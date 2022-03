–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia March 11, 2022





La CGT considera que “para la fauna silvestre, los burros del Desert de les Palmes y el colectivo de agentes medioambientales, este gobierno parece más del Titanic que del Botànic”.

La CGT denuncia las modificaciones de la Ley de Caza valenciana de los últimos años, a través de las leyes de acompañamiento, cuyo fin ha sido eliminar prohibiciones de determinadas técnicas de caza y beneficiar económicamente a la Federación de Caza.

La última denuncia de la CGT contra la modificación de esta Ley que establece el silencio administrativo estimatorio e inmediato para la aprobación de los planes técnicos de ordenación cinegética por inconstitucional, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la desvergüencia e hipocresía sostenida del gobierno del Botànic, que ha modificado 19 puntos de la Ley de Caza en los tres últimos años.

La llamada Ley de acompañamiento a la ley de presupuestos anual ha sido utilizada para “colar” modificaciones de leyes ordinarias “de tapadillo”, evitando la tramitación ordinaria (con debate parlamentario público) e introducir modificaciones “exprés” en leyes que nada tienen que ver con la materia fiscal o presupuestaria. Lo que tanto criticaban cuando estaban en la oposición, lo han adoptado con toda naturalidad, sin mostrar la más mínima vergüenza. Hay que ver lo que pervierte y corrompe el poder.

Para que no nos acusen de hacerle el juego a la derecha como suele ser habitual, en lugar de rectificar y legislar a favor de los intereses generales y no de los lobbys de turno, queremos hacer un repaso de todas las modificaciones realizadas desde el año 2004, fecha de aprobación de la Ley de Caza.

El Partido Popular aprobó la Ley de Caza valenciana en 2004 y en los siguientes 11 años que gobernó, introdujo -vía leyes de acompañamiento, por supuesto-, 8 modificaciones a esta ley, de las que 4 fueron para favorecer la caza sin demasiada publicidad:

Dos para permitir el “parany”, que han acabado siendo declaradas inconstitucionales, gracias a las denuncias ecologistas.

Una para rebajar de 1000 a 500 Has la superficie mínima necesaria para instalar un vallado cinegético de caza mayor.

Y otra para permitir disparar a los animales domésticos asilvestrados.

El gobierno del Botànic ha aprobado 19 modificaciones desde 2018, es decir, en tres años, curiosamente con posterioridad a nuestra denuncia ante la Fiscalía por el tan reiterado silencio administrativo para aprobar los planes de caza. De ellas, 11 han sido para eliminar prohibiciones de cazar y dos para “externalizar” en una entidad privada la gestión de la caza, en consonancia con las propuestas del lobby cinegético, encarnado por la Federación de Caza. Estas son las modificaciones:

3 modificaciones para permitir la caza en cotos sin sus normas de gestión aprobadas, estableciendo el silencio positivo e inmediato, ya denunciadas por la CGT.

Utilizar comederos, bebederos o sal para atraer a la caza mayor o a las aves migratorias y dispararles allí mismo (para las aves acuáticas ya estaba autorizado de antes).

Para la caza menor continua estando prohibido, pero como han eliminado la distancia mínima de 50 m desde la que no se podía disparar, en la práctica es como si estuviera autorizado, a menos que el cazador se siente encima del comedero.

Cazar más de 8 semanas al año en los terrenos que no pertenecen a ningún coto.

Autorizar la suelta de animales vivos para los concursos de tiro.

Usar visores nocturnos de infrarrojos durante la caza.

Usar aparatos electrónicos para facilitar la caza (emisoras o teléfonos para coordinarse entre cazadores, cámaras de fototrampeo para detectar a los animales, etc.).

Añadir a la Federación de Caza, junto a las universidades, como receptora de subvenciones de investigación sobre la caza.

Añadir a la Federación de Caza como posible gestora de las Zonas de Caza Controlada, que generalmente son montes públicos.

Se podía pensar que a cambio de autorizar unas cosas, se han prohibido otras, pero frente a las 11 prohibiciones que se han eliminado, solo han habido dos nuevas:

La prohibición de los visores nocturnos térmicos acoplados a las armas.

La ilegalización de los cotos de aves acuáticas menores de 250 Has. Pero esta prohibición no llegó a aplicarse porque al año siguiente se añadió una “coletilla” para que solo fuera aplicable a los cotos de nueva creación, o sea, una prohibición sin aplicación práctica, ya que no caben más cotos en nuestros humedales.

Con estas modificaciones de la ley, el gobierno del Botànic se retrata beneficiando al lobby de los cazadores, en perjuicio del medio natural, de su disfrute por la sociedad y del respeto y trato adecuado a los animales.

Mientras tanto, la última denuncia presentada por este sindicato por la insconstitucionalidad del silencio administrativo estimatorio de los planes de ordenación cinegética, está pendiente de valorar por la Comisión Bilteral Estado-Generalitat, a cuya convocatoria se resisten vergonzosamente tanto el Ministerio de Política Territorial como la Generalitat, cuando SOLO QUEDAN 20 DÍAS PARA QUE ACABE EL PLAZO DE TRES MESES QUE HAY PARA MODIFICARLO.

La CGT denuncia les 13 modificacions legals fetes als últims 3 anys per a eliminar prohibiciones de caça i subvencionar apuesta federació

La CGT considera que “per a la fauna silvestre, els burros del Desert de les Palmes i el col.lectiu d’agents mediambientals, aquest govern és més del Titanic que del Botànic”.

La CGT denuncia les modificacions de la Llei de Caça valenciana dels últims anys, a través de les lleis d’acompanyament, el fi de les quals ha sigut eliminar prohibicions de determinades tècniques de caça i beneficiar econòmicament la Federació de Caça.

L’última denúncia de la CGT contra la modificació d’aquesta llei establint el silencia administratiu estimatori i immediat per a l’aprovació del plans tècnics d’ordenació cinegètica per inconstitucional, ha sigut la gota que fa vessar el got de la poca vergonya i la hipocresia sostinguda del govern del Botànic, que ha modificat 19 punts de la Llei de Caça en els últims tres anys.

L’anomenada Llei d’acompanyament a la llei de pressupostos anual ha sigut utilitzada per a “colar” modificacions de lleis ordinàries “d’amagadetes”, evitant la tramitació ordinària (amb debat parlamentari públic) i introduint modificacions “exprés” en lleis sense relació amb la matèria fiscal o pressupostària. El que tant criticaven quan estaven a l’oposició, ho han adoptat amb tota naturalitat, sense mostrar la més mínima vergonya. És de vore com perverteix i corromp el poder.

Per a que no ens acusen de fer-li el joc a la dreta com sol ser habitual, en compte de rectificar i legislar a favor dels interessos generals i no dels lobbys de torn, volem fer un repàs de totes les modificacions realitzades des de 2004, data d’aprovació de la Llei de Caça.

El Partit Popular va aprovar la Llei de Caça valenciana el 2004 i als següents 11 anys que va governar, va introduir –via lleis d’acompanyament, per suposat-, 8 modificacions a esta llei, de les quals 4 van ser per a afavorir la caça sense massa publicitat:

Dues per a permetre el “parany”, les quals han acabat sent declarades inconstitucionals, gràcies a les denúncies ecologistes.

Una per a rebaixar de 1000 a 500 Has la superfície mínima necessària per a instal.lar un tancat cinegètic de caça major.

I una altra per a permetre disparar als animals domèstics assilvestrats.

El govern del botànic ha aprovat 19 modificacions des de 2018, és a dir, en tres anys, curiosament amb posterioritat a la nostra denúncia davant la Fiscalia pel tan reiterat silenci administratiu per a aprovar els plans de caça. D’elles 11 han sigut per a eliminar prohibicions de caçar i dues per a “externalitzar” en una entitat privada la gestió de la caça, en consonància amb les propostes del lobby cinegètic, encarnat per la Federació de Caça. Aquestes són les modificacions:

3 modificacions per a permetre la caça a vedats sense les seues normes de gestió aprovades, establint el silenci administratiu positiu i immediat, ja denunciades per la CGT.

Utilitzar menjadors, abeuradors o sal per atraure la caça major o les aus migratòries i disparar-les allí mateix (per a les aus aquàtiques ja estava autoritzat d’abans)

Per a la caça menor continua estant prohibit, però com que ha eliminat la distància mínima de 50 m des de la qual no es podia disparar, en la pràctica és com si estiguera autoritzat, excepte si el caçador seu damunt del menjador.

Caçar més de 8 setmanes a l’any als terrenys no pertanyents a cap vedat.

Autoritzar la solta d’animals vius per als concursos de tir.

Usar visors nocturns d’infrarojos durant la caça.

Usar aparells electrònics per a facilitar la caça (usar emissores o telèfons per a coordinar-se entre caçadors, càmeres de parament fotogràfic, etc.).

Afegir a la Federació de Caça, junt les universitats, com a receptora de subvencions d’investigació sobre la caça.

Afegir la Federació de Caça com a posible gestora de les Zones de Caça Controlada, les quals són generalment forests públics.

Es podria pensar que a canvi d’autoritzar unes coses, s’han prohibit d’altres, però front les 11 prohibicions eliminades, només han hagut dues de noves:

La prohibició dels visors nocturns tèrmics acoblats a les armes.

La il.legalització dels vedats d’aus aqüàtiques menors de 250 Has. Però aquesta prohibició no va arribar a aplicar-se perque l’any següent van fer un “afegitó” per a que només fora aplicable als vedats de nova creació, o siga, una prohibició sense aplicació pràctica, ja que no caben més vedats als nostres aiguamolls.

Amb aquestes modificacions de la llei, el govern del Botànic es retrata beneficiant al lobby dels caçadors, en perjuí del medi natural, del seu gaudiment per la societat i del respecte i tracte adequat als animals.

Mentres tant, l’última denúncia presentada per aquest sindicat per la inconstitucionalitat del silenci administratiu estimatori dels plans d’ordenació cinegètica, està pendent de valorar per la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, a la convocatòria de la qual es resisteixen vergonyosament tant el Ministeri de Política Territorial com la Generalitat, quan SOLS QUEDEN 20 DIES PER A QUE ACABE EL TERMINI DE TRES MESOS QUE HI HA PER A MODIFICAR-HO.