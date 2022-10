–

De parte de ANRed October 21, 2022 215 puntos de vista

Porta Hnos es la 煤nica empresa en el mundo que produce bioetanol a base de ma铆z transg茅nico en medio de nuestras casas, en el propio barrio. Con todos los peligros ya comprobados que esto genera, la empresa sigue funcionando como si nada. 鈥溌縌u茅 est谩 primero? 驴Los grandes negociados, el poder? 驴Qu茅 somos nosotros, nuestras vidas? Estamos en peligro y nuestros cuerpos ya no dan m谩s, necesitamos que Porta se vaya鈥, dicen desde VUDAS, quienes viajar谩n este fin de semana a Buenos Aires junto a la Asamblea Fuera Porta y otras organizaciones socioambientales a exigir que la causa contra la empresa ingrese a la Corte Suprema de la Naci贸n. Por Soledad Sgarella, para La Tinta.

Dios atiende en Buenos Aires, dicen. No lo sabemos, pero por lo pronto, la Corte Suprema s铆. Y hacia all谩 parten las vecinas y su red, quienes hace una d茅cada luchan contra el monstruo que las acecha cada d铆a, para exigir la erradicaci贸n de la planta ilegal sin afectar las fuentes de trabajo, una remediaci贸n ambiental y el resarcimiento para lxs afectadxs.

Comprobado: contaminaci贸n, enfermedades d茅rmicas, oculares, c谩ncer, malformaciones, abortos espont谩neos y riesgo permanente de explosi贸n. La empresa sigue funcionando como si nada, tras a帽os de luchas e informes de todo tipo que justifican la urgencia de su traslado, y con el aval de un Gobierno y la desidia de una Justicia que no pone el foco en la vida sino en el crecimiento empresarial. Vecinxs Unidxs en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) llevan a帽os luchando.

鈥淚r a Buenos Aires ha sido todo una construcci贸n de un a帽o, hace mucho que venimos pensando con las vecinas que debemos ir all谩. Pero esta idea no fue solo de las vecinas, sino de todos aquellos vecinos de otros espacios, compa帽eros, hermanos de luchas, de la red que tan amorosamente nos une. Ten铆amos que ir todos, todes, porque el tema Porta no es s贸lo Porta, no es lo que suceda en el patio de mi casa, es lo que le sucede a muches, en cada familia, es lo que vemos a diario en C贸rdoba. C贸mo se vulneran derechos a la naturaleza y la naturaleza somos nosotras tambi茅n. C贸mo se vulneran los derechos en la familia, en los proyectos de vida, en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, en la comida que comemos. C贸mo se vulneran derechos sin tener en cuenta pol铆ticas p煤blicas que preserven la vida y la salud de las personas鈥, cuenta con claridad Silvia Cruz, una de las integrantes de VUDAS.

Desde la organizaci贸n saben que hay responsables, que tienen nombre y apellido y por eso decidieron denunciar a trav茅s de las estructuras del sistema judicial. Pero el sistema judicial, afirman, s贸lo tiene expedientes. 鈥淣o tiene sentires ni afectos, no dice ah铆 lo que significa vivir ac谩 ni lo triste que es ver que hay vecinos que se van porque ya no pueden padecer m谩s lo que padecen. No dice del temor de las noches, ni del miedo a enfermarse, ni del miedo a que se incendie todo, a dormir poco, a escuchar mucho ruido, a sentir mucho olor. El sistema judicial no sabe lo que significa salir al patio, lo que significa cada d铆a dejarlo todo y sentarnos a organizar lo que vendr谩鈥, asegura Silvia.

Hace tres a帽os, en 2019, el Juez Hugo Vaca Narvaja confirm贸 lo que se ven铆a denunciando: Porta Hnos. produce bioetanol en un barrio residencial sin Estudio de Impacto Ambiental, en incumplimiento de la Ley 10208 de Pol铆ticas Ambientales de C贸rdoba, junto a otras normativas vigentes. 鈥淧ero en lugar de exigir el cierre inmediato de la f谩brica o aplicar el principio precautorio -que habilita determinar el cese de la producci贸n ante el riesgo-, el Juez le otorg贸 a la empresa diversos plazos de tiempo para que se adec煤e a la Ley. Luego de esta instancia, la f谩brica present贸 en 2020 una recusaci贸n a la C谩mara Federal de Apelaciones a la cual los Jueces 脕valos, Montesi y Vel茅z Funes a煤n no han dado respuesta. Al considerar que las instancias judiciales no han sido suficientes para resguardar los derechos y al verse en situaci贸n de riesgo, se decide a mediados del 2021 pedir un recurso extraordinario: llevar la causa a la Corte Suprema de la Naci贸n, cuyo ingreso depende de la Secretar铆a de Juicios Ambientales, en manos del secretario de jueces, el Sr. N茅stor Cafferatta鈥, aclaran desde VUDAS.

Viajar a la provincia donde est谩n los poderosos no es f谩cil. 鈥淣o es algo as铆 nom谩s, hay que juntar mucho dinero y es dinero que no se tiene鈥, expresan las vecinas. 鈥淵 a煤n as铆 pensar en hacerlo. Todo eso que no dice un expediente lo vamos a ir a decir nosotras, en red, este fin de semana. Lo diremos con arte, lo diremos con m煤sica, lo diremos con radio abierta, lo vamos a decir y vamos a intentar entregar la carta en manos, al se帽or Cafferata, quien hace un a帽o que tiene en su Secretar铆a la causa, ley茅ndola, estudi谩ndola y necesitamos urgentemente que la eleve a juicio y que el juicio sea favorable, con el cierre y la relocalizaci贸n de la empresa Porta hermanos. Una empresa ilegal hasta el d铆a de hoy y contaminante hasta el d铆a de hoy. Merecemos vivir y que esa vida sea digna, disfrutar con nuestra familia y hacer justicia por los que ya no tienen voz鈥.

驴Qu茅 m谩s decir? se pregunta Rosa Acu帽a, otra de las integrantes del colectivo, y asegura que queda mucha bronca e impotencia durante todo el recorrido administrativo y que, hasta el d铆a de hoy, el Estado hace o铆dos sordos y mira para otro lado. 鈥溌縌u茅 est谩 primero? 驴Los grandes negociados, el poder?驴Qu茅 somos nosotros, nuestras vidas? Estamos en peligro, ya lo hemos dicho miles y miles de veces y hasta que no suceda algo catastr贸fico no van a actuar. Yo dejo mi vida por mi gente, vecinos, familias y alg煤n d铆a llegar谩 la justicia. Por eso seguimos de pie hasta que Porta se vaya. Porque queremos una vida digna y para que nunca m谩s haya una empresa contaminante en zonas urbanas, para eso vamos a la Corte Suprema a pedir no, a exigir, al jefe de los jueces que se haga justicia鈥.

Mar铆a Rosa Vi帽olo, vecina de San Antonio, enfatiza en que la Secretar铆a de juicios ambientales ya tuvo suficiente tiempo para leer el expediente. 鈥淓xactamente 15 meses. Es hora de que eleve nuestra causa juicio. Nuestros cuerpos no dan m谩s, necesitamos justicia. Necesitamos que Porta cese su producci贸n, que Porta se traslade y que nuestro pedacito de territorio vuelva a ser sano, agradable para vivir, que podamos nuevamente recibir en nuestra casa amigos y familias鈥.

Luche como una vecina: un c贸mic para historizar

Mar铆a Rosa nos cuenta que, al principio, la idea de hacer un c贸mic les pareci贸 una forma rara de expresar y plasmar su d铆a a d铆a en el barrio, durante estos a帽os tan duros. Pero que luego, al verlo terminado, notaron con mucho agrado que tanto les vecines como ellas mismas estaban representadas en esos dibujos y relatos. 鈥淔ue algo muy bello ver c贸mo se puede expresar de una forma no dram谩tica tantos a帽os de padecer en esta f谩brica. Luciana Mautoni, Marcos Oviedo y Marina Fern谩ndez supieron captar y plasmar en 17 hojas nuestra lucha y no s贸lo eso, en cuatro carillas m谩s, podr谩n encontrar toda la historia detallada llev谩ndote a p谩ginas donde encontrar谩n con un c贸digo QR, toda nuestra lucha desde el comienzo鈥.

Por su parte, Rosa Acu帽a reafirma: 鈥淟levamos 10 a帽os de lucha contra este monstruo, como bien lo dice el c贸mic, un monstruo en nuestro barrio. En la publicaci贸n se refleja toda la realidad que vivimos d铆a a d铆a, y lo venimos plasmando en la revista que hoy estrenamos en forma de historieta y que queremos que llegue a cada casa de forma informativa鈥.

El c贸mic se enmarca en las acciones de difusi贸n y financiamiento para el viaje a Buenos Aires y tiene como objetivo contar la transformaci贸n en las vidas cotidianas de las vecinas desde que detectaron el peligro que la f谩brica implicaba para todes.

鈥淐ada uno de esos recuadros, cada una de esas pinturas -desde los colores hasta los personajes- representan una historia. Y la historia es una acci贸n y un sentir: hay que detenerse un poco de tiempo en cada cuadro y ver cada detalle y pensar qu茅 significa. No es tan f谩cil pasar las hojas鈥, dice Silvia Cruz y concluye: 鈥Hay que detenerse, hay que detenerse a mirar en profundidad y darle vida a esos personajes y pensar qu茅 es vivir en San Antonio. Realmente representa y nos representa, representa una historia que todav铆a no tiene fin, por lo menos a煤n no tenemos un fin para festejar. Tampoco s茅 si habr谩 festejo completo, pero no tiene fin鈥 habr铆a que dibujar ese fin, habr铆a que pensarlo y, tal vez, so帽arlo. Se lo debemos les vecines鈥 construir y terminar de construir esta historia鈥.

鈥擫a publicaci贸n ilustrada est谩 disponible de manera libre y gratuita en el sitio web de la organizaci贸n, as铆 como el cronograma de actividades para el domingo y el lunes.

*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: cobertura colaborativa Fuera Porta.