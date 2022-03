–

Secci贸n Sindical Estatal CGT-World Duty Free Group (Dufry).

En Madrid, a 29 de marzo de 2022

Como hemos dicho en m煤ltiples comunicados y notas informativas, la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) no firma expedientes que supongan destrucci贸n de fuerza productiva o no garanticen, con claridad, la continuidad de los puestos de trabajo. Por este motivo, ayer se rompi贸 la unidad negociadora con el resto de Sindicatos y no firmamos el expediente que plantea la patronal.

Pasemos a desarrollar nuestra primera valoraci贸n de los puntos principales (l铆neas rojas) que desde la CGT no aceptamos:

-La empresa, como en la negociaci贸n del ERTE-ETOP de 2020, se niega a incluir una cl谩usula de mantenimiento de todos los puestos de trabajo; lo que viene a suponer que, a pesar de las 鈥渂uenas intenciones鈥 de la patronal, puede aplicar despidos colectivos cuando quiera, en un momento que ya somos en torno a 550 trabajadores menos en la empresa, respecto a datos de primeros de 2020.

-La empresa efectuar谩 un paulatino incremento de horas de trabajo, en la desafectaci贸n de la plantilla del expediente, que no consideramos equitativo; lo que quiere decir que seguiremos teniendo trabajadores al 50% de su jornada y al 100%, a la par que no se garantiza que haya nuevas reducciones de jornada (de hecho se acepta) en base a la disminuci贸n de ventas superior al 15% con respecto al mismo periodo del 2019 (evidentemente tampoco estamos de acuerdo con que se apliquen comparativas de ventas con 2019, dada la situaci贸n).

-Se produce una clara discriminaci贸n hacia la plantilla de MadridBarajas y Barcelona-El Prat al no ser equitativo el criterio econ贸mico de aumento de jornada y horas semanales, en el proceso de desafectaci贸n, con el resto de centros de trabajo.

-Asimismo, la duraci贸n m谩xima del expediente de 6 meses, planteada por la parte social, se convierte en casi 9 (hasta el 18 de diciembre del presente a帽o) y seguramente con pr贸rrogas posteriores, dando la raz贸n final a la empresa en sus argumentos.

-Se mantiene en el proceso de 鈥渇lexibilidad鈥 horaria en beneficio de la patronal, dependiendo de los vuelos que se efect煤en en cada momento y es posible que sigamos con cuadrantes horarios, sujetos a modificaciones con 15 d铆as previos, en lugar de un calendario anual como reza en el Estatuto de los Trabajadores. Si bien es cierto que hemos llegado a puntos en com煤n, como nos solicitaba la plantilla y la afiliaci贸n, con el resto de Sindicatos que, consideramos, ha situado alguna mejora sobre las iniciales pretensiones de la empresa: ya sea la desafectaci贸n del ERTE, parcial y paulatina, de la plantilla (salvo TT.EE, seg煤n los alegatos de la patronal), a un m铆nimo de 20 horas/semana incluyendo fijos-discontinuos, a partir del mes de abril o bien el complemento indemnizatorio si bajase la prestaci贸n del SEPE al 50% de la base reguladora.

Aprovechamos para anunciaros que 鈥渉itos鈥 e IPC quedar谩 para posteriores reuniones de la Comisi贸n de Retribuci贸n Variable y de Interpretaci贸n de Convenio, por lo que instamos al Comit茅 Intercentros y su Presidencia a convocar las pertinentes reuniones desde ya.

