De parte de La Haine June 7, 2021 101 puntos de vista

Despr茅s de que els treballadors i treballadores del 112 dels centres de Reus i Zona Franca acordessin convocar una jornada de vaga el proper 23 de juny, des de la CGT de Catalunya hem procedit aquest dilluns 7 de juny a registrar la convocat貌ria de vaga.

La vaga durar脿 des de les 08.00h del dia 23 de juny fins les 08.00h del dia 24 i afectar脿 la nit de la revetlla de Sant Joan, la nit amb m茅s volum de trucades de l鈥檃ny.

L鈥檕bjectiu de la vaga 茅s reivindicar la millora en la gesti贸 del servei i les condicions laborals de les treballadores i denunciar la precaritzaci贸 del servei i la necessitat de millorar la gesti贸 del 112 de forma profunda. Aquesta aturada ha de servir, m茅s enll脿 de per exercir un dret fonamental com a eina de reivindicaci贸, per a donar a con猫ixer quina 茅s la situaci贸 que viu el servei i com aquesta mala gesti贸 acaba afectant de forma directa als ciutadans i ciutadanes.

Les causes per convocar la vaga s贸n les derivades de la gesti贸 per part d’empreses privades d’un servei p煤blic com el 112. Cal recordar que despr茅s que Grupo Norte, l’empresa que gestionava el servei entr茅s en concurs de creditors i hi renunci茅s el passat mes de maig, l’empresa que el gestiona des de l’1 de juny 茅s Ferrovial Servicios SA.

Enumerem tot seguit els principals motius de la vaga:

– Precaritzaci贸 del servei. Es posa per davant el benefici econ貌mic al benestar de les persones que l’atenen.

– Sobrec脿rrega de feina per manca de personal. Com a conseq眉猫ncia del primer punt, les gestores es veuen saturades per l’alt volum de trucades que reben, el que fa que no es respectin les recomanacions del conveni pel que fa a les pauses entre trucades, posant en risc la salut de les treballadores i disminu茂nt la qualitat del servei.

– Les treballadores i treballadors es troben en un conveni d’un sector, el del telem脿rqueting, que no t茅 res a veure amb la feina que desenvolupen. No s’adequa a la tasca que duen a terme i precaritza les seves condicions laborals. A m茅s l’empresa no garanteix a totes les treballadores que es respectin les condicions m铆nimes marcades pel conveni.

Per tot aix貌 ens mobilitzarem el 23 de juny en defensa del 112 com a servei p煤blic.

Durant la jornada de vaga es portaran a terme accions reivindicatives que ja es concretaran en el seu moment.

Prou precarietat! Salvar vides no 茅s un negoci!