como a veces se crey贸 al principio de la pandemia.

La buena noticia es que actualmente las vacunas est谩n dando buenos resultados ya que reducen la cantidad de personas contagiadas y la cantidad de ingresos hospitalarios (4). Pero lo que provoca incertidumbre cara al futuro son las variantes. Se desconoce si las vacunas ofrecen protecci贸n contra las variantes india y brasile帽a, por ejemplo, y en qu茅 medida.

Por consiguiente, es importante vacunar lo m谩s r谩pido posible a toda la poblaci贸n del mundo y no solo los pa铆ses ricos. Una condici贸n previa absoluta para lograrlo es la liberaci贸n de las patentes.

Traducido del neerland茅s al franc茅s por Anne Meert para Investig鈥檃ction

Notas:

(1) Seg煤n un estudio reciente de The Economist, esta cifra es todav铆a m谩s alta, entre 7 y 13 millones.

(2) V茅ase aqu铆 una descripci贸n m谩s detallada de la metodolog铆a.

(3) En referencia a las muertes por covid-19, no es evidente comparar pa铆ses, porque factores determinantes, como la demograf铆a, la densidad de poblaci贸n y la movilidad, pueden variar de un pa铆s a otro. Ahora bien, este tipo de comparaci贸n es pertinente e interesante cuando se trata de pa铆ses en los que los factores son similares. As铆, se puede comparar Nicaragua con Ecuador y Per煤. La comparaci贸n tambi茅n es 煤til cuando las diferencias entre las tasas de mortalidad son grandes o muy grandes. Las diferencias entre China y Jap贸n o India, por ejemplo, son muy llamativas y significativas.

(4) Donde la tasa de vacunaci贸n es m谩s alta se suelen suavizar o reducir las cifras de mortalidad. En este momento hay al menos ocho lugares en los que se ha vacunado lo suficiente para cubrir al menos al 40 % de la poblaci贸n.

Fuente: https://www.investigaction.net/fr/une-nouvelle-etude-met-en-garde-le-nombre-de-deces-du-covid-19-est-beaucoup-plus-eleve-que-rapporte/

Esta traducci贸n se puede reproducir libremente a condici贸n de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebeli贸n como fuente de la traducci贸n.

Enlace relacionado Rebelion.org (24/05/2021).