De parte de CGT Treball June 27, 2023 1,438 puntos de vista

Segons les dades oficials, la CGT ha estat el 2022 el que més ha crescut dels principals sindicats catalans pel que fa a representació als comitès d’empresa i delegades de personal





La CGT de Catalunya ha estat el sindicat que percentualment més ha crescut en representació de delegades sindicals el passat any 2022. Les dades oficials de la Generalitat* certifiquen que amb un increment del +10,26% la CGT substitueix la Intersindical-CSC com a sindicat amb més creixement en processos electorals a Catalunya, que queda molt a prop del sindicat anarcosindicalista amb un +10,07%. A continuació hi figura l’organització propera a la patronal FETICO (+5,2%) i ja molt lluny amb increments a la vora del 2% CCOO (+2,7%), UGT (+2,62%) i USOC (+2,39). Tanca la Intersindical Alternativa de Catalunya amb un lleuger retrocés (-1,22%). dades idescat

Amb un creixement de +164 delegades el 2022, la CGT de Catalunya certifica el bon moment que està experimentant, amb increments rècord any rere any d’afiliació que la consolida com el tercer sindicat amb més militants de Catalunya (més de 21.500 persones i amb una pujada de 5500 persones afiliades en els darrers quatre anys).

Segons les dades de què disposem aquest any 2023, en què es realitzen la majoria de les renovacions de comitès d’empresa, esperem un increment molt més substancial. L’entrada massiva de nova milità ncia,organitzada en noves seccions sindicals, és el fenomen que explica aquestes perspectives.

No volem passar per alt que, un any més, la CGT va liderar el 2022 tant les convocatòries de vaga a Catalunya com el seguiment d’aquestes. Situació que es manté inalterable des del 2015 i 2018 respectivament.

El model sindical d’horitzontalitat, implicació directa dels i les treballadores, així com la capacitat de lluita i victòries del sindicat s’està implantant cada vegada més entre la classe treballadora catalana. Especialment pel que fa a joves, dones i persones en condicions precà ries de treball. Des del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya considerem que el mapa sindical de Catalunya s’està movent a posicions més combatives.

Fem una crida a la gent treballadora a implicar-se en les lluites sindicals dels seus centres de treball i territori, a participar activament dins els sindicats de classe que aposten per trencar el marc de pau social i concertació de les grans centrals. I creiem que la CGT és l’eina, per revertir anys de retrocessos en les condicions de treball i els salaris.