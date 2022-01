El r茅gimen de Obama prometi贸 que EEUU cerrar铆a su c谩rcel en Cuba. Biden tambi茅n lo prometi贸, pero el centro de torturas sigue abierto

鈥淒efenderemos los derechos de aquellos que llevamos ante la justicia. Y cerraremos el centro de detenci贸n de la Bah铆a de Guant谩namo (鈥) EEUU no torturar谩. Protegeremos los derechos de aquellos a quienes debemos rendir cuentas鈥. Palabra de Joe Biden.

鈥淟a ley sigue prohibiendo el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bah铆a de Guant谩namo a la custodia o el control efectivo de ciertos pa铆ses extranjeros (鈥) y tambi茅n proh铆be el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bah铆a de Guant谩namo a los EEUU鈥. Palabra de Joe Biden.

Entre las declaraciones del primer p谩rrafo y las del segundo pasaron casi 13 a帽os. Las primeras las pronunci贸 Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama al comienzo de su primer mandato, durante la 45陋 Conferencia de Seguridad de M煤nich de 2009 ante gobernantes y representantes de 70 pa铆ses.

Las otras declaraciones son tambi茅n de Joe Biden, pero del Biden presidente, y las pronunci贸 el pasado 27 de diciembre. Biden pareciera seguir hasta ahora paso a paso el camino transitado por Obama.

Obama asegur贸 durante la campa帽a electoral de 2008 que el cierre de Guant谩namo ser铆a una de sus primeras medidas al llegar al poder. Lo repiti贸 poco despu茅s de haber asumido la presidencia -el 20 de enero de 2009- pero no lo hizo y en 2015, en el pen煤ltimo a帽o de su segundo mandato, lleg贸 su arrepentimiento por no haber cerrado ese campo de concentraci贸n del siglo XXI ni bien llegar a la Casa Blanca:

鈥淣o lo hice porque en ese momento ten铆amos un acuerdo bipartidista de que deb铆a cerrarse. Pens茅 que ten铆amos consenso y que lo har铆amos sosegadamente. Sin embargo, la pol铆tica se volvi贸 dura y la gente comenz贸 a asustarse por la ret贸rica sobre Guant谩namo. Lo m谩s factible fue dejarlo abierto鈥.

A煤n as铆, consciente de que la historia recordar铆a su incumplimiento, en febrero de 2016 volvi贸 a repetir que a煤n pretend铆a cerrar Guant谩namo: 鈥淣o quiero trasladar el problema al siguiente presidente, sea quien sea. Si no resolvemos esto ahora, 驴cu谩ndo? 驴Vamos a prolongar esto otros 15, 20, 30 a帽os?鈥

El costo de mantener abierta la prisi贸n se convirti贸 durante todos estos a帽os en un elemento vital en el debate sobre el futuro de la misma, asign谩ndosele m谩s importancia incluso que a la flagrante violaci贸n de los DDHH que supone.

La c谩rcel m谩s cara del mundo

Guant谩namo es sin duda la c谩rcel m谩s cara del mundo. Con el n煤mero de prisioneros que tiene actualmente (39), custodiados por 1 800 soldados, cada prisionero cuesta 13 millones de d贸lares por a帽o al Pent谩gono, teniendo en cuenta el sueldo de los militares y del personal civil, la infraestructura existente, cuarteles, centro m茅dico, cine, comedores e instalaciones de ocio para la tropa, actuaciones en vivo de grupos de country y rock llevados desde EEUU.

Obama, al igual que ahora Biden, cargaron toda la responsabilidad en el Partido Republicano.

Pero, 驴fue realmente el buenismo lo que lo impidi贸 el cierre, la supuesta ingenuidad de los gobiernos de Obama y Biden (2009-2016), su intento de lograr un acuerdo de Estado con los republicanos para cerrar Guant谩namo, en vez de utilizar la v铆a de una Orden Ejecutiva?

El tiempo para hacerlo fue en sus dos primeros a帽os de mandato, antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2010, ya que en esos comicios, como se preve铆a, los republicanos triunfaron, recuperaron electores, pasaron a controlar la C谩mara de Representantes e hicieron un gran avance tambi茅n en el Senado. De esta forma Obama se encontr贸 cada vez con m谩s obst谩culos para sacar adelante sus promesas electorales.

Y es un escenario que tambi茅n puede volver a repetirse ahora, en las elecciones legislativas de medio mandato de Biden de noviembre pr贸ximo, si el presidente sigue perdiendo puntos los pr贸ximos meses.

Gobernadores dem贸cratas en contra del traslado de presos a EEUU

La versi贸n que tanto Obama en su momento como Biden ahora han dado para justificar que la prisi贸n de Guant谩namo no se haya podido cerrar es cierta solo en parte. El Gobierno Obama-Biden en 2009 no solo se encontr贸 con el rechazo del Partido Republicano, sino tambi茅n se tuvo que enfrentar a la negativa de varios de sus propios gobernadores dem贸cratas.

Varios de ellos se negaron a que se trasladara a prisioneros de Guant谩namo a c谩rceles de m谩xima seguridad en sus respectivos territorios, alegando problemas de seguridad.

Sostuvieron que eso convertir铆a a sus Estados en blanco de ataques terroristas, utilizando as铆 el mismo argumento en definitiva que el esgrimido por los gobernadores y congresistas republicanos.

La resistencia interna del sector m谩s conservador del Partido Dem贸crata se sum贸 al rechazo del Partido Republicano. Se repiti贸 de esta forma el mismo rechazo interno que Obama tuvo a su plan para que se formara una comisi贸n de investigaci贸n parlamentaria para delimitar responsabilidades pol铆ticas y penales por los cr铆menes cometidos por la Administraci贸n Bush bajo su Guerra contra el Terror.

El hecho de que varios congresistas y senadores dem贸cratas e incluso miembros del Gobierno sumaran su rechazo al del Partido Republicano impidi贸 que se pudiera investigar y penalizar el vasto plan de la Administraci贸n Bush para blindar legalmente la tortura sistem谩tica a los prisioneros, los secuestros de la CIA, sus c谩rceles secretas, los asesinatos, los tant铆simos da帽os colaterales sufridos por la poblaci贸n civil en Afganist谩n, Irak o Pakist谩n.

Sin duda Barack Obama no es culpable de haber recibido como herencia de George W. Bush una penosa situaci贸n econ贸mica y una prisi贸n de ultramar con 242 prisioneros en situaci贸n de total irregularidad legal, pero o por falta de firmeza y decisi贸n o por no poner a prueba a su propio partido (o m谩s bien por convencimiento propio), no us贸 las herramientas que ten铆a a su alcance para acabar con esa situaci贸n.

Obama no dio un fuerte golpe en la mesa como muchos cre铆an que har铆a dadas las ambiciosas promesas sociales y en materia de DDHH que hizo durante su campa帽a electoral.

Con su actitud colabor贸 en definitiva para tender un manto de impunidad sobre los cr铆menes cometidos durante los ocho a帽os de Bush en la Casa Blanca, prolongando a煤n m谩s el creciente nivel de decadencia moral de EEUU.

Solo ocho de los 779 prisioneros fueron condenados por los tribunales militares

Desde que el 11 de enero de 2002 lleg贸 el primer grupo de prisioneros afganos a Guant谩namo, hace ahora 20 a帽os, pasaron por esa c谩rcel 779 hombres de 49 nacionalidades distintas, mayoritariamente afganos, saud铆es, yemen铆es y paquistan铆es con edades comprendidas entre los 13 y los 89 a帽os al momento de ser capturados.

Durante los gobiernos de Bush se transfiri贸 a sus pa铆ses de origen o a terceros pa铆ses por falta de cargos en su contra a 537 de ellos, tras sufrir torturas f铆sicas y psicol贸gicas durante a帽os y sin recibir posteriormente ni disculpas ni compensaci贸n econ贸mica alguna.

Por su parte, en los ocho a帽os de la administraci贸n Obama se liberaron o transfirieron a otros 199 prisioneros; Trump liber贸 solo a uno y Biden a uno tambi茅n en el a帽o que lleva en el poder.

Quedan a煤n 39 prisioneros que llevan m谩s de una d茅cada presos, a 28 de los cuales no se les ha acusado todav铆a de ning煤n delito concreto.

Durante estos 20 a帽os al menos nueve presos se ‘suicidaron’ en oscuras circunstancias, tres de ellos aparecieron en junio de 2006 colgados en sus celdas con las manos atadas a la espalda.

Cientos de presos llevaron a cabo prolongadas huelgas de hambre en protesta por los maltratos sufridos y se les impuso por la fuerza sondas gastroesof谩gicas para alimentarlos y mantenerlos con vida.

En todos estos a帽os los tribunales militares de Guant谩namo (que por supuesto no gozan de ninguna credibilidad) solo han condenado a ocho prisioneros; otros varios esperan desde hace mucho tiempo ser transferidos a distintos pa铆ses y a otros se les considera ‘peligrosos’, pero al no haber pruebas contra ellos siguen en prisi贸n por tiempo indefinido.

El 23 de junio de 2016, en los 煤ltimos meses de Obama en el gobierno, el entonces relator especial de las Naciones Unidas en materia de tortura, Juan M茅ndez, denunci贸 en The New York Times que llevaba desde 2004 (bajo el Gobierno Bush) intentando conseguir que le autorizaran ver a los presos de Guant谩namo, pero que no lo consigui贸 ni con el gobierno republicano ni con el dem贸crata.

Como hemos visto al inicio de este art铆culo, el pasado 27 de diciembre el presidente Biden criticaba al Congreso por no aprobar los fondos que requiri贸 para poder transferir a parte de ellos a terceros pa铆ses y al resto a c谩rceles de m谩xima seguridad en territorio continental estadounidense. Pero desde sus propias filas le dicen que es cuesti贸n de voluntad pol铆tica hacerlo.

Donald Trump tambi茅n se enfrent贸 en su momento con obst谩culos en el Congreso para que le aprobaran los fondos federales necesarios para continuar la construcci贸n del muro con M茅xico, sin embargo, logr贸 esquivar el problema detrayendo dinero de otras partidas presupuestarias.

Los sectores m谩s progresistas critican a Biden que a pesar de sus cr铆ticas al Congreso por no autorizarle esos fondos aprob贸 igualmente la Ley de Autorizaci贸n de Defensa Nacional (NDAA en sus siglas en ingl茅s), el presupuesto de Defensa de 760 000 millones de d贸lares para el a帽o 2022 (un 5% m谩s que en 2021 a pesar de que se ha retirado las tropas de Afganist谩n tras su derrota). Acept贸 de esta forma las cl谩usulas espec铆ficas que contiene esa ley impidi茅ndole destinar parte de esos fondos para trasladar prisioneros y cerrar Guant谩namo.

Y si esa ley sali贸 adelante con esas cl谩usulas, al igual que sucedi贸 en 2009, cuatro meses despu茅s de llegar Obama al poder y que se repiti贸 varias veces m谩s en votaciones similares, es porque muchos congresistas y senadores dem贸cratas tambi茅n la votaron.

En aquellos primeros debates sobre el tema en 2009 Obama ya vio rechazado su pedido de que se destinaran 80 millones de d贸lares de un presupuesto de 91 300 millones de d贸lares destinados a financiar las guerras de Irak y Afganist谩n y otros temas de seguridad, para poder cerrar la c谩rcel. En el Senado 90 votaron en contra y solo seis dem贸cratas a favor. El Partido Dem贸crata tiene un cr贸nico y serio problema interno: en muchos aspectos lleva las mismas pol铆ticas que los republicanos.

Presionan a Biden para que cierre la prisi贸n ‘de una vez por todas’

Casi 13 a帽os despu茅s de aquella votaci贸n de 2009, cuando era vicepresidente, Biden est谩 recibiendo ahora cada vez m谩s presiones para no seguir los pasos de Obama sobre el tema.

En enero de 2021 ocho ex relatores de la ONU sobre DDHH reclamaron en un comunicado conjunto a Biden que cerrara de inmediato la c谩rcel: 鈥淕uant谩namo es un lugar de arbitraridad y abusos, de torturas y malos tratos donde las leyes quedan suspendidas y la justicia rechazada鈥.

Veinticuatro senadores dem贸cratas reclamaron al presidente el cierre de Guant谩namo 鈥渄e una vez por todas鈥 y poco despu茅s, en mayo pasado, 78 personalidades pol铆ticas, acad茅micas y 23 ex cancilleres de Am茅rica Ltina se sumaron al pedido.

En un gesto in茅dito en noviembre pasado incluso siete oficiales estadounidenses integrantes de un tribunal militar en Guant谩namo publicaron una carta denunciando las brutales torturas sufridas a manos de agentes de la CIA por uno de los detenidos capturados en Pakist谩n en 2003 que a煤n permanece en prisi贸n, Majid Khan. Los altos cargos militares firmantes calificaron esos maltratos de 鈥渕ancha en la fibra moral de EEUU鈥.

El testimonio de Khan ante el tribunal, de 39 p谩ginas, ejemplifica con crudeza en primera persona por lo que han pasado cientos de prisioneros en esa prisi贸n de las fuerzas armadas estadounidenses.

El avi贸n que traslad贸 a los primeros prisioneros a Guant谩namo parti贸 de la base de Mor贸n, Espa帽a

La prisi贸n de la base naval que EEUU mantiene ilegalmente en la Bah铆a de Guant谩namo, en territorio cubano, no solo revela la hipocres铆a moral de la ‘democracia’ estadounidense, sino tambi茅n de la Uni贸n Europea y la OTAN.

El 11 de enero de 2002, solo cuatro meses despu茅s del inicio de la invasi贸n a Afganist谩n y de la cruzada de Bush-Blair y Aznar, EEUU transportaba en avi贸n de carga militar desde ese pa铆s asi谩tico a Guant谩namo, engrillados y encapuchados, al primer contingente de prisioneros capturados en su “Guerra contra el Terror”.

Ninguno de sus aliados europeos y de otros pa铆ses objet贸 que EEUU decidiera unilateralmente trasladar a esos prisioneros a un territorio sin ley, en el que no se aplicaban ni las leyes federales estadounidenses ni se les reconoc铆a como prisioneros de guerra tal como establecen las Convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario.

De hecho ese primer contingente de 23 prisioneros que lleg贸 a Guant谩namo tras m谩s de veinte horas de viaje y que el Pent谩gono mostr贸 con orgullo con sus monos naranja, encadenados y arrodillados a pleno sol del Caribe frente a sus celdas de rejas al aire libre, hizo escala en Espa帽a.

El vuelo RCH7502 de un C-17 de las fuerzas armadas estadounidenses hab铆a partido de la base de Kandahar, en Afganist谩n, el d铆a 10 de enero, lleg贸 a la Base A茅rea de Mor贸n de la Frontera a las dos de la madrugada del d铆a 11 GMT seg煤n los registros aeroportuarios, donde los prisioneros fueron trasladados a un avi贸n C-141 con el que llegaron a Guant谩namo a las 18.50 GMT.

Solo ser铆a la primera escala de este tipo en suelo espa帽ol, al que seguir铆an otras similares tanto en Espa帽a como en distintos pa铆ses de la UE, y a las que pronto se sumar铆an las 1 080 escalas de los vuelos de la CIA en aviones camuflados transportando clandestinamente prisioneros no solo a Guant谩namo sino tambi茅n a c谩rceles secretas en Europa y muchos otros pa铆ses para ser interrogados y torturados.

No hace tantos a帽os que se produjeron estos hechos. Nadie pag贸 ni pol铆tica ni penalmente por esos cr铆menes en EEUU, pero nadie pag贸 tampoco en Espa帽a ni en el resto de Europa por esa complicidad de a帽os, en la cual hubo muchos protagonistas y sin la cual no se hubieran podido cometer.

Cubadebate / La Haine