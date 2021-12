LA CATÁSTROFE DEMOGRÁFICA SIGUE AVANZANDO

Y va descendiendo, de manera que en tres o cuatro a帽os alcanzaremos los 0,1/0,0 hijos por mujer. Esto hace inviable cualquier planteamiento de futuro. Los neonegreros locales (Podemos en primer lugar) siguen so帽ando despiertos con 鈥渟olucionar el problema鈥 saqueando poblacionalmente a los pueblos africanos, trayendo a sus trabajadores a Europa como anta帽o los negreros europeos los llevaban a Am茅rica. Pero 脕frica est谩 a punto de ser propiedad del imperialismo chino, que necesita unos 500 millones de trabajadores, m谩s de los que el continente negro puede proporcionar, as铆 que 茅l ser谩 quien se quede con el grueso de la mano de obra africana, en unos a帽os. Muy poca quedar谩 para Europa.

La responsabilidad de la cat谩strofe demogr谩fica es, en primer lugar, de la 鈥渋deolog铆a de g茅nero鈥, de la Ley de Violencia de G茅nero, del Ministerio de Igualdad y del feminismo. Al perseguir el sexo heterosexual, al demonizar la masculinidad y al convertir a las mujeres en robots hiper-productivos desexuados, cuya 煤nica funci贸n es ser trabajadoras modelo para hacer a煤n m谩s ricos a los grandes capitalistas y todav铆a m谩s poderoso al Estado con los impuestos, han ocasionado la actual cat谩strofe demogr谩fica. As铆 lo expongo y argumento en mi libro 鈥淓r贸tica creadora de vida. Propuestas ante la crisis demogr谩fica鈥, cuya lectura tengo por imprescindible para comprender lo que est谩 pasando y actuar en consecuencia.

Resucitar el Eros masculino y femenino, perseguidos los dos por el feminismo, es la 煤nica soluci贸n posible. Necesitamos una REVOLUCI脫N ER脫TICA que libere a las fuerzas sexuales naturales, en el hombre y sobre todo en la mujer, para que de ese impulso primario a la fecundidad y a la vida salga la soluci贸n al genocidio en curso. Porque estamos ante un crimen de lesa humanidad, cometido por el feminismo, un crimen contra la totalidad del g茅nero humano, cuya desaparici贸n, si no se toman medidas muy radicales de inmediato, es m谩s que probable, antes de que finalice el presente siglo.

El feminismo dice 鈥減roteger鈥 a las mujeres (como si las mujeres fueran criaturas inferiores y no pudieran protegerse a s铆 mismas), pero millones de mujeres van a tener, est谩n teniendo ya, una vejez espantosa y una muerte horrible, sencillamente porque no tienen nadie que las cuide, ni como familiares ni como trabajadores de cuidados, pues 隆no va a haber personas para ello, dado que ya no nace pr谩cticamente nadie! Tal es el espantoso futuro que el feminismo ha establecido para las mujeres, a las que proh铆be por todos los sistemas posible el sexo natural, el amor y la maternidad. Con ello, el feminismo est谩 cometiendo el peor crimen posible contra la humanidad toda, as铆 pues, contra las mujeres.

Y, atenci贸n, la soluci贸n a la infertilidad femenina, que ya afecta a un tercio de las mujeres en edad reproductiva, no son las cl铆nicas de fertilidad. De ellas salen criaturas, beb茅s, degenerados, seres m谩s constituidos. Se necesita del coito natural, realizado con amor y deseo sexual, con conocimientos y habilidades, conforme a lo que es la condici贸n humana en su base biol贸gica y animal. La concepci贸n de un nuevo ser humano no puede ser un acto m茅dico mercantilizado (por el que se paga entre 4.000 y 8.000 euros), pues entonces el beb茅 es hijo de la tecnolog铆a y el dinero, sino un inmenso acto de amor y de deseo sexual. S贸lo as铆 nacer谩n seres humanos.

F茅lix Rodrigo Mora