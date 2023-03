–

Avui han mort tres joves treballadors a la mina de S煤ria a conseq眉猫ncia d鈥檜n despreniment. Des de la CGT, sindicat amb un profund arrelament hist貌ric al territori i les conques mineres catalanes, volem mostrar el nostre condol i tota la for莽a a la plantilla, amics i familiars.

Volem demanar als mitjans de comunicaci贸 comprensi贸, entre aquest moment dif铆cil i la vostra feina. 脡s tradici贸 a la mina que quan es produeixen morts tancar files, aturar les mines, mostrar tot el suport a familiars i amics. I que tot el territori acompanyi als familiars i miners en aquests moments durs.

Despr茅s ja hi haur脿 temps per demanar les responsabilitats sobre unes mesures de seguretat, la falta d鈥檈lles, que ja han produ茂t 8 morts a les mines del Bages en els darrers deu anys. Volem destacar que cada mort a la feina 茅s injustificable i en la immensa majoria deguda a la cobd铆cia empresarial que no inverteix el que cal en mesures de prevenci贸 i seguretat. S贸n culpables.

No som estad铆stiques, som treballadors i treballadores morint per anar a la feina.

ICL 鈥 Iberpotash extreu els beneficis, la classe treballadora posem els morts.

Tot el suport als companys i companyes.

Barcelona, 9 de mar莽 de 2023.