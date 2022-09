–

Este 18 de septiembre se cumplieron 16 a帽os de la segunda desaparici贸n forzada de Jorge Julio L贸pez. Desde el Espacio de Lucha Nilda Eloy desarrollamos en 20 puntos la historia de su secuestro durante la 煤ltima dictadura c铆vico-militar, su posterior liberaci贸n, su participaci贸n como testigo en el juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz y su nueva desaparici贸n en democracia. Por Espacio de Lucha Nilda Eloy de La Plata.



1. EL HECHO

El 18 de septiembre de 2006 se produjo la desaparici贸n forzada de Jorge Julio L贸pez, militante pol铆tico en la d茅cada del 鈥70 y sobreviviente de los Centros Clandestinos de Detenci贸n de la Polic铆a Bonaerense y como tal testigo de cargo, en el marco del primer juicio oral de envergadura que llegaba a sentencia en Argentina con posterioridad a la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final por los cr铆menes de lesa humanidad acontecidos en la 煤ltima dictadura militar. Esa causa judicial sent贸 precedente dentro del derecho argentino, tras utilizarse por primera vez la figura de Genocidio, y en consecuencia la primera condena judicial que contemplaba ese delito en nuestro pa铆s. L贸pez fue desaparecido el mismo d铆a donde deb铆an exponerse los alegatos de su querella, en el juicio seguido contra el ex Director de Investigaciones de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

2. EL TESTIGO

Jorge Julio L贸pez naci贸 en 1929 en General Villegas, Provincia de Buenos Aires. De joven se vino a La Plata para trabajar en algunas quintas de la zona, y despu茅s durante m谩s de cuarenta a帽os como alba帽il. Se construy贸 su propia casa en la esquina de 140 y 69 en el barrio de Los Hornos. All铆 mismo particip贸 desde 1973 de las actividades de la Unidad B谩sica 芦Juan Pablo Maestre禄 de la JP y Montoneros de La Plata.La represi贸n de Estado desat贸 una persecuci贸n sobre ese grupo militante entre octubre y noviembre de 1976, secuestrando a una docena de personas del mismo barrio, acribillando y quemando la sede de la Unidad B谩sica. La mayor铆a de los compa帽eros militantes de ese espacio permanecen desaparecidos. Julio L贸pez fue secuestrado por primera vez de su casa en Los Hornos en la noche del 27 de octubre de 1976.

3. EL TESTIMONIO

L贸pez testimoni贸 por primera vez en el Juicio por la Verdad en julio de 1999. Cont贸 que estuvo desaparecido durante 160 d铆as hasta que fue legalizado. Despu茅s permaneci贸 812 d铆as detenido a disposici贸n del Poder Ejecutivo Nacional en la Unidad 9 y fue liberado en junio de 1979.Tambi茅n particip贸 en dos inspecciones oculares realizadas por la C谩mara Federal de La Plata en los ex CCD en agosto de 2001, y se帽al贸 los lugares de ejecuci贸n y exterminio de cuerpos. Pese al paso del tiempo hab铆a detallado todo el horror vivido en su secuestro en unos cuadernos con textos y dibujos. All铆 contaba su paso por los Centros Clandestinos del Destacamento y Pozo de Arana, las Comisar铆as 5ta. y 8va. y su blanqueo como detenido legal en la Unidad 9. El testimonio mencionaba a decenas de secuestrados a los que pudo reconocer o saber su nombre, as铆 como m谩s de una docena de represores como Garachico, Aguiar, Urcola, Gijena, Basualto, Orellana, G贸mez, Ponce, Guallama o el propio Etchecolaz. Su caso estuvo patrocinado por la querella del espacio Justicia ya La Plata. Nilda Eloy, integrante de la Asociaci贸n de Ex Detenidos Desaparecidos, recuerda que antes de ingresar a dar su testimonio en el juicio a Etchecolatz, en julio de 2006, L贸pez pidi贸 permiso para hablar de la militancia en Los Hornos y afirm贸 芦va por los compa帽eros禄.

4. EL GENOCIDA

El comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz fue formalmente Director General de Investigaciones de la Polic铆a bonaerense entre 1976 y 1979. En realidad fue el coordinador de los Grupos de Tareas que regenteaban los CCD, comandaba personalmente los operativos de secuestro y presenciaba las sesiones de tortura y los fusilamientos. As铆 lo prueba su presencia y rol de mando en la masacre cometida en la casa Mariani-Teruggi de calle 30 entre 55 y 56, donde fueron asesinados 5 militantes Montoneros y apropiada Clara Anah铆 Mariani Teruggi, nieta de la fundadora de Abuelas, Chicha Mariani.En su testimonio, L贸pez cont贸 que Etchecolatz y Guallama estaban presentes en el operativo de su secuestro, y que estando en la Comisar铆a 5ta. en una sesi贸n de tortura, apareci贸 el comisario gritando 芦隆Ahora vas a cantar gringo!禄, mientras ordenaba que subieran la intensidad de la picana.Adem谩s relat贸 que durante su secuestro en el 芦Pozo de Arana禄, comparti贸 encierro con una joven pareja militante que conoc铆a del barrio de Los Hornos. Eran Patricia Dell 麓Orto y Ambrosio De Marco. Patricia le pidi贸 a Julio que si sal铆a, fuera a su casa, avisara a su familia d贸nde se encontraba y que le transmitiera a su peque帽a hija cu谩nto la quer铆a. D铆as despu茅s de ese encuentro, L贸pez pudo observar la macabra ejecuci贸n de Dell 鈥極rto y De Marco dirigida por Etchecolatz.Habi茅ndose negado a declarar durante el juicio de 2006, con L贸pez ya desaparecido y tras conocer la contundencia de los testimonios en su contra, el genocida amenaz贸 al Tribunal 1 de La Plata antes de recibir sentencia con una frase que lleva 10 a帽os sin aclararse: 芦No es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan禄.Etchecolatz muri贸 en julio de este a帽o condenado en 10 causas de lesa humanidad y con muchas otras pendientes, y se llev贸 con 茅l muchos secretos de la segunda desaparici贸n de L贸pez.

5. EL CIRCUITO CAMPS

El esquema represivo del Terrorismo de Estado en nuestra zona se denomin贸 芦Circuito Camps禄, en alusi贸n al general Ram贸n Camps, jefe de la Polic铆a Bonaerense durante la 煤ltima dictadura. Comprend铆a m谩s de 33 Centros Clandestinos de Detenci贸n en todo el conurbano, desde el Comando de Operaciones T谩cticas en Mart铆nez, hasta los chupaderos de Arana en el sur de La Plata y pasando por las Brigadas de Investigaciones de Lan煤s, San Justo, Quilmes y Banfield entre otras. Por estos lugares de horror pasaron miles de secuestrados que sufrieron torturas, violaciones, asesinatos y robo de beb茅s. Cada centro cumpl铆a una funci贸n espec铆fica como fichaje, ablande, dep贸sito, exterminio y blanqueo de detenidos.En La Plata los centros m谩s importantes fueron la Brigada local, las comisar铆as 5ta. y 8va., la Cacha, el Destacamento y la Casona de Arana, la sede de Infanter铆a y Caballer铆a, y la Unidad 9.La reconstrucci贸n del funcionamiento de este esquema solo se pudo realizar por el aporte de los sobrevivientes y ex detenidos, ya que el Estado nunca se dign贸 a investigarlo seriamente. La mayor铆a de los cr铆menes cometidos en estos campos contin煤an a煤n impunes.

6. EL SE脩UELO

Dos d铆as despu茅s de la desaparici贸n de L贸pez, apareci贸 un cad谩ver acribillado con disparos calibre 9 mm, y calcinado, en el camino entre Villa Elisa y Punta Lara, lugar paradigm谩tico para la ciudad de La Plata donde las organizaciones paramilitares de la derecha peronista CNU y Triple A asesinaban a los militantes populares en el per铆odo de terrorismo estatal previo al golpe de 1976. En ese hecho la propia Polic铆a bonaerense inform贸 a la prensa que el cad谩ver correspond铆a a Jorge Julio L贸pez. Este homicidio fue el primer hecho mafioso para generar confusi贸n en la investigaci贸n de la desaparici贸n de L贸pez: la persona hab铆a sido asesinada el d铆a martes 19 (fecha en que se le铆a el veredicto de la causa Etchecolatz) y calcinada al d铆a siguiente. La identidad de la persona nunca fue corroborada, si bien se supo posteriormente que los rasgos no se correspond铆an con las caracter铆sticas de L贸pez.

7. LAS LLAVES

A fines de noviembre de 2006 apareci贸 un juego de llaves debajo de un rosal en el jard铆n de la casa de L贸pez. Si bien correspond铆an a la familia, no se pudo determinar desde cu谩ndo estaban all铆. Las pericias de la Gendarmer铆a y la Polic铆a bonaerense son contradictorias: una mencionaba que las llaves llevaban poco tiempo en el jard铆n, la otra afirmaba que hac铆a m谩s de tres meses que estaban a la intemperie. Lo 煤nico cierto fue que a dos meses del hecho el lugar del hallazgo nunca hab铆a sido rastrillado debidamente. Por ese jard铆n hab铆an pasado varias veces el gobernador Felipe Sola y el ministro de seguridad Le贸n Arslani谩n en visita a la familia. Para los organismos de DDHH fue un nuevo mensaje mafioso.

8. LOS RASTRILLAJES

Desde el comienzo de su intervenci贸n en la causa L贸pez, la Polic铆a Bonaerense se encarg贸 de sembrar pistas falsas y estropear las m谩s cre铆bles. Realizaron un rastrillaje en la localidad de Atalaya, partido de Magdalena, a solo 5 d铆as de la desaparici贸n de L贸pez y sin que de la causa surjan motivos suficientes. En el operativo participaron cinco polic铆as, tres de la Divisi贸n Canes y dos de la Comisar铆a 3ra. de Los Hornos a cargo del capit谩n Eduardo Zaffino, en un auto sin identificaci贸n y con ropas de civil. Seg煤n los testimonios de los propios polic铆as, los perros se dirigieron desde la ruta hasta la casa de Rub茅n Dar铆o Durso, Delegado Municipal de Atalaya.En lugar de agotar el procedimiento, los polic铆as se pusieron a merendar en la casa del delegado mientras los perros quedaron afuera. Luego se llevaron los perros y sin labrar acta dejaron dos vigilantes de guardia. La misma noche una comitiva volvi贸 a la casa de Durso, con los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri, la jefa de la Departamental La Plata, Victoria Huck, el jefe de la Distrital La Plata, Marcelo Medoro y el capit谩n Zaffino, luego condenado por el fusilamiento de Dari谩n Barz谩bal en un patrullero de la Comisar铆a 3ra de Los Hornos, en un hecho ocurrido en enero de 2007. Pese a que los perros reconocieron en la casa prendas y un colch贸n con rastros de L贸pez, desviaron los rastros y abandonaron el rastrillaje por 芦lo tupido de la vegetaci贸n y la oscuridad reinante禄. Id茅nticas irregularidades se produjeron con materiales resultantes de investigaciones paralelas realizadas por la polic铆a bonaerense.

9. EL ALLANAMIENTO CANTADO

Desde el primer momento los organismos de DDHH sostuvieron que hab铆a que investigar a los represores recluidos en el penal federal de Marcos Paz, donde se encontraban alojados Etchecolatz y otros genocidas. Se pidi贸 que el juez realizara un allanamiento. Sin embargo, el procedimiento se realiz贸 seis meses despu茅s y en las peores condiciones. El juez Corazza resolvi贸 no realizar un allanamiento, medida judicial que por sentido com煤n debe llevarse a cabo sin previo aviso al Servicio Penitenciario, y en la que puede participar el juez y la querella. Sin embargo, diez d铆as antes el juez se reuni贸 con el Ministro de Justicia de la Naci贸n pidi茅ndole que se hiciera cargo del operativo. El resultado fue que el 23 de marzo de 2007 se realiz贸 una requisa en el penal de Marcos Paz a cargo del propio Servicio Penitenciario Federal, sin la presencia del juez ni de ning煤n otro funcionario judicial y con la participaci贸n de integrantes de la SIDE, la Polic铆a Federal y la Bonaerense.Reci茅n en octubre de 2014 los fiscales Marcelo Molina y Juan Martin Nogueira pidieron la indagatoria de siete agentes del SPF, por irregularidades en el registro de visitas al pabell贸n de lesa humanidad de Marcos Paz en los meses siguientes a la desaparici贸n de L贸pez.

10. LA AGENDA

En el allanamiento cantado se secuestr贸 una agenda perteneciente a Etchecolatz. All铆 figuraban los datos de Susana Beatriz Gopar, polic铆a bonaerense en actividad que hab铆a actuado en Interpol durante la dictadura y que viv铆a a 5 cuadras de la casa de L贸pez. Un vecino de L贸pez hab铆a dicho en la causa que lo hab铆a visto la ma帽ana de su desaparici贸n 芦entre la verduler铆a y Edelap禄, es decir, en calle 66 entre 137 y 138, parado de espaldas a la calle y de frente a las fachadas, como buscando algo. En esa exacta direcci贸n viv铆a Gopar, que adem谩s era una de los 9 mil agentes de la Bonaerense de la dictadura que estaban activos al momento de la segunda desaparici贸n de L贸pez.Citada a declarar en el Juicio por la Verdad en septiembre de 2007, Gopar dijo 芦no fui secretaria de Etchecolatz禄, 芦estuve muy poco en la direcci贸n de Investigaciones. Viv铆 con carpetas m茅dicas禄. Asegur贸 que no conoc铆a a Etchecolatz y al pregunt谩rsele de d贸nde habr铆a sacado su n煤mero telef贸nico Etchecolatz, afirm贸 芦no s茅, a mi casa no llam贸 y eso puede constatarlo por mi n煤mero, ni yo lo llam茅禄.A pedido de la querella se ordenaron tareas de inteligencia, y la Polic铆a de Seguridad Aeroportuaria realiz贸 seguimientos e intervino sus l铆neas de tel茅fono. Frente a la trascendencia p煤blica de la pista, el ministro Le贸n Arslani谩n decidi贸 pasar a retiro a Gopar en una fecha simb贸lica, el 18 de septiembre de 2007, fecha del primer aniversario de la desaparici贸n de L贸pez. Otro dato inquietante aportaba sospechas: Gopar era oriunda de Pehuaj贸, ciudad donde Etchecolatz hab铆a trabajado a comienzos de los setenta y de donde era oriundo el m茅dico policial Carlos Falcone, uno de sus visitantes en Marcos Paz. Pese a las evidencias de que la mujer hab铆a mentido ante la justicia, y ante los pedidos de allanamientos de su casa por la querella de la causa, ni el juez Corazza ni el fiscal Sergio Franco aceptaron avanzar.A fines de 2008 la pista de Susana Gopar volvi贸 a activarse. Algunas de las escuchas de la PSA sobre la sospechosa fueron enviadas a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE (denominada 芦Ojota禄 por sus siglas) y nunca fueron devueltas para tratar de limpiar el audio. Pero el material nunca regres贸. La cuenta de correo electr贸nico de Gopar tambi茅n fue interceptada, y pese a que hab铆a informaci贸n sobre el CCD de Arana, nunca se profundiz贸 la investigaci贸n. Finalmente, Susana Gopar se mud贸 de su casa de Los Hornos sin ning煤n allanamiento.

11. LA BONAERENSE

Existi贸 una mec谩nica de 芦blanqueo禄 en la causa judicial de las investigaciones realizadas en forma paralela y sin control judicial por las fuerzas de seguridad e inteligencia, que s贸lo a partir de los reclamos de los organismos de DHH fueron ingresadas al expediente. Para colmo, varias pistas importantes de las investigaciones fueron entregadas por el gobernador Felipe Sol谩 a una comisi贸n cuyos responsables fueron part铆cipes de la dictadura como el Superintendente Roberto Silva, ingresado en la Bonaerense en marzo del 77. Otra pista donde una de las personas investigadas ten铆a relaci贸n familiar con miembros de la fuerza en actividad con acceso a la causa fue asignada a Oscar Alberto Farinelli, oficial activo en la Direcci贸n General de Inteligencia (DIPBA) de la Bonaerense durante la dictadura. Eso quiere decir que estaba en esa funci贸n cuando L贸pez fue secuestrado y desaparecido en 1976. Farinelli lleg贸 a Jefe de esa Direcci贸n en 1997 y fue hasta 2007 titular de un organismo de similares funciones, la Superintendencia de Evaluaci贸n de la Informaci贸n para la Prevenci贸n del Delito. Mientras tanto, algunas otras l铆neas de investigaci贸n derivadas de testimonios inveros铆miles ocuparon cientos de fojas. Es necesario destacar un caso surrealista: el 25 de diciembre de 2006 se realiz贸 un procedimiento en base a las declaraciones de una persona de origen peruano, residente en Argentina, quien se comunic贸 telef贸nicamente con una amiga que vive en Per煤 la que, seg煤n el declarante en la causa, 芦por la noches se convierte en 谩guila禄. La justificaci贸n policial de la inclusi贸n de este elemento en la causa fue que 芦en uno de sus vuelos nocturnos la mujer-p谩jaro avist贸 a Julio L贸pez en un campo cercano a La Plata禄. Esta declaraci贸n provoc贸 la movilizaci贸n de tres comisar铆as y un procedimiento que incluy贸 decenas de traslados, m贸viles, identificaci贸n de personas y declaraciones testimoniales.

12. LA SIDE

La querella de los organismos de DDHH requerimos al juez Corazza que pidiera al Servicio de Inteligencia del Estado todo el material de sus tareas de inteligencia previo al juicio a Etchecolatz de 2006. La SIDE neg贸 haber efectuado tareas respecto de ese juicio pero, con un contenido claramente intimidatorio, envi贸 un informe sobre el juicio al capell谩n policial Christian Von Wernich, siguiente juicio oral en La Plata. Por otra parte, sin notificar al juez federal y con aval del gobierno de N茅stor Kirchner, la SIDE entreg贸 a familiares y allegados de L贸pez una flota de tel茅fonos celulares y radio Nextel para entorpecer la investigaci贸n: generando escuchas falsas, inutilizando otras verdaderas y ocultando cruces telef贸nicos, medidas b谩sicas en la investigaci贸n de un secuestro. Adem谩s figuran en la causa detallados informes de inteligencia de la SIDE respecto de familiares, vecinos y amigos de L贸pez, pero ni una sola l铆nea sobre el entorno de Etchecolatz.

13. EL ENCUBRIMIENTO

El gobierno kirchnerista, que coopt贸 y se embander贸 con la lucha de los organismos de Derechos Humanos, jam谩s se ocup贸 debidamente del caso L贸pez. La primera respuesta que tuvimos fueron afirmaciones del ministro del Interior An铆bal Fern谩ndez que minimiz贸 el tema diciendo que L贸pez pod铆a 芦estar tomando el t茅 en la casa de la t铆a禄.El presidente N茅stor Kirchner dio varios encendidos discursos pidiendo (sin mencionar si a Dios o a la casualidad) por la aparici贸n de L贸pez. Sin embargo con el tiempo dej贸 de mencionar al 芦compa帽ero Tito禄 y se olvid贸 del tema. El gobernador Felipe Sol谩 trat贸 tard铆amente de ofrecer un programa de 芦Vigilancia y Atenci贸n de Testigos en grado de Exposici贸n禄 para atender a los testigos con residencia en territorio bonaerense. En una entrevista con el Ministro de Seguridad Le贸n Arslani谩n, los organismos de DDHH recibimos la inaceptable respuesta de que s贸lo se controlaba al 40 % de la Polic铆a bonaerense, y que el resto no le respond铆a. Ante tama帽a afirmaci贸n, solicitamos que Arslani谩n informara que cantidad activa de integrantes de la fuerza hab铆an ingresado en dictadura. As铆 recibimos un listado de m谩s de 9 mil agentes que cumpl铆an el requisito. Sin comprometerse en el caso, tanto Arslani谩n como Sol谩 salieron a afirmar a los medios que cre铆an que L贸pez estaba muerto.En una audiencia con el gobernador Daniel Scioli los organismos de DDHH exigimos medidas concretas en el caso: que se separe a la polic铆a bonaerense de la causa; que se exonere de la fuerza a los que participaron en la investigaci贸n por reiterados encubrimientos, manipulaciones y entorpecimientos en los procedimientos; que se exonere a los polic铆as que revistaron en centros clandestinos de detenci贸n entre 1976-1983; que se revisen nuevos nombramientos en la fuerza desechando a polic铆as formados durante los a帽os de la dictadura y que se inhabilite para funcionar a todas aquellas agencias de seguridad privadas que tengan represores en sus filas. En toda su gesti贸n el gobernador no dio respuesta a ninguno de los reclamos.Llevado el reclamo ante el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n, Ricardo Lorenzetti, le transmitimos nuestro malestar por el estado de la causa, por la inoperancia, la complicidad y el encubrimiento que ejercieron durante aquel tiempo los funcionarios y las fuerzas de seguridad, le solicitamos que intervenga por denegaci贸n de justicia en este caso que tiene gravedad institucional. La Corte nunca intervino. La presidente Cristina Fern谩ndez jam谩s mencion贸 a L贸pez en sus discursos, y en un acto en el colegio Nacional de La Plata contrast贸 a la dictadura con la democracia y se anim贸 a decir: 鈥楬oy por suerte nadie desaparece y estamos todos vivitos y coleando禄.

14. LA JUSTICIA C脫MPLICE

El expediente por la segunda desaparici贸n de L贸pez es un verdadero laberinto de la impunidad, que ning煤n gobierno se atreve a desandar. Con 45 cuerpos principales, 58 legajos, cada uno con una pista de investigaci贸n diferente, y 74 anexos integrados por transcripciones telef贸nicas, a 10 a帽os de los hechos no tenemos ning煤n indagado ni procesado ni detenido. Y lo que se puede mencionar como 芦novedades禄 cada a帽o que pasa son hechos laterales de la investigaci贸n principal.El primer juez de la causa, Arnaldo Corazza, se dedic贸 a desperdiciar el tiempo, seguir pistas inconducentes en connivencia con la polic铆a y enturbiar aquellas que dirig铆an la pesquisa a Etchecolatz y su entorno.Adem谩s, los organismos de DDHH logramos correr de la causa a los camaristas Ram贸n Alberto Dur谩n y Alicia Di Donato, a quienes recusamos por haber sido funcionarios de la dictadura y por tener estrechos v铆nculos con la polic铆a bonaerense. Al cumplirse 2 a帽os del caso, y justo cuando se estaban activando las l铆neas referidas a los represores, los abogados de la familia de L贸pez, Alfredo Gasc贸n Cotti y Hugo Wortman Jofr茅 (conocidos abogados de grupos empresarios) pidieron que se investigara a todos los jueces, fiscales y abogados de los organismos de DDHH involucrados en la causa, con la supuesta presunci贸n de que no tomaron recaudos para cuidar al testigo. En febrero de 2009 Corazza se excus贸 de seguir investigando aduciendo la 芦violencia moral禄 que le provocaba la denuncia, que lo sindicaba como parte responsable del secuestro.Luego la causa pas贸 al juez Manuel Humberto Blanco, adem谩s juez electoral y part铆cipe de las intrigas pol铆ticas que ese rol conlleva. Sin asumir control sobre la actuaci贸n de las fuerzas policiales en la investigaci贸n, en 2012 el juez aprovech贸 la instrucci贸n de un expediente residual de la causa de Comisar铆a 5ta., que inclu铆a el paso de L贸pez por ese CCD, para desacreditar su testimonio, calificarlo de 芦vago禄 e 芦impreciso禄, decir que 芦el alba帽il deber铆a haber comunicado a los organismos correspondientes los aberrantes sucesos mucho tiempo antes禄 y que 芦lamentablemente, el tiempo transcurrido opera en detrimento de la b煤squeda de la verdad禄. Blanco muri贸 en septiembre de 2014 y dej贸 esta opini贸n como legado en la causa L贸pez. Un legado de impunidad donde se invierten los valores y las responsabilidades, donde el Estado siempre cuestiona y sale indemne, y donde son las v铆ctimas las que cargan con el peso de reconstruir el horror para obtener Justicia.

15. LAS AMENAZAS

Los atentados a los testigos en los juicios de Lesa Humanidad no terminaron con el caso L贸pez, aunque ninguno fue tan lejos. La seguidilla de amedrentamientos, privaciones moment谩neas de la libertad y ataques a testigos en diversos puntos del pa铆s nunca ces贸. Poco despu茅s del caso L贸pez, en diciembre de 2006, el militante Luis Gerez, testigo en una de las causas contra el represor Luis Patti, fue secuestrado en Escobar y retenido durante dos d铆as hasta que apareci贸 en Gar铆n con signos de tortura. En la misma zona, pero en mayo de 2008, el ex detenido y militante de la Casa de la Memoria de Z谩rate, Juan Puthod, fue secuestrado cuando se dirig铆a desde ese lugar hacia la radio donde conduc铆a un programa. En marzo de 2010 la serie de amedrentamientos se cobr贸 la primera v铆ctima fatal: Silvia Suppo, ex detenida y querellante en varias causas en jurisdicci贸n del Comando del 2do. Cuerpo del Ej茅rcito, fue asesinada de doce pu帽aladas en su negocio de art铆culos de cuero, ubicado en pleno centro de Rafaela. Desde el comienzo, la versi贸n policial trat贸 de imponer el m贸vil del robo y hoy el caso sigue impune. La lista de hechos es muy larga, pero digamos que no faltaron las amenazas durante el juicio a 14 represores de la Unidad 9 de La Plata en 2010, as铆 como una granada enviada el mismo a帽o por correo a un testigo en una causa en Baradero, y el secuestro y devoluci贸n en pleno centro porte帽o en abril de 2011 de V铆ctor Mart铆nez, testigo del asesinato del obispo Carlos Ponce de Le贸n en 1977.Sobradas veces, los organismos de DDHH hemos reclamado que la 煤nica pol铆tica efectiva de protecci贸n a los sobrevivientes del Terrorismo de Estado es la mayor celeridad en los procesos de condena de todos y cada uno de los implicados en el Genocidio de la 煤ltima dictadura, sintetizada en la consigna 芦C谩rcel com煤n, perpetua y efectiva禄.

16. LA LUCHA

Desde los organismos de DDHH del espacio Justicia Ya La Plata se帽alamos desde el primer momento que lo de L贸pez se trataba de una desaparici贸n forzada vinculada al juicio a Etchecolatz. Por eso nos decidimos, junto a las organizaciones pol铆ticas y sociales de la izquierda local a crear la herramienta pol铆tica para desarrollar la protesta en la calle: la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada, que naci贸 con el caso L贸pez.Durante varios a帽os marchamos todos los 18 de cada mes reflotando la vieja consigna de 芦Aparici贸n con Vida Ya禄, esta vez de L贸pez. Realizamos charlas, volanteadas, radios abiertas, murales, videos y sostuvimos movilizaciones de miles de personas todos los 18 de septiembre.En 2013 hicimos una campa帽a de presentaci贸n masiva de Habeas Corpus por L贸pez, para obligar a la justicia a dar una respuesta formal. Todos fueron rechazados con argumentos del tipo 芦no corresponde禄, 芦resulta inadecuado禄 y 芦todas las medidas ya han sido evacuadas禄. Al ver agotada la v铆a judicial local en 2014 llevamos la causa ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y en 2015 ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, pidiendo que tomen el caso y se pronuncien sobre el tema. En las presentaciones afirmamos que el Estado argentino no asegur贸 las condiciones necesarias para avanzar en la obligaci贸n de asegurarles a las v铆ctimas una investigaci贸n seria y objetiva que permita determinar todas las responsabilidades del caso vinculadas con el accionar ileg铆timo por parte de los distintos funcionarios p煤blicos.

17. LOS CRUCES DE DATOS

En 2008 los organismos de DDHH conseguimos que se apartara a la Polic铆a bonaerense del caso y que se asignaran las tareas de investigaci贸n a la Polic铆a Federal y a la Polic铆a de Seguridad Aeroportuaria.Ante el cambio de fuerza, los entrecruzamientos telef贸nicos se demoraron, con la excusa de que la fuerza provincial utilizaba un software denominado 芦VAIC禄, pero la PFA y la PSA otro llamado 芦I2禄. Para el traslado de una fuerza a otra del 鈥榗rudo鈥 de la informaci贸n aportada por las compa帽铆as telef贸nicas se demor贸 meses y las fuerzas federales no actuaron juntas: cuando la PSA logr贸 procesar toda la informaci贸n a mediados de 2011, la Federal no hab铆a concluido de cargar los datos. En ese contexto, por decisi贸n del Ministerio de Seguridad de Naci贸n dej贸 de actuar la PSA, y se debi贸 remitir toda la informaci贸n a la Federal. Reci茅n en marzo de 2012 la Polic铆a Federal termin贸 de cargar los datos, pero una vez que ello ocurri贸 argumentaron 芦inconvenientes t茅cnicos禄 que no le permit铆an operar el sistema. Ante esto, y por pedido de los fiscales, la PSA volvi贸 a la causa y determin贸 m谩s de 5 millones de llamadas a analizar, tarea que todav铆a no concluy贸.

18. LAS HIP脫TESIS

Las principales pistas del caso pueden aglutinarse en los ejes 芦Entorno de Etchecolatz禄, 芦Atalaya禄, 芦Chicano禄, 芦Falcone禄 y 芦Servicio Penitenciario Bonaerense禄. Todas ellas fueron enviciadas por la Bonaerense, la SIDE y los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco para garantizar impunidad.Desde el primer momento los organismos de DDHH aportamos a la causa la denuncia sobre la existencia de bandas mixtas de polic铆as retirados y en actividad vinculados a Etchecolatz, y luego un testigo de identidad reservada fortaleci贸 esta hip贸tesis. Varias l铆neas giran en torno a Etchecolatz, su entorno privado y familiar, y los polic铆as que formaron parte del Circuito Camps y L贸pez mencion贸 en su testimonio. Hay tambi茅n una l铆nea que involucra a miembros del SPB, donde tambi茅n hay interesados en que los juicios por cr铆menes de lesa humanidad no avancen. A las pistas 芦Atalaya禄 y 芦Gopar禄, explicadas m谩s arriba, se le sumaban otras. En 2007 hubo en la causa allanamientos a seis viviendas en Ensenada, Lomas de Zamora y La Plata realizados por el Superintendente de Investigaciones de la bonaerense, Hugo Matzkin, sin la presencia de funcionarios judiciales. Algunos de los allanados fueron el coronel retirado Anselmo Palavezzatti, el comisario retirado Aldo Conter y Oscar Ra煤l Chicano, secretario privado de Etchecolatz durante la dictadura. Este polic铆a fue identificado a partir de fotos del acto realizado en la Casa Mariani-Teruggi el 12 de agosto del 2006 al que hab铆a concurrido L贸pez, y donde se ve a Chicano parado a pocos pasos detr谩s de 茅l. Un testigo de identidad reservada relat贸 a la bonaerense una reuni贸n de ex militares y ex polic铆as realizada en febrero de 2006, de la que particip贸 Chicano, en la que se mencionaba la existencia de grupos de combate en todo el pa铆s para llevar adelante un golpe de Estado y hablaban del avance de los juicios de lesa humanidad. En los allanamientos fueron secuestradas armas, tel茅fonos celulares, agendas, un cuadro con un 谩guila y una esv谩stica, computadoras, folletos del Partido Popular de la Reconstrucci贸n (PPR, vinculado a Mohamed Al铆 Seineld铆n), volantes sobre la recompensa por L贸pez, materiales qu铆micos y una pistola del Ej茅rcito. Sin embargo, Corazza no vio motivos para llamar a indagatoria a nadie.En otra pista, un informante de la polic铆a afirm贸 que L贸pez hab铆a sido secuestrado en un auto que pertenec铆a al ex m茅dico de la bonaerense Osvaldo Falcone, vinculado a Etchecolatz y asiduo visitante en Marcos Paz entre agosto y septiembre de 2006. El auto fue hallado en 2009 desmantelado en una casa del barrio de San Jacinto, al sur de Mar del Plata. Se allanaron dos casas de Falcone, en Mar del Plata y Pehuaj贸, se le secuestr贸 documentaci贸n y se lo cit贸 en la causa, pero como testigo. El informante aseguraba que el cuerpo de L贸pez habr铆a sido tirado en la zona de La Serena, en Mar del Plata. Falcone se desvincul贸 del hecho y no se sigui贸 la pista.Finalmente, otra de las investigaciones tiene en foco a un ex integrante del Ej茅rcito, cuyos antecedentes pedidos por los fiscales fueron enviados tard铆amente, rezagados y a desgano desde el Ministerio de Defensa y la propia fuerza castrense.Etchecolatz hizo sucesivas presentaciones en la causa L贸pez, y pidi贸 declarar porque, seg煤n dijo, 芦ten铆a informaci贸n y prueba para aportar禄. Nunca lo hizo porque en varias oportunidades se neg贸 a ser trasladado y por escrito s贸lo aport贸 informaci贸n ya publicada por los medios.

19. LA DOMICILIARIA

A poco de cumplirse 10 a帽os de la segunda desaparici贸n forzada de L贸pez, la situaci贸n de impunidad lleg贸 a extremos impensados. El 22 de julio de 2016 el TOF 1 de La Plata concedi贸 el arresto domiciliario a Etchecolatz en algunas causas donde ya fue sentenciado. Si bien la medida no se hizo efectiva porque el represor estaba condenado en otras causas y detenido en procesos pendientes de juicio, con esta medida s贸lo generan mayor impunidad. Los jueces Germ谩n Castelli y Jorge Michelli no tuvieron en cuenta que el genocida estaba condenado a 3 cadenas perpetuas, m谩s una sentencia de 25 a帽os y otra de 7, todo ello por delitos grav铆simos como el secuestro, tortura y homicidio de decenas de militantes pol铆ticos y por el robo de al menos una ni帽a apropiada por los represores. La defensa del genocida hab铆a pedido la domiciliaria apelando a la ley 24.660, que habilita el beneficio a mayores de 70, enfermos terminales, o quienes no puedan tratar su dolencia en un hospital. Este a帽o dos informes m茅dicos, uno del Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza y otro del Cuerpo M茅dico Forense (CMF) de la Corte Suprema, ven铆an sosteniendo la decisi贸n de mantener al genocida con todas las atenciones necesarias, pero en la c谩rcel. Sin embargo los m茅dicos del Servicio Penitenciario, Jos茅 Francos y Nelsy Medina, declararon ante el TOF 1 que suger铆an la domiciliaria 芦considerando la situaci贸n desde una 贸ptica humanitaria禄. Beneficiar a los genocidas con domiciliarias es desconocer que el requisito de la edad no es una causal de aplicaci贸n autom谩tica para la concesi贸n del beneficio, y que cr铆menes grav铆simos como los que se est谩n juzgando deber铆an quedar excluidos de estos privilegios. Lo contrario es avalar que el Estado se desentienda de ofrecer todas las garant铆as de atenci贸n m茅dica a los represores. Pero en un pa铆s con justicia de clase el mismo Estado no garantiza condiciones de detenci贸n m铆nima a los miles de pobres diablos presos por atentar contra la propiedad privada. Por ello hoy en d铆a el 70 % de los 1.400 genocidas condenados en Argentina en causas de lesa humandiad gozan del beneficio de la domiciliaria. Todo un s铆mbolo.Etchecolatz se encarg贸 en sus 煤ltimos a帽os de tensar la cuerda sobre sus beneficios hasta llegar al rid铆culo, como cuando denunci贸 que en la c谩rcel no ten铆a peluquero ni pedicuro y argument贸 que el pelo largo 芦vulnera el resguardo de higiene禄. La campa帽a de sus abogados por su definitiva y efectiva domiciliaria no ces贸: presentaron un recurso de Habeas Corpus, donde curiosamente reconocen que el represor realiz贸 una huelga de hambre para desmejorar su estado de salud y as铆 presionar por su situaci贸n. Los fiscales platenses denunciaron a los m茅dicos penitenciarios por falsear la historia cl铆nica del genocida para beneficiarlo. As铆, Etchecolatz fue ganando terreno en varias causas, y oblig贸 a la justicia a unificar una decisi贸n sobre su lugar de alojamiento. En el juicio de 2006 el mismo TOF1 que ahora lo beneficia, le hab铆a quitado la domiciliaria y lo hab铆a considerado 芦peligroso para s铆 y para terceros禄 tras secuestrarle un arma en su casa. En la misma casa donde pretendi贸 volver en el verano de 2017-2018: Boulevard del Nuevo Bosque entre Guaran铆es y Tobas, Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata.

20. LA 芦SOLUCI脫N AMISTOSA

芦Los 煤ltimos movimientos en la causa L贸ez se realizaron en 2014, cuando por el estancamiento de la investigaci贸n del caso en la justicia federal argentina desde el colectivo Justicia Ya! La Plata realizamos una denuncia ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La denuncia requiri贸 que se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso. Es que los distintos jueces que tuvieron el expediente pasearon el caso, primero en la justicia provincial y luego la federal, y construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad. Tres a帽os despu茅s de la presentaci贸n, en septiembre de 2017 se nos inform贸 que la CIDH corr铆a traslado de nuestra denuncia al Estado Argentino. El 16 de febrero de 2018 nos notific贸 su respuesta: 芦iniciar una mesa de di谩logo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una soluci贸n amistosa en el presente caso conforme lo establecido por el art铆culo 48(1) (f) de la Convenci贸n禄. Durante la gesti贸n de Macri aceptamos ese 谩mbito pero s贸lo para denunciar frente a frente a los funcionarios del Ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso L贸pez. El macrismo jam谩s se present贸 a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fern谩ndez la Comisi贸n insisti贸 con el mecanismo de la 芦soluci贸n amistosa禄 a lo que respondimos que no vamos a negociar con ning煤n funcionario la vida del compa帽ero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que d茅 una respuesta a tantos a帽os de impunidad y retardo de justicia. No puede haber soluci贸n amistosa cuando no sabemos qu茅 pas贸 con L贸pez y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes.

Fuente: https://www.facebook.com/EspaciodeLuchaNILDAELOY/