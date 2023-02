–

De parte de CGT Correos Barcelona February 24, 2023 165 puntos de vista

CONTRA LA PUJADA ASFIXIANT DE PREUS, PER UN CONVENI I SALARIS DIGNES A CORREOS

El proper 11 de mar莽, el conjunt de la CGT es manifestar脿 pels carrers de Barcelona per denunciar la p猫rdua de poder adquisitiu que estem patint les persones treballadores. I 茅s que segons les dades d鈥檕rganitzacions de consumidors com la OCU, la cistella de la compra va apujar-se m茅s d麓un 15% el 2022.

A nivell salarial, en canvi, els recents pactes entre CCOO i UGT al conjunt de la funci贸 p煤blica (i que ens han aplicat a Correos) han vingut a agreujar-nos el nostre empobriment com a persones treballadores.

A m茅s a m茅s, recordem que els treballadors i treballadores de Correos des del 2011 tenim els nostres DRETS CONGELATS. Amb les mateixes aportacions als rurals, les mateixes taules salarials, etc.

El passat 28 de novembre, centenars de treballadors i treballadores ens vam mobilitzar per un Conveni just. Posteriorment, tot i tenir un seguiment molt menor, els dies 22 i 23 de desembre i el 4 i 5 de gener vam continuar amb la lluita.

El proper 11 de mar莽, tamb茅 hi serem amb un bloc postal reivindicant els nostres drets i en defensa d鈥檜n Servei Postal p煤blic i de qualitat.

DISSABTE 11 DE MAR脟 A LES 11 HORES

MANIFESTACI脫 A BARCELONA CONTRA LA PUJADA ASFIXIANT DE PREUS

SORTIDA: SUBDELEGACI脫 DEL GOVERN (c/ Mallorca, 278)

PER UN CONVENI JUST, PER UN SALARI DIGNE:

UNEIX-TE A LA MANIFESTACI脫 DEL DIA 11!