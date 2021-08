Gracias a su mismo nombre 鈥揺nerg铆a renovable鈥, podemos imaginar un porvenir no muy lejano en que desaparecer谩 nuestra dependencia de combustibles no renovables como el petr贸leo, el gas natural y el carb贸n. En efecto, el gobierno de Joe Biden ha anunciado que se ha propuesto como objetivo eliminar totalmente la dependencia de EE UU de estos combustibles no renovables para la producci贸n de electricidad de aqu铆 a 2035. Pretende alcanzar este objetivo 鈥渄esplegando recursos de producci贸n de electricidad sin contaminaci贸n por carbono鈥, principalmente la energ铆a perpetua del viento y del sol.

Visto que otros pa铆ses emprenden la misma v铆a, resulta tentador

concluir que pronto pasar谩 a ser historia la 茅poca en que la

competencia en torno a recursos energ茅ticos limitados era una causa

recurrente de conflictos. Lamentablemente, esto no es cierto: si el

sol y el viento son efectivamente renovables hasta el infinito, los

materiales necesarios para convertir estos recursos en electricidad

鈥搈inerales como el cobalto, el cobre, el litio, el n铆quel y los

elementos de tierras raras, o ETR鈥 son todo menos renovables.

Algunos de ellos, de hecho, son mucho m谩s raros que el petr贸leo, lo

que nos hace pensar que los conflictos mundiales en torno a recursos

vitales bien podr铆an no desaparecer en la era de las energ铆as

renovables.

Para comprender esta paradoja inesperada, es preciso examinar c贸mo

las energ铆as e贸lica y solar se transforman en formas utilizables de

electricidad y de propulsi贸n. La energ铆a solar se capta en gran

parte mediante c茅lulas fotovoltaicas [paneles solares

fotovoltaicos], a menudo instalados en gran n煤mero [las huertas

solares], mientras que el viento se aprovecha mediante turbinas

gigantes que suelen desplegarse en vastos parques e贸licos. Para

utilizar la electricidad en el transporte, los autom贸viles y

camiones han de estar equipados con bater铆as perfeccionadas, capaces

de mantener una carga a lo largo de grandes distancias. Cada uno de

estos equipos utiliza cantidades notables de cobre para transmitir la

electricidad, as铆 como una variedad de otros minerales no

renovables. Los molinos e贸licos, por ejemplo, requieren manganeso,

molibdeno, n铆quel, zinc y tierras raras para sus generadores

el茅ctricos, mientras que los veh铆culos el茅ctricos (VE) necesitan

cobalto, grafito, litio, manganeso y tierras raras para sus motores y

bater铆as.

Hoy por hoy, dado que la energ铆a e贸lica y la solar solo

representan el 7% de la producci贸n mundial de electricidad y que

menos del 1% de todos los veh铆culos que circulan son el茅ctricos, la

producci贸n de estos minerales es m谩s o menos suficiente para

satisfacer la demanda mundial. Claro que si EE UU y otros pa铆ses

optan realmente por un futuro energ茅tico verde, tal como plantea del

presidente Biden, la demanda de estos minerales crecer谩 r谩pidamente

y la producci贸n mundial no podr谩 responder ni de lejos a las

necesidades previstas.

Seg煤n un estudio de la Agencia Internacional de la Energ铆a

(AIE), titulado The Role of Critical Minerals in Clean Energy

Transitions, la demanda de litio en 2040 podr铆a ser 50 veces

superior a la actual, y la de cobalto y grafito 30 veces superior si

el mundo se apresura a reemplazar los veh铆culos que funcionan con

petr贸leo por veh铆culos el茅ctricos. Este aumento de la demanda

incitar谩 sin duda a la industria a desarrollar nuevas fuentes de

abastecimiento de estos minerales, pero las fuentes potenciales son

limitadas y su puesta en servicio ser谩 costosa y complicada. Es

decir, el mundo podr谩 verse sometido a importantes penurias de

materiales cr铆ticos. (鈥淎hora que la transici贸n hacia las energ铆as

limpias se acelera a escala mundial 鈥搒e帽ala siniestramente el

informe de la AIE鈥 y que proliferan cada vez m谩s los paneles

solares, los molinos e贸licos y los veh铆culos el茅ctricos, estos

mercados de r谩pido crecimiento de los minerales claves podr铆an

quedar expuestos a la volatilidad de precios, a la influencia

geopol铆tica e incluso a dificultades de aprovisionamiento.鈥)

Y una complicaci贸n a帽adida: con respecto a algunos materiales

m谩s cr铆ticos, en particular el litio, el cobalto y los elementos de

tierras raras, la producci贸n est谩 muy concentrada en unos pocos

pa铆ses, una realidad que podr铆a dar pie al tipo de conflictos

geopol铆ticos que ya jalonaron la dependencia del mundo con respecto

a las grandes fuentes de petr贸leo. Seg煤n la AIE, un 煤nico pa铆s,

la Rep煤blica Democr谩tica de Congo (RDC), suministra actualmente m谩s

del 80% del cobalto mundial, y otro 鈥揅hina鈥, el 70% de los

elementos de tierras raras. Asimismo, la producci贸n de litio se

concentra en lo esencial en dos pa铆ses, Argentina y Chile, que

representan conjuntamente cerca del 80% de la oferta mundial,

mientras que cuatro pa铆ses 鈥揂rgentina, Chile, y Per煤鈥

suministran la mayor parte de nuestro cobre. Es decir, estas reservas

futuras est谩n mucho m谩s concentradas en un n煤mero mucho m谩s

restringido de pa铆ses que el petr贸leo y el gas natural, un dato que

hace que los analistas de la AIE se inquieten ante las futuras luchas

por el acceso a estos recursos.

Del petr贸leo al litio: las implicaciones geopol铆ticas, de

la revoluci贸n del autom贸vil el茅ctrico

Es bien conocido el papel del petr贸leo en la configuraci贸n de la

geopol铆tica mundial. Desde que el petr贸leo pas贸 a ser esencial

para el transporte mundial 鈥搚 por tanto para el funcionamiento de

la econom铆a mundial鈥, se ha considerado, por razones evidentes, un

recurso estrat茅gico. Puesto que las mayores concentraciones

de petr贸leo se hallan en Oriente Medio, una regi贸n hist贸ricamente

alejada de los principales centros de actividad industrial en Europa

y Norteam茅rica y sujeta regularmente a convulsiones pol铆ticas, las

principales naciones importadoras trataron durante mucho tiempo de

ejercer cierto control sobre la producci贸n y la exportaci贸n de

petr贸leo de esta regi贸n. Esto dio lugar a un imperialismo de nivel

superior sobre los recursos. Comenz贸 despu茅s de la Primera Guerra

Mundial, cuando Gran Breta帽a y las dem谩s potencias europeas se

disputaron el control colonial de las zonas petrol铆feras de la

regi贸n del Golfo P茅rsico. Esa lucha continu贸 tras la Segunda

Guerra Mundial, cuando EE UU entr贸 espectacularmente en esta

competici贸n.

Para EE UU, garantizar el acceso al petr贸leo de Oriente

Medio pas贸 a ser una prioridad estrat茅gica tras las crisis del

petr贸leo de 1973 y 1979, la primera causada por un embargo

petrolero 谩rabe en represalia por el apoyo de Washington a Israel en

la guerra de octubre de aquel a帽o, y la segunda por una interrupci贸n

de los suministros provocada por la revoluci贸n isl谩mica en Ir谩n.

En respuesta a las colas interminables ante las gasolineras de EE UU

y a las recesiones subsiguientes, los sucesivos presidentes se

comprometieron a proteger las importaciones de petr贸leo por todos

los medios necesarios, incluido el uso de la fuerza armada. Es la

postura que llev贸 al presidente George H. W. Bush [1989-1993] a

librar la primera guerra del Golfo contra el Irak de Sadam Husein en

1991 y a su hijo [George W. Bush, 2001-2009] a invadir ese mismo pa铆s

en 2003.

En 2021, EE UU ya no depende tanto del petr贸leo de Oriente

Medio, dada la amplitud de la explotaci贸n mediante la tecnolog铆a de

fracturaci贸n hidr谩ulica de los yacimientos nacionales de esquistos

y otras rocas impregnadas de petr贸leo. Sin embargo, el v铆nculo

entre el consumo de petr贸leo y los conflictos geopol铆ticos no ha

desaparecido. La mayor铆a de analistas piensa que el petr贸leo

seguir谩 aportando una parte importante de la energ铆a mundial en las

pr贸ximas d茅cadas, lo que no dejar谩 de suscitar luchas pol铆ticas y

militares en torno a las reservas restantes. Por ejemplo, ya han

estallado conflictos en relaci贸n con las reservas extraterritoriales

en los mares de China Meridional y Oriental. Ciertos analistas

predicen tambi茅n una lucha por el control de los yacimientos

petrol铆feros y minerales no explotados de la regi贸n 谩rtica.

He aqu铆, por tanto, la cuesti贸n que se plantea: 驴cambiar谩 todo

esto el fuerte aumento de usuarios de autom贸viles el茅ctricos? La

cuota de mercado de los autom贸viles el茅ctricos ya aumenta

r谩pidamente y se calcula que alcanzar谩 el 15% de las ventas

mundiales en 2030. Las grandes f谩bricas de autom贸viles invierten

masivamente en este tipo de veh铆culos, anticipando un fuerte

crecimiento de la demanda. En 2020 hab铆a en el mundo alrededor de

370 modelos de autom贸viles el茅ctricos disponibles en el comercio

鈥搇o que supone un aumento del 40% con respecto a 2019鈥, y los

principales fabricantes han anunciado su intenci贸n de aportar 450

modelos suplementarios de aqu铆 a 2022. Adem谩s, General Motors ha

anunciado su intenci贸n de suprimir completamente los veh铆culos de

gasolina y gas贸leo convencionales de aqu铆 a 2035, mientras que el

director general de Volvo ha afirmado que en 2030 la empresa no

vender谩 m谩s que veh铆culos el茅ctricos.

Cabe pensar razonablemente que esta evoluci贸n no har谩 m谩s que

acelerarse, con profundas consecuencias para el comercio mundial de

recursos. Seg煤n la AIE, un veh铆culo el茅ctrico t铆pico precisa seis

veces m谩s insumos minerales que un veh铆culo cl谩sico que funciona

con petr贸leo. Se trata en particular de cobre para el cableado

el茅ctrico, as铆 como de cobalto, grafito, litio y n铆quel,

necesarios para garantizar las prestaciones, la longevidad y la

densidad energ茅tica (la energ铆a producida por unidad de peso) de la

bater铆a. Adem谩s, los elementos de tierras raras ser谩n esenciales

para los imanes permanentes instalados en los motores el茅ctricos.

El litio, componente principal de las bater铆as de iones de litio,

utilizadas en la mayor铆a de veh铆culos el茅ctricos, es el metal m谩s

ligero que se conoce. Aunque est谩 presente tanto en los dep贸sitos

de arcilla como en minerales compuestos, raramente se da en

concentraciones f谩cilmente explotables, si bien tambi茅n puede

extraerse de la salmuera en regiones como el Salar de Uyuni en

Bolivia, la extensi贸n de sal m谩s grande del mundo. Actualmente,

alrededor del 58% del litio mundial proviene de Australia, el 20% de

Chile, el 11% de China, el 6% de Argentina y en proporciones menores

de otros pa铆ses. Una empresa estadounidense, Lithium Americas, est谩

a punto de iniciar la extracci贸n de cantidades importantes de litio

de un yacimiento de arcilla en el norte de Nevada, pero choca con la

resistencia de los ganaderos locales y la poblaci贸n ind铆gena, que

temen la contaminaci贸n de sus reservas de agua.

El cobalto es otro componente clave de las bater铆as de iones de

litio. No es frecuente encontrarlo en yacimientos puros y casi

siempre se obtiene como subproducto de la extracci贸n de cobre y

n铆quel. Actualmente se produce casi en su totalidad a partir de la

extracci贸n de cobre en la RDC, pa铆s ca贸tico asolado por conflictos

violentos, principalmente en el llamado cintur贸n de cobre de la

provincia de Katanga, una regi贸n que en el pasado hab铆a intentado

separarse del resto del pa铆s y que todav铆a muestra veleidades

secesionistas.

Los elementos de tierras raras engloban un grupo de 17 sustancias

met谩licas dispersas en la corteza terrestre, pero rara vez se hallan

en concentraciones explotables. Varias de ellas son esenciales para

las futuras soluciones energ茅ticas verdes, especialmente el

disprosio, el lantano, el neodimio y el terbio. Utilizados en

aleaciones con otros minerales, contribuyen a perpetuar la

magnetizaci贸n de los motores el茅ctricos en condiciones de alta

temperatura, un requisito clave para los veh铆culos el茅ctricos y los

aerogeneradores. Actualmente, alrededor del 70% de los elementos de

tierras raras provienen de China, tal vez un 12% de Australia y el 8%

de EE UU.

Una simple ojeada a la localizaci贸n de estas concentraciones

revela que la transici贸n a la energ铆a verde que plantean el

presidente Biden y otros l铆deres mundiales podr铆a chocar con graves

problemas geopol铆ticos, que no dejan de recordar los que gener贸 en

el pasado la dependencia del petr贸leo. Para empezar, la naci贸n m谩s

poderosa del planeta desde el punto de vista militar, EE UU, no

puede aprovisionarse m谩s que de peque帽as cantidades de ETR, as铆

como de otros minerales esenciales, como el n铆quel y el zinc, para

las tecnolog铆as verdes avanzadas. Si Australia, una fiel aliada,

seguir谩 siendo sin duda una proveedora importante de algunos de

ellos, China, considerada cada vez m谩s como adversaria, es crucial

con respecto a los ETR. Congo, uno de los pa铆ses m谩s devastados del

planeta por las guerras, es el principal productor de cobalto. Por

tanto, no pensemos ni por un instante que la transici贸n a un futuro

basado en las energ铆as renovables ser谩 f谩cil o estar谩 exenta de

conflictos.

El choque que viene

Ante la perspectiva de un abastecimiento insuficiente o de la

dificultad de acceso a estos materiales cr铆ticos, los estrategas de

la energ铆a ya reclaman un esfuerzo importante por desarrollar nuevas

fuentes de aprovisionamiento en el mayor n煤mero de lugares posible.

鈥淗oy, los planes de abastecimiento y de inversi贸n en relaci贸n con

numerosos minerales cr铆ticos est谩n bastante lejos de lo que hace

falta para sostener un despliegue acelerado de paneles solares,

aerogeneradores y veh铆culos el茅ctricos 鈥揾a declarado Fatih Birol,

director ejecutivo de la AIE鈥. Estos riesgos son reales, pero se

pueden superar. La respuesta de las autoridades pol铆ticas y de las

empresas determinar谩 si los minerales decisivos siguen siendo un

catalizador esencial para las transiciones energ茅ticas limpias o se

convierten en un cuello de botella en el proceso.鈥

Sin embargo, como Fatih Birol y sus socios de la AIE han se帽alado

con toda claridad, superar los obst谩culos que dificultan el aumento

de la producci贸n de minerales ser谩 todo menos f谩cil. Para empezar,

el lanzamiento de nuevos proyectos mineros puede resultar

extraordinariamente costoso y encerrar numerosos riesgos. Las

empresas mineras pueden estar dispuestas a invertir miles de millones

de d贸lares en un pa铆s como Australia, donde el r茅gimen jur铆dico

es acogedor y donde pueden esperar protecci贸n frente a

expropiaciones o guerras futuras, pero numerosas fuentes minerales

prometedoras se hallan en pa铆ses como la RDC, Myanmar, Per煤 y

Rusia, donde esas condiciones apenas se dan. Por ejemplo, los

disturbios actuales en Myanmar, un importante productor de

determinados elementos de tierras raras, ya han suscitado inquietud

con respecto a su futura disponibilidad y provocado un alza de los

precios.

El descenso de la calidad de los minerales preocupa. Con respecto a los yacimientos mineros, el planeta ha sido objeto de b煤squedas sistem谩ticas, seg煤n los casos desde la edad de bronce, y buen n煤mero de ellos se descubrieron hace tiempo y se explotan desde entonces. 鈥淓stos 煤ltimos a帽os, la calidad de los minerales ha seguido disminuyendo con respecto a toda una serie de productos b谩sicos 鈥搒e帽ala la AIE en su informe sobre los minerales cruciales y las tecnolog铆as verdes鈥. Por ejemplo, el contenido medio del mineral de cobre en Chile ha disminuido un 30% en los 煤ltimos 15 a帽os. La extracci贸n del contenido met谩lico de minerales de menor contenido requiere m谩s energ铆a, lo que presiona al alza el coste de producci贸n e incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y el volumen de los residuos鈥.

Adem谩s, la extracci贸n de minerales de formaciones rocosas

subterr谩neas implica a menudo el uso de 谩cidos y otras sustancias

t贸xicas y requiere en general grandes cantidades de agua, que

resulta contaminada despu茅s de su uso. Este problema se ha agravado

a ra铆z de la promulgaci贸n de leyes sobre la protecci贸n ambiental y

de la movilizaci贸n de las comunidades locales. En numerosas regiones

del mundo, como en Nevada en relaci贸n con el litio, los renovados

esfuerzos de extracci贸n y tratamiento del mineral chocar谩n con una

oposici贸n local cada vez m谩s combativa. Por ejemplo, cuando la

empresa australiana Lynas Corporation trat贸 de eludir la legislaci贸n

ambiental australiana trasladando a Malasia los minerales de su mina

de tierras raras de Mount Weld para tratarlos all铆, los movimientos

locales organizaron una prolongada campa帽a para imped铆rselo.

Para Washington, tal vez ning煤n problema es m谩s espinoso 鈥搚a

que se trata de la disponibilidad de materiales esenciales para una

revoluci贸n verde鈥 que el deterioro de sus relaciones con

Pek铆n. Despu茅s de todo, China suministra actualmente el 70% de las

tierras raras del mundo y dispone de importantes yacimientos de otros

minerales esenciales. Adem谩s, este pa铆s se encarga del refino y

tratamiento de numerosos materiales claves que se extraen en otros

pa铆ses. De hecho, en lo tocante al tratamiento de minerales, las

cifras son chocantes. China tal vez no produce grandes cantidades de

cobalto o de n铆quel, pero realiza el tratamiento de alrededor del

65% del cobalto y del 35% del n铆quel que se comercializan en todo el

mundo. Si China produce el 11% del litio mundial, dispone de cerca

del 60% del litio transformado. Por otro lado, en lo relativo a los

elementos de tierras raras, China domina de manera apabullante: no

solo suministra el 60% de las materias primas del mundo, sino tambi茅n

cerca del 90% de los ETR transformados.

Simplificando podemos decir que es imposible que EE UU u

otros pa铆ses puedan emprender una transici贸n masiva de los

combustibles f贸siles a una econom铆a basada en las energ铆as

renovables sin cooperar econ贸micamente con China. No cabe duda de

que se har谩 todo lo posible por reducir este grado de dependencia,

pero no se ve ninguna perspectiva realista, dentro de un futuro

previsible, de eliminar la dependencia de China con respecto a las

tierras raras, el litio y otros materiales claves. En otras palabras,

si EE UU pasa de una postura algo parecida a la de la guerra

fr铆a con respecto a Pek铆n a otra todav铆a m谩s hostil, y si

emprende nuevos intentos de tipo trumpiano de desacoplar su

econom铆a de la de la Rep煤blica Popular, como preconizan numerosos

halcones del Congreso, no cabe duda de que el gobierno de

Biden tendr谩 que abandonar sus planes con vistas a un futuro

energ茅tico verde.

Obviamente, es posible imaginar un futuro en que las naciones

comiencen a disputarse las reservas mundiales de minerales

esenciales, del mismo modo que en tiempos se disputaron el petr贸leo.

Al mismo tiempo, es perfectamente posible concebir un mundo en el que

pa铆ses como el nuestro abandonan simplemente sus planes de un futuro

energ茅tico verde por falta de materias primas adecuadas y relanzan

las guerras del petr贸leo del pasado. En un planeta ya de por s铆

sobrecalentado, esto conducir铆a a un caos civilizatorio peor que la

muerte.

En realidad, Washington y Pek铆n apenas tienen otra alternativa

que colaborar entre ellos y con otros muchos pa铆ses para acelerar la

transici贸n a la energ铆a verde, abriendo nuevas minas e

instalaciones de tratamiento de los minerales esenciales,

desarrollando sustitutos de los materiales escasos, mejorando las

t茅cnicas de explotaci贸n minera para reducir los riesgos ambientales

y aumentando sustancialmente el reciclado de los minerales vitales de

las bater铆as y otros productos usados. Toda otra alternativa ser谩

sin duda un desastre de primer orden, o algo peor.

Michael T. Klare ense帽a en el Hampshire Colledge (Massachusetts) y escribe para el semanario The Nation sobre cuestiones relativas a la guerra y la paz. Fuente original del art铆culo: http://alencontre.org/ameriques/amelat/bolivie/lithium-cobalt-et-terres-rares-la-course-aux-ressources-de-lapres-petrole.html

Traducci贸n: viento sur

Fuente:

https://vientosur.info/litio-cobalto-y-tierras-raras-la-carrera-por-los-recursos-pospetroleo/