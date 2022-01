–

Les reformes laborals aprovades en 2010 i 2012, pel PSOE i PP respectivament, van anar orientades a facilitar l鈥檈xplotaci贸 laboral.

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) de la Safor reclama que la reforma laboral que aprove el Congr茅s espanyol derogue totalment les reformes que va ser aprovades pel PP en 2012 i pel PSOE en 2010 i torne a la situaci贸. Si b茅 l鈥檃ctual contingut de la reforma implica lleus millores no deroga en la seua totalitat una reforma laboral aprovada per la dreta pol铆tica que va implicar una important retallada en els drets de la classe treballadora i que facilitava l鈥檈xplotaci贸 laboral per part de la patronal.

Acomiadaments i convenis

No ens han d鈥檈nganyar: els acomiadaments que tenen indemnitzaci贸 s贸n aquells que no s鈥檋an de justificar i estan subjectes a l鈥檃rbitrarietat del patr贸. L鈥檃var铆cia s鈥檋a de pagar. Per貌 amb les reformes laborals de 2010 i 2012 cada vegada surten m茅s barats. La reforma laboral del govern de PSOE i Unides Podem, mant茅 la indemnitzaci贸 en els 33 dies per any treballat per acomiadament, front els 45 d鈥檃bans de la reforma del PP del 2012, o dels 60 dies de la Llei de Relacions Laborals de 1976.

Tampoc no es recuperen els salaris de tramitaci贸 entre el dia de l鈥檃comiadament i el del judici que l鈥檈mpresari havia de pagar en cas que l鈥檃comiadament fos improcedent. Pel que fa a la negociaci贸 col路lectiva, el coveni d鈥檈mpresa segueix sent prioritari, excepte en la fixaci贸 del salari. L鈥檃specte m茅s positiu d鈥檃quest bloc 茅s la recuperaci贸 la ultractivitat dels convenis, cosa que permetia matenir vigents els anteriors mentre no se鈥檔 sign茅s un de nou i evitava que quedar-se sense conveni fos una eina de pressi贸 patronal.

La reforma tampoc va aompanyada d鈥檜n refor莽 de la Inspecci贸 de treball, que hauria de ser una de les eines per evitar el frau de llei en el mercat laboral valenci脿 i espanyol. Sobre els acomiadaments dits objectius -que suposadament tenen causa-, les subcontractacions o els falsos aut貌noms- tampoc s鈥檈smenta res, ni es fa una regulaci贸 m茅s estricta o un sistema de control quan s贸n una font important de frau de llei.

Si b茅 hi ha millores, aquestes s贸n m铆nimes. Considerem que un govern que es diu d鈥檈squerres hauria d鈥檃nar molt m茅s enll脿 i com a m铆nim recupera la situaci贸 anterior a la reforma del PP.

Temporalitat

Amb la reforma es limita la durada dels contractes formatius, s鈥檈ndureixen les causes de contractaci贸 temporal que queda limitada a 18 mesos, front als 24 mesos anteriors. Per aix貌 mateix desapareix el contracte d鈥檕bra i servei, nom茅s queda vigent a construcci贸. El m茅s preocupant, per貌, 茅s que no es posa un percentatge de l铆mit a la temporalitat en les empreses.

Pel que fa als ERTO -expedient de regulaci贸 temporal d鈥檕cupaci贸- es consoliden com a mecanisme. Com a millora, la prestaci贸 que rebran el treballadors durant el que durin els expedients no es descomptaran del dret a l鈥檃tur que tinga la persona treballadora. Com a element negatiu, recauen gran part de les despeses sobre l鈥檈stat i no sobre les empreses. I es mantenen les generoses causes econ貌miques, t猫cniques, organizatives i productives per permetre els ERTOS, i se segueix permeten acomiadament per raons econ貌miques amb beneficis. Tampoc s鈥檋a recuperat l鈥檃utoritzaci贸 administrativa dels ERO -expedient de regulaci贸 d鈥檕cupaci贸- que era una eina per aturar o limitar deslocalitzacions.

La CGT seguirem treballant des de l鈥檃utogesti贸, l鈥檃utoorganitzaci贸, l鈥檃cci贸 directa, la lluita al carrer i el suport mutu per un mercat laboral digne, per la reducci贸 de la jornada laboral i pels drets de la classe treballadora.