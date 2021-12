Des del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya observem amb preocupaci贸 la deriva que els governs espanyol i catal脿 han pres respecte la gesti贸 de la pand猫mia, les seves conseq眉猫ncies laborals, sanit脿ries, sobre els sistemes de salut i la crisi general que se’n deriva.

Lluny d’augmentar el pressupost per la sanitat p煤blica del nostre pa铆s que des de fa molts anys s’ha vist retallada i precaritzada, el Govern aposta per traslladar tota la responsabilitat a la poblaci贸 sense prendre mesures estructurals per fer front al virus. Aquesta culpabilitzaci贸 no nom茅s 茅s pel que fa a la seva propagaci贸, sin贸 que les operacions cancel路lades, les hores d’especialista reprogramades a mesos, o anys vista, una atenci贸 prim脿ria desbordada s贸n tamb茅 per culpa nostra i no per la seva incompet猫ncia o manca de voluntat pol铆tica per destinar-hi m茅s recursos.

Per貌 com han de fer veure que fan alguna cosa, es centren en all貌 que no els hi representa cap cost per貌 茅s inefica莽, com els tocs de queda nocturns, mascaretes obligat貌ries en espais oberts o un passaport covid que tampoc garanteix evitar contagis entre la poblaci贸 vacunada, com ja 茅s conegut. Aquest control fa assumir al personal dels centres on es requereix per poder accedir-hi, responsabilitats que no els s贸n pr貌pies, tasques de policia que els fa exposar a situacions amb clients que poden comportar una afectaci贸 de la seva seguretat i salut laborals. Aix铆 ens ho trasllada el personal que hi treballa: estan fartes.



No es pot ignorar la responsabilitat individual i col路lectiva de la poblaci贸, al contrari, per que la vacunaci贸 estigui a l’abast de tota la poblaci贸 mundial (no nom茅s la de la poblaci贸 d’aquells estats amb prou capacitat econ貌mica per fer front als preus que les grans farmac猫utiques estan imposant per accedir a les vacunes) s’ha de ser conscients de la necessitat de tenir acc茅s a la vacuna i, en conseq眉猫ncia, d’alliberar les seves patents. Amb m茅s ra贸 encara quan el desenvolupament d’aquestes ha estat possible per la injecci贸 ingent de fons p煤blics.

No obstant, observem clarament que l’objectiu dels governs no 茅s el de lluitar per la facilitat d’acc茅s a la vacunaci贸 de tota la poblaci贸 mundial ni molt menys la de millorar el sistema p煤blic de sanitat, mesures que s贸n imprescindibles si volem aturar la pand猫mia.

Tamb茅 som conscients que en la mesura que puguem la classe treballadora farem front al virus prenent aquelles mesures que estiguin a les nostres mans. No obstant, aix貌 no ha de comportar que grans empreses acabin veient-se encara m茅s beneficiades a costa dels sacrificis de les treballadores i treballadors.

Constatem un i altre cop, que quan hi ha mesures sanit脿ries 脿mpliament efectives per貌 que requereixen d’aportacions de recursos s贸n sistem脿ticament ignorades. Fer els ulls grossos a la capacitat de contagi que tenen les persones vacunades, per tal de no pagar la baixa m猫dica per quarentena, 茅s un recent exemple.



脡s per aquest motiu que exigim al Govern de la Generalitat i al de l’Estat Espanyol que es prenguin les seg眉ents mesures de forma urgent:



1.- Augment de la inversi贸 en el sistema sanitari catal脿 i espanyol que repercuteixi directament en una millora en l’acc茅s a la sanitat i contractaci贸 massiva de personal sanitari per tal de poder afrontar la situaci贸 de crisi sanit脿ria amb dignitat i garantint els drets laborals de les treballadores sanit脿ries.

2- Deixar d’apostar per mesures de seguiment i control policial i substituir-ho per assegurar la correcta ventilaci贸, aforament i 煤s de mascaretes a tots els interiors amb activitat p煤blica.

3.- Permisos retribu茂ts per a persones en situaci贸 d’a茂llament per contacte estret, estiguin o no vacunades.

4.- Gratu茂tat dels tests d’ant铆gens i PCR per qualsevol que vulgui fer-se una prova.

5.- Reconeixement de la baixa per risc durant l’embar脿s per aquelles treballadores embarassades exposades al virus de la covid en els seus llocs de treball.

6.- Perm铆s retribu茂t per tal de tenir cura dels fills i filles i altres persones a c脿rrec en situaci贸 d’a茂llament per covid o per contacte amb positius de covid.

7.- Responsabilitzar a les empreses per tal que emprenguin mesures preventives de la COVID als centres de treball i procedir a sancionar aquelles que no observin les normes de seguretat i salut en el treball necess脿ries per tal de prevenir contagis. M茅s Inspeccions.



Nom茅s potenciant el sistema sanitari, garantint l’acc茅s universal a les vacunes contra la covid i apel路lant a la responsabilitat col路lectiva podrem acabar amb aquesta pand猫mia. Les retallades de drets per fer veure que s’actua no haurien de formar part mai de les mesures a aplicar i molt menys quan s’ha demostrat que les mateixes s贸n ineficaces per aturar el virus de la COVID-19.

Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya