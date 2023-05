–

La central anarcosindicalista pret茅n mitjan莽ant la vaga general de 24 h. denunciar la sinistralitat en el sector i els alts 铆ndexs de malalties derivades de la pr貌pia professi贸.

La secci贸 sindical de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) de Transports de Val猫ncia 鈥 junt les seccions hom貌logues de la Confederaci贸 en altres territoris de l鈥橢stat espanyol 鈥 se sumen a la vaga 鈥 convocada per la Plataforma per la Jubilaci贸 als 60 anys de l鈥橝ssociaci贸 de Professionals de Transport de Persones i Mercaderies (APTPM) de Val猫ncia 鈥 per a personal de conducci贸 des de les 00 fins a les 24 hores del dia 18 de maig de 2023 amb motiu d鈥檜na campanya estatal de la Plataforma per a la Jubilaci贸 als 60 anys de les persones conductores professionals.

D鈥檃ltra banda, la vaga s鈥檈mmarca dins d鈥檜na campanya estatal de la CGT per l鈥檃plicaci贸 dels coeficients reductors en l鈥檈dat de jubilaci贸 de professions de risc per a la salut, amb el lema MATAR-SE A TREBALLAR 脡S UNA MERDA #CoeficientesReductoresYA.

Una de les principals demandes de les vaguistes 茅s la jubilaci贸 als 60 anys de les persones de conductores professionals del transport de viatgers i mercaderies, tant urbans com interurbans, subjectes a coeficients reductors segons el Reial decret 1698/2011.

D鈥檃ltra banda, segons den煤ncia el delegat de CGT en el Comit茅 de l鈥橢mpresa Municipal de Transports (EMT) de Val猫ncia, Gregorio Rabadan,鈥渆l tac貌graf 鈥 el dispositiu electr貌nic amb el qual es registren els successos originats en un vehicle de transport terrestre durant la seua conducci贸 鈥 茅s un colador per a emmascarar jornades de fins a 16 hores i defraudar a hisenda i a la Seguretat Social al mateix temps que s鈥檌ncompleix el Conveni Col路lectiu鈥. En EMT la vaga aquesta aprovada per majoria amb els vots en contra d鈥橴GT i TUC (Intersindical Valenciana), i amb l鈥檃bstenci贸 de CCOO.

鈥淟es condicions de treball 鈥 expliquen des de CGT 鈥 tenint en compte la perillositat, insalubritat, toxicitat, treball per torns, ritmes de treball i requeriments psicof铆sics; fan que el nostre treball siga incompatible amb l鈥檈dat de jubilaci贸 ordin脿ria鈥. I afigen: 鈥渁nimem a totes les seccions sindicals de les empreses afectades a convocar vaga per al 18 de maig, i a totes les treballadores del sector de Transport, a secundar aquesta vaga imprescindible per a la seguretat de totes les persones en les carreteres鈥.