LA CGT DENUNCIA A CASTELLÓ I ALACANT LA FALTA DE FORMACIÓ I D’EPIS D’INCENDIS DELS AGENTS MEDIAMBIENTALS

El sindicat ha aconseguit que la Conselleria d鈥橝gricultura comence a complir parcialment els requeriments de la Inspecci贸 de Treball, per貌 sols a la prov铆ncia de Val猫ncia

El col.lectiu d鈥檃gents mediambientals ha participat en l鈥檈xtinci贸 del 煤ltims incendis de Vall d鈥橢bo i Bej铆s 鈥 molts volunt脿riament 鈥 malgrat el mal tracte que reben de la seua Conselleria, la qual es nega a dotar-los dels equips de protecci贸 legalment obligatoris.

La CGT, despr茅s d鈥檃nys demanant la dotaci贸, formaci贸 i ordenaci贸 del col.lectiu sense resultats, va denunciar en febrer de 2021 la falta d鈥橢quips de Protecci贸 Individual (EPIs) i formaci贸 de seguretat en incendis forestals, per貌 la Conselleria es va negar a complir el requeriment d鈥橧nspecci贸 de Treball de Val猫ncia.

El desembre es va presentar una segona den煤ncia per l鈥檌ncompliment de l鈥檃nterior, acompanyada de 5 den煤ncies m茅s per altres incompliments de l鈥橝valuaci贸 de Riscos Laborals de la pr貌pia Generalitat: falta d鈥檜niformes, d鈥檈missores i de guants de treball per als de nova incorporaci贸 i falta de formaci贸 en conducci贸 de vehicles 4脳4 i de cartograf铆a per a tot el personal (sols disposen de mapes de paper de fa m茅s de 15 anys). Totes estes den煤ncies van ser interposades davant la Inspecci贸 de Treball de Val猫ncia.

Dotaci贸 sols als agents de la prov铆ncia de Val猫ncia

La Conselleria d鈥橝gricultura continua negant-se a dotar-los d鈥橢PIs i formaci贸 sobre incendis, per貌 sembla que estan intentant complir els requeriments de les altres den煤ncies presentades i ja els han comprat guants de treball, els han fet un curs (molt millorable) de conducci贸 de 4脳4 i han comprat uniformes per als nous. Per貌 solament a la prov铆ncia de Val猫ncia, que 茅s on s鈥檋a presentat la den煤ncia. Per aquest motiu hem hagut de presentar tamb茅 les mateixes den煤ncies a Inspecci贸 de Treball de Castell贸 i d鈥橝lacant.

Un col.lectiu totalment ignorat

I 茅s que no tenen cap instrucci贸 on es detalle quin 茅s el material que necessiten per a treballar, quan se鈥檒s ha de donar o reposar ni qui 茅s el responsable de fer-ho.

M茅s de la meitat dels seus vehicles s贸n del segle passat i no tenen aire acondicionat ni ABS i alguns tenen m茅s de 400.000 km. Malgrat aix貌, no hi ha prou cotxes per a tots i a algunes comarques han d鈥檃nar compartint-los.

Els agents de nova incorporaci贸 tarden anys en rebre l鈥檜niforme complet i mentres tant van utilitzant roba vella donada pels seus companys o es compren algunes prendes paregudes (de fet, els qui van entrar el juliol de 2021 nom茅s tenen l鈥檜niforme d鈥檋ivern). Per no tenir, hi ha qui no t茅 ni prism脿tics i se鈥檒s ha de dur de casa.

Dotats d鈥檜n m貌bil oficial amb 500 Mbs/mes, qui vol cartograf铆a per poder treballar ha d鈥檜tilitzar el seu m貌bil particular i descarregar-se els programes que considere.

La Conselleria d鈥橝gricultura fomenta el treball precari i temporal

Tot este desinter茅s pel funcionariat, que 茅s el personal propi de la Generalitat, contrasta amb els 25 milions que la Conselleria ha destinat en les dues 煤ltimes campanyes a externalitzar el servei de prevenci贸 d鈥檌ncendis en VAERSA.

脡s curi贸s vore com la Conselleria obliga a l鈥檈mpresa VAERSA a formar i dotar del material necessari al seu personal de prevenci贸 d鈥檌ncendis, treballadors mileuristes temporals, mentres deixa el funcionariat sense formaci贸 ni mitjans.

Este boicot als funcionaris per a que no puguen treballar correctament no 茅s m茅s que aplanar el cam铆 per a una futura privatitzaci贸 del servei de prevenci贸 d鈥檌ncendis. Quan arribe el moment, els partits del 鈥淏ot脿nic鈥 probablement des de l鈥檕posici贸, es queixaran d鈥檜na cosa que ells mateixa han contribu茂t a facilitar.

LA CGT DENUNCIA A CASTELL脫 I ALACANT LA FALTA DE FORMACI脫 I D鈥橢PIS D鈥橧NCENDIS DELS AGENTS MEDIAMBIENTALS

El sindicato ha conseguido que la Conselleria de Agricultura empiece a cumplir parcialmente los requerimientos de la Inspecci贸n de Trabajo, pero solo en la provincia de Val猫ncia

El colectivo de agentes medioambientales ha participado en la extinci贸n de los 煤ltimos incendios de Vall d鈥橢bo y Bej铆s, muchos voluntariamente, pese el mal trato que reciben de su Conselleria, que se niega a dotarlos de los equipos de protecci贸n legalmente obligatorios.

La CGT, despu茅s de a帽os pidiendo la dotaci贸n, formaci贸n y ordenaci贸n del colectivo sin resultados, denunci贸 en febrero de 2021 la falta de Equipos de Protecci贸n Individual (EPIs) y formaci贸n de seguridad en incendios forestales, pero la Conselleria se neg贸 a cumplir el requerimiento de Inspecci贸n de Trabajo de Val猫ncia.

En diciembre se present贸 una segunda denuncia por el incumplimiento de la anterior, acompa帽ada de 5 denuncias m谩s por otros incumplimientos de la Evaluaci贸n de Riesgos Laborales de la propia Generalitat: falta de uniformes, de emisoras y de guantes de trabajo para los de nueva incorporaci贸n y falta de formaci贸n en conducci贸n de veh铆culos 4脳4 y de cartograf铆a para todo el personal (solo disponen de mapas de papel de hace m谩s de 15 a帽os). Todas estas denuncias fueron interpuestas ante la Inspecci贸n de Trabajo de Val猫ncia.

Dotaci贸n solo a los agentes de la provincia de Val猫ncia

La Conselleria de Agricultura continua neg谩ndose a dotarlos de EPIs y formaci贸n sobre incendios, pero parece que est谩n intentando cumplir los requerimientos de las otras denuncias presentadas y ya les han comprado guantes de trabajo, les han hecho un curso (muy mejorable) de conducci贸n de 4脳4 y han comprado uniformes para los nuevos. Pero solamente en la provincia de Val猫ncia, que es donde se ha presentado la denuncia. Por este motivo hemos tenido que presentar tambi茅n las mismas denuncias a Inspecci贸n de Trabajo de Castell贸 y Alacant.

Un colectivo totalmente ignorado

Y es que no tienen ninguna instrucci贸n donde se detalle cual es el material que necesitan para trabajar, cuando se les ha de dar o reponer ni quien es el responsable de hacerlo.

M谩s de la mitad de sus veh铆culos son del siglo pasado y no tienen no aire acondicionado ni ABS y algunos tienen m谩s de 400.000 km. Pese a esto, no hay suficientes coches para todos y en algunas comarcas han de ir comparti茅ndolos.

Los agentes de nueva incorporaci贸n tardan a帽os en recibir el uniforme completo y mientras van utilizando ropa vieja cedida por sus compa帽eros o se compran prendas parecidas (de hecho, los que entraron en julio de 2021 solo tienen el uniforme de invierno). Por no tener, hay quien no tiene ni prism谩ticos y se los tiene que llevar de casa.

Dotados de un m贸vil oficial con 500 Mbs/mes, quien quiere cartograf铆a para poder trabajar ha de utilizar su m贸vil particular y descargarse los programas que considere.

La Conselleria de Agricultura fomenta el trabajo precario y temporal

Todo este desinter茅s por el funcionariado, que es el personal propio de la Generalitat, contrasta con los 25 millones que la Conselleria ha destinado en las dos 煤ltimas campa帽as a externalizar el servicio de prevenci贸n de incendios en VAERSA.

Es curioso ver como la Conselleria obliga a la empresa VAERSA a formar y dotar del material necesario a su personal de prevenci贸n de incendios, trabajadores mileuristas temporales, mientras deja al funcionariado sin formaci贸n ni medios.

Esto, por muchas escusas presupuestarias que se pongan, no deja de ser un boicot a los trabajadores fijos y con derechos para que no puedan trabajar correctamente, mientras se dota a los trabajadores precarios para que su trabajo sea efectivo y hacer as铆 propaganda no es m谩s que allanar el camino para una futura privatizaci贸n del servicio de prevenci贸n de incendios. Cuando llegue el momento, los partidos del 鈥淏ot脿nic鈥 probablemente desde la oposici贸n, se quejar谩n de una cosa que elos mismos han contribuido a facilitar.