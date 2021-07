La CGT es solidaritza amb els monitors i les monitores de lleure i estudiar脿 emprendre accions legals contra l鈥檈mpresa Rosa dels Vents.

El sindicat CGT, despr茅s de parlar amb els treballadors i treballadores de l鈥檈mpresa Rosa dels Vents al Casal d鈥橢stiu Masportal d鈥櫭ger, valorar脿 amb cura les possibles accions que se鈥檔 derivin arran de la den煤ncia d鈥檃quest cas.

Aquest grup de 13 persones treballadores, del total de 15 que exercien de monitores de lleure en aquesta casa de col貌nies, van prendre la decisi贸 de finalitzar la seva relaci贸 contractual amb l鈥檈mpresa arran de la mala gesti贸 i de la vulneraci贸 dels drets laborals per part de l鈥檈mpresa.

Els monitors i monitores van denunciar les condicions laborals que estaven patint i que aguditzen, encara m茅s, la vulneraci贸 dels drets laborals i la precaritzaci贸 del treball en la que es troba la gent jove d鈥檃vui en dia. A m茅s, aquests testimonis narren una s猫rie de situacions que ja no 茅s sol que incompleixin part del conveni del lleure d鈥檃quest sector, sin贸 que algunes d鈥檃questes descripcions vulneren descaradament l鈥橢statut dels Treballadors, i fins i tot poden comportar situacions d鈥檈xplotaci贸 laboral.

Segons declaren, els treballadors i les treballadores se senten enganyades des d鈥檜n inici quan l鈥檈mpresa els va assegurar que tindrien dies de festa i despr茅s ha resultat que treballaven els 7 dies de la setmana. Tamb茅 denuncien que havien d鈥檈star disponibles les 24 hores del dia ja que no hi havia personal que s鈥檈ncarregu茅s dels torns de nit per atendre les necessitats dels infants, tal com l鈥檈mpresa havia prom猫s, fet que comportava que haguessin de treballar les 24 hores al dia els 7 dies a la setmana, resultant una mitjana de salari de menys de 2 euros l鈥檋ora. A m茅s, segons expliquen treballaven sense contracte i alguns sense estar d鈥檃lta de la Seguretat Social, la qual cosa 茅s il路l铆cita. Altres queixes que posen sobre la taula aquesta gesti贸 negligent per part de l鈥檈mpresa s贸n entorn a la formaci贸 no remunerada, el material defectu贸s, les irregularitats en la gesti贸 del servei de la cuina i l鈥檃limentaci贸, o comentaris inapropiats cap al personal i els infants. Aix铆 mateix, denuncien la publicitat enganyosa que realitza l鈥檈mpresa, per tal de mantenir el seu prestigi i la nefasta gesti贸 amb les mesures de seguretat per garantir la salut dels treballadors i les treballadores, i els infants en la prevenci贸 de la COVID-19.

A resultes d鈥檃questa den煤ncia, han sortit altres casos similars en cases de col貌nies gestionades per la mateixa empresa, on els i les monitores expliquen que aquesta praxi laboral es replica en altres indrets i durant anys. A m茅s, tamb茅 han sorgit queixes de fam铆lies que denuncien la gesti贸 de l鈥檈mpresa Rosa dels Vents en relaci贸 a les mesures COVID-19 i el tracte cap als infants. Aix貌 sol ens diu que el pas endavant que han fet els monitors i les monitores d鈥櫭ger ha servit per a que treballadores i fam铆lies perdin la por, evidencien aquesta neglig猫ncia i comencin a fer trontollar la impunitat laboral de la qual ha gaudit aquesta empresa del lleure.

Davant aquesta situaci贸 des de la CGT volem manifestar que, com hem fet des d鈥檜n inici amb aquest cas, ens posem a total disposici贸 del conjunt dels treballadors i treballadores pel que necessitin i que estudiarem i valorarem amb m茅s detall el cas per emprendre possibles accions com:

Posar en mans de la Inspecci贸 de treball aquest cas de vulneraci贸 dels drets laborals.

Estudiar els casos dels possibles acomiadaments improcedents contra 3 dels monitors.

Denunciar a la Generalitat i la Conselleria de Salut la neglig猫ncia de l鈥檈mpresa tant pel que fa a la gesti贸 de les cases de col貌nies com pel que fa a les mesures de prevenci贸 en salut.

Assenyalar p煤blicament l鈥檈mpresa, amb les mesures que creguem convenients, com a m脿xima responsable d鈥檃questa situaci贸.

Cercar m茅s testimonis que puguin avalar aquesta mala pr脿ctica empresarial que atenta contra els drets laborals de la gent jove.

Sensibilitzar a les fam铆lies i a la comunitat educativa en general per a que es facin ress貌 d鈥檃questa situaci贸 i facin boicot contra aquesta empresa que posa en risc la seguretat dels infants i perverteix la qualitat del servei del lleure.

Finalment, des del sindicat CGT fem una crida a la joventut treballadora en general, i l鈥檃nimem per a que s鈥檕rganitzi i es mobilitzi contra aquesta elit empresarial que s鈥檃profita de la precarietat i de l鈥檃tur. Que no tingui por a denunciar, des de l鈥檃cci贸 directa, totes i cadascuna de les situacions que vulnerin els seus drets laborals com a classe treballadora. Ja n鈥檋i a prou que juguin amb la gent jove, i que precaritzin el seu present hipotecant el seu futur.

CONFEDERACI脫 GENERAL DEL TREBALL DE CATALUNYA (CGT CATALNYA)

29 de juliol de 2021