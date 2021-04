–

La vaga es dur脿 a terme els dilluns i dissabtes del 3 al 24 de maig i est脿 cridada a secundar-la la plantilla de les botigues que l’empresa t茅 a les ciutats de Reus i Tarragona, on el sindicat compta amb representativitat i implantaci贸.

El passat 6 d’abril, l’empresa HENNES & MAURITZ (H&M) va comunicar a les representants de les treballadores la intenci贸 d’iniciar un procediment d’acomiadament col路lectiu, d’acord amb el que preveu l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors, aix铆 com el Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre. A m茅s, va anunciar la possibilitat de la implementaci贸 d’altres mesures, com la mobilitat funcional, mobilitat geogr脿fica, modificaci贸 substancial de les condicions de treball, suspensi贸 del contracte o reducci贸 de jornada (arts. 39, 40, 41 i 47 de l’Estatut dels Treballadors, respectivament). H&M, segon grup t猫xtil m茅s important del m贸n despr茅s d’Inditex, ha anunciat un procediment d’acomiadament col路lectiu (ERO) que afectar脿 1.100 treballadores i treballadors, el 20% de la plantilla. La companyia ha anunciat el tancament de 30 botigues en tot el territori de l’estat.

La situaci贸 a la prov铆ncia de Tarragona:

鈥 La botiga H&M de Reus (centre comercial La Fira) est脿 afectada per un proc茅s d’acomiadament col路lectiu per motiu de tancament d’establiment, fet que suposar脿 l’acomiadament de desenes de treballadores.

鈥 Aix铆 mateix, la botiga H&M de Tarragona (centre comercial Parc Central) est脿 afectada per un proc茅s d’acomiadament col路lectiu per motius de reducci贸 de recursos. La mesura est脿 dirigida a modificar les jornades de les treballadores amb jornades iguals o superiors a 30 h setmanals, la qual cosa suposar脿 una major precaritzaci贸 de les condicions de treball. Fins i tot per a aquelles treballadores a qui l’empresa ha indicat que no se’ls aplicar脿 cap mesura, veuran incrementada la c脿rrega de treball derivada de l’empitjorament dels contractes de les companyes.

Arrel de tenir coneixement de la voluntat de la plantilla de totes dues botigues d’enfrontar les mesures de l’empresa, CGT ha convocat una vaga amb l’objectiu que l’empresa doni marxa enrere en les seves pretensions. Els objectius de la vaga s贸n que l’empresa desisteixi de les intencions de tancament de botigues, implementaci贸 d’acomiadaments col路lectius i de modificaci贸 substancial de les condicions de treball.

Aquesta convocat貌ria es suma a la ja impulsada pel sindicat ELA al Pa铆s Basc i Navarra els dies 22, 23, 24, 29 i 30 d’abril i que ser脿 indefinida a partir del dia 3 de maig. D’aquesta manera, les treballadores i treballadors d’H&M a la prov铆ncia de Tarragona es sumen a la mobilitzaci贸 activa per la defensa dels llocs i condicions de Treball

Les treballadores i treballadors de les botigues d’H&M a Reus i Tarragona s贸n coneixedores del malestar existent per part de companyes i companys de la resta de l’estat davant les mesures que pret茅n imposar l’empresa, i fan una crida perqu猫 la proposta de convocat貌ria de vaga s’estengui per tot el territori estatal.

Al mateix temps, des del sindicat CGT es fa una crida al conjunt de la classe treballadora a solidaritzar-se amb la lluita de les companyes d’H&M. Passada la temporada de rescat patronal a trav茅s dels ERTO (dels quals H&M s’ha beneficiat al llarg d’aquest 煤ltim any), les empreses comencen a desprendre’s de nosaltres a trav茅s d鈥橢RO i centenars d’acomiadaments mal anomenats 鈥渙bjectius鈥 que no transcendeixen perqu猫 es produeixen amb comptagotes, dia rere dia, en centenars d’empreses.

Les treballadores d’H&M de Reus i Tarragona s贸n avui un exemple a seguir en la lluita pels seus llocs i condicions de treball. Us animem a acompanyar-les i secundar-les en la lluita i aprendre amb elles perqu猫 avui ens mostren, de manera activa i decidida, el cam铆 a seguir per defensar tot all貌 que ens pret茅n arrabassar l’avar铆cia de la patronal.

Si ens toquen a una, ens toquen a totes!!

Per la defensa dels nostres llocs i condicions de treball!!

Amb les treballadores i treballadors d’H&M en vaga!!

