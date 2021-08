–

El passat 2 de juny, l鈥檈mpresariat catal脿 va instar als governs de la Generalitat i de l鈥檈stat espanyol a fer una ampliaci贸 de l鈥檃eroport del Prat el m茅s r脿pidament possible. Efectivament, nom茅s dos mesos despr茅s ambd贸s executius ho acaben d鈥檃cordar, malgrat la destrossa mediambiental que suposar脿 a l鈥櫭爎ea protegida de La Ricarda aix铆 com l鈥檃posta per un model de turisme depredador i insostenible ecol貌gicament.

Aquesta submissi贸 dels dos governs als interessos patronals no ens estranyen, tampoc l鈥檃gilitat ni la data triada, per铆ode d鈥檃gost, doncs 茅s el millor moment per minimitzar rebuigs socials. Simplement certifiquem el paper antipopular d鈥檜ns partits pol铆tics que actuen com a simples gestors dels magnats capitalistes i oligarquia. Ho hem vist amb l鈥檌ncrement salvatge de les tarifes el猫ctriques, amb els favors a BCN World, l鈥檈speculaci贸 de la candidatura de les olimp铆ades als Pirineus o tants altres, nom茅s per posar exemples recents.

La fugida endavant per un model tur铆stic massificat est脿 generant pujades exhorbitants dels preus de la vivenda, de b茅ns materials i gentrificaci贸 de barris mentre ens deixen la ja coneguda precarietat, temporalitat i explotaci贸 d鈥檜ns empresaris hostelers que es queden tots els guanys generats. El jovent malviu sense perspectives de futur mentre es deixa un rastre de territori trinxat i drets laborals lligats a un monocultiu insostenible, que nom茅s pot mantenir-se amb eternes fugides endavant.

Sens dubte les principals empreses de construcci贸 de l鈥檈stat estaran molt joioses per asfaltar m茅s espais protegits a Catalunya i seguir mantenint els seus creixements econ貌mics, socialitzant el cost que en suposa.

El que ha passat al Prat no 茅s una pedregada, no ha caigut del cel: 茅s responsabilitat dels partits pol铆tics que estan als dos governs, al servei de l鈥檈mpresariat en aquesta i altres q眉estions i de tota la suposada oposici贸 que gestiona la seva participaci贸 institucional i els desencontres, sense crides a accions efectives de resist猫ncia, amb un c脿lcul que els fa c貌mplices. O s鈥檈st脿 amb el poble o amb els que ens exploten i destrossen el territori.

Fem una crida a organitzacions, col路lectius ve茂nals, moviments socials i tota la poblaci贸 en general a organitzar-se i oposar-s鈥檋i a aquesta nova agressi贸 contra el territori i el nostre futur.

Comunicat del secretariat permanent de la CGT de Catalunya