Diumenge 26 de febrer, a primera hora del mat铆, Jos茅 Luis Moreno, cap de la cotxera, i Montserrat Bernal, responsable del Departament Jur铆dic, lliuraven personalment en m脿 la carta d鈥檃comiadament a Juan Ramiro, conductor de busos del CON d鈥橦orta de Barcelona. El mateix dia, la secci贸 sindical de la CGT d鈥檃utobusos denunciava que l鈥檃comiadament s鈥檋avia fet 鈥渄e manera covarda i amb tra茂doria鈥 i que els responsables van mofar-se de companys i companyes que van mostrar llur solidaritat amb l鈥檃comiadat.

A Ramiro l鈥檃cusen d鈥檋aver pintat la carcassa exterior de dues videoc脿meres d鈥檜n autob煤s, acte pel qual ja t茅 data de judici, el 13 de juliol, i est脿 tipificat com a delicte lleu pels Mossos d鈥橢squadra. 鈥淎ix貌 est脿 qualificat amb entre 150 i 170 euros en imports de danys. Si acomiades alg煤 per aquesta quantitat, per molt que la llei t鈥檋o permeti, no 茅s just铆cia, 茅s repres脿lia sindical鈥, assevera Ramiro, donat que la condemna per delicte laboral pot anar d鈥檜na sanci贸 de quinze dies a l鈥檃comiadament.

El sindicalista denuncia el control social tant de les c脿meres com de la repressi贸 que li toca rebre, ja que considera que la societat viu una 鈥渙nada repressiva鈥 tamb茅 a escala social. 鈥淗i ha molts expedients oberts contra la gent per diversos motius. Existeix una campanya de repressi贸 contra el moviment obrer, en general, i contra la rebel路lia tamb茅 fora de les empreses, per exemple a trav茅s de la llei mordassa. Les empreses s贸n reflex del que hi ha en l鈥櫭爉bit social: estem en moment de regressi贸 de drets i de lluites, i aix貌 ho estan aplicant a TMB鈥, rebla.

Tant Ramiro com la CGT apunten directament a Carlos Jim茅nez, un directiu que va venir del Grup Zeta 鈥減er posar fi a tota mena de rebel路lia鈥. Assenyalen que Jim茅nez t茅 el suport de Laia Bonet, presidenta de TMB, i Jaume Collboni, exprimer tinent d鈥檃lcaldia de Barcelona, per fer tota aquesta 鈥渘eteja鈥 que 茅s 鈥渦n atemptat contra la llibertat sindical鈥. Ramiro denuncia que el servei de videovigil脿ncia ha instal路lat 5.000 videoc脿meres amb un cost de vora tretze milions d鈥檈uros, en gran part finan莽ada pels fons europeus Next Generation.

Dimarts 28 de febrer i dijous 2 de mar莽 van tenir lloc sengles reunions entre la CGT i l鈥檈mpresa per abordar tant aquest acomiadament com el d鈥檜n altre treballador, no sindicat, que tant Ramiro com la secci贸 sindical engloben dins de la mateixa campanya repressiva. La idea era arribar a un acord perqu猫 nom茅s fos una sanci贸 temporal, per貌 no van reeixir.

Jordi Ballest茅, secretari general de CGT de la secci贸 de busos de TMB, explica que l鈥檈mpresa va proposar de no acomiadar Ramiro i rebaixar-ho a una sanci贸 de sis mesos a canvi que el sindicat desist铆s en la reclamaci贸 de la correcta aplicaci贸 de les millores del conveni pactades. El sindicat assegura que el que han posat damunt de la taula no ho poden negociar. 鈥淣o podem privar a la plantilla d鈥檜na millora col路lectiva per una q眉esti贸 com aquesta; l鈥檃ssemblea ha dit que no. La sanci贸 de sis mesos a Ramiro 茅s inacceptable i el que demanen a canvi, tamb茅鈥, afirma Ballest茅, que recorda que Ramiro es prejubila al setembre d鈥檈nguany: 鈥渉an anat per ell, 茅s personal, per tot el curr铆culum que t茅 en la defensa de companys鈥.

鈥淰olen que retirem den煤ncies judicials, que deixem de bloquejar licitacions i que no reclamem conceptes retributius que suposen millores per a la plantilla, per貌 no ens venem鈥, sentencia Ramiro

A part de la den煤ncia de la CGT per la mala aplicaci贸 de la millora d鈥檜n conveni, hi ha un altre conflicte amb l鈥檈mpresa. El sindicat tamb茅 assegura que TMB est脿 pressionant-lo perqu猫 signi un protocol de drogues i subst脿ncies a canvi de la readmissi贸 de l鈥檃ltre treballador acomiadat recentment. La secci贸 sindical ho considera un xantatge: 鈥渆l company no estava afiliat enlloc, en aquell moment, 茅s un cap de turc per obligar-nos a signar un protocol que ni demana la llei, ni el comit猫 de seguretat laboral, ni les dades d鈥檃ccidents鈥.

Els sindicalistes denuncien l鈥檌ntent d鈥檌mposar un protocol arbitrari, que no est脿 acordat amb el Servei de Prevenci贸 de Riscos Laborals: 鈥淗i ha un 铆ndex molt baix de casos que estan sota el control m猫dic. En canvi, no passar quan pertoca la revisi贸 m猫dica a la qual obliga la llei, s铆 que 茅s un perill, perqu猫 ja hi ha hagut casos de desmais o ictus conduint鈥, afirmen. 鈥淐om pot ser que Ramiro, que ha de passar revisi贸 m猫dica anual, no ho hagi fet durant tres anys? T茅 63 anys, pot tenir baixada de sucre鈥 aix貌 tamb茅 茅s un risc鈥, explica Ballest茅. La secci贸 sindical va interposar una den煤ncia a inspecci贸 de treball, perqu猫 asseguren que nom茅s es van passar 280 revisions de les 400 que s鈥檋avien de fer: 鈥減er sobre de la salut de les persones que hi treballen, prioritzen que surti l鈥檃utob煤s al carrer鈥, denuncien.

鈥淓ns volen imposar un canvi de cromos. Volen que retirem den煤ncies judicials, que deixem de bloquejar licitacions i que no reclamem conceptes retributius que suposen millores econ貌miques i socials per la plantilla, per貌 no ens venem鈥, sentencia Ramiro. La CGT afirma que no t茅 cap problema en el protocol, per貌 assegura que el discurs de l鈥檈mpresa que 茅s per la seguretat de la plantilla i de les usu脿ries 茅s 鈥渦na aut猫ntica fal路l脿cia鈥 i ho atribueix al 鈥渃ontrol social, que ha estat externalitzat amb un cost superior als 250.000 euros鈥.

La secci贸 sindical afirma que fins i tot en cas de sent猫ncia condemnat貌ria contra Ramiro, el juliol, la pena seria d鈥檜n a tres mesos de multa, i per aix貌 ent茅n l鈥檃comiadament disciplinari com una mesura injusta i desproporcionada. Ballest茅 ho compara amb casos de retrovisors trencats o amb costos superiors, de milers d鈥檈uros, i saldats com a molt amb disset dies de sanci贸: 鈥渁 ell li apliquen no nom茅s tot el pes de la llei, sin贸 les ganes que li tenen, a ell i al sindicat. Volen castigar l鈥櫭簄ic focus de rebel路lia que hi ha en aquests moments i que som al comit猫 d鈥檈mpresa. Intenten ficar la por al cos per frenar ritme de den煤ncies que portem鈥. Aix铆 mateix, ho comparen amb un altre cas, un accident m茅s greu d鈥檜n company, d鈥橴GT, que va dir que s铆 que signarien si el reincorporaven: 鈥渧an passar els sis mesos i ja torna a treballar鈥, informen.

El sindicalista destaca que ha rebut molt de suport del grup Bescanvi i companys de la COS-Busos, CGT Metro, Solidaritat Obrera, aix铆 com de treballadores de metro i de moviments socials, per貌 que no ha rebut cap trucada del comit猫 d鈥檈mpresa (amb SIT, UGT i CCOO com a tres forces principals), ni del president.

En un comunicat posterior a la segona reuni贸, la secci贸 sindical va assegurar que lluitaria per la readmissi贸 de Ramiro i que 鈥渓a vendetta鈥 de TMB no quedaria sense resposta. El Gabinet de Premsa de l鈥檈mpresa ha declinat respondre aquest mitj脿, afirmant que 鈥渕ai comentem situacions laborals personals de la plantilla de TMB鈥.