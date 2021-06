–

La huelga durar谩 desde las 08.00h del d铆a 23 de junio hasta las 08.00h del d铆a 24 y afectar谩 la noche de la verbena de San Juan, la noche con m谩s volumen de llamadas del a帽o.

El objetivo de la huelga es reivindicar la mejora en la gesti贸n del servicio y las condiciones laborales de las trabajadoras y denunciar la precarizaci贸n del servicio y la necesidad de mejorar la gesti贸n del 112 de forma profunda. Esta huelga tiene que servir, m谩s all谩 de para ejercer un derecho fundamental como herramienta de reivindicaci贸n, para dar a conocer cu谩l es la situaci贸n que vive el servicio y como esta mala gesti贸n acaba afectando de forma directa a los ciudadanos y ciudadanas.

Las causas para convocar la huelga son las derivadas de la gesti贸n por parte de empresas privadas de un servicio p煤blico como el 112. Hay que recordar que despu茅s de que Grupo Norte, la empresa que gestionaba el servicio entrara en concurso de acreedores y renunciara el pasado mes de mayo, la empresa que lo gestiona desde el 1 de junio es Ferrovial Servicios SA.

Enumeramos a continuaci贸n los principales motivos de la huelga:

– Precarizaci贸n del servicio. Se pone por delante el beneficio econ贸mico al bienestar de las personas que lo atienen.

– Sobrecarga de trabajo por carencia de personal. Como consecuencia del primer punto, las gestoras se ven saturadas por el alto volumen de llamadas que reciben, lo que hace que no se respeten las recomendaciones del convenio en cuanto a las pausas entre llamadas, poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras y disminuyendo la calidad del servicio.

– Las trabajadoras y trabajadores se encuentran en un convenio de un sector, el del telemarketing, que no tiene nada que ver con el trabajo que desarrollan. No se adec煤a a la tarea que llevan a cabo y precariza sus condiciones laborales. Adem谩s la empresa no garantiza a todas las trabajadoras que se respeten las condiciones m铆nimas marcadas por el convenio.

Por todo esto nos movilizaremos el 23 de junio en defensa del 112 como servicio p煤blico.

Durante la jornada de huelga se llevar谩n a cabo acciones reivindicativas que ya se concretar谩n en su momento.

隆Basta de precariedad! 隆Salvar vidas no es un negocio!