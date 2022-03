El arreglo con el Fondo Monetario Internacional, acordado por peronismo y derecha, fue repudiado por una importante convocatoria a las afueras del Congreso

En el marco de esa actividad se produjeron incidentes, hubo fuego y piedras de manifestantes y represi贸n policial. La discusi贸n no es qui茅n prendi贸 el fuego, sino si hay condiciones para que ese incendio se pueda extender.

Cuando el Ministro de Medio Ambiente, Ju谩n Cabandie, se enter贸 de los incendios de Corrientes, la primera reacci贸n fue responsabilizar a quienes prenden fuegos intencionales. En esa provincia se queman rastrojos de arroz y pajonales desde hace mucho tiempo y las quemazones quedan acotadas. Esta vez se incendiaron m谩s de un mill贸n de hect谩reas, porque la Provincia era un polvor铆n.

Una sequ铆a atroz provoc贸 que pr谩cticas habituales tuvieran resultados extraordinarios. Tratar de explicarse esa sequ铆a conduce directamente al cambio clim谩tico. Y el cambio clim谩tico nos deriva directamente al extractivismo. Cuando se llega a ese punto, el Ministro de Medio Ambiente prefiere cambiar de conversaci贸n. Y otra vez sale a buscar gauchos pir贸manos.

En la movilizaci贸n del 10 de marzo, los gauchos pir贸manos fueron reemplazados por piqueteros incendiarios y tirapiedras. Y otra vez la lupa oficial se puso en quien tir贸 la primera piedra. Lo que no intenta comprender es por qu茅 se amplific贸 la pedrada. Y por las dudas no se interroga si lo ocurrido fue un hecho aislado o es el comienzo, de una pedrada mayor.

Lo que pasar谩 a la historia es que en 2022, cuando el Frente de Todos y Juntos por el Cambio decidieron acordar con el FMI, hab铆a pueblo en la calle protestando y lo reprimieron. Las historias chiquitas del que renunci贸, pero no tanto, o del que se abstuvo en la votaci贸n, pero antes se corri贸 de la Comisi贸n para que el proyecto avanzara, no ser谩n recordadas por nadie. Son picard铆as y las picard铆as no dejan huellas en la memoria colectiva.

El gobierno nacional le ha hecho un regalo a la oposici贸n de derecha legalizando la estafa de la deuda externa. Y la oposici贸n de derecha ha devuelto favores apoyando con sus votos para poder concretar el acuerdo con el FMI. Desde una perspectiva popular sus diferencias se diluyen y ambos empiezan a ser percibidos como un matrimonio con peleas pero que, trabajando para la misma empresa, s贸lo disputan qui茅n puede ser el pr贸ximo gerente.

Unos y otros est谩n asentados en el polvor铆n de la ampliaci贸n de la pobreza y la indigencia en nuestro pa铆s. En los barrios populares hay millones de j贸venes que no s贸lo han visto recortar su presente, sino que han sido privados de un futuro en el cual puedan proyectar tener una vivienda, un trabajo, un estudio. La mayor铆a de ellos seguramente no est谩n enterados de lo que significa este arreglo con el Fondo, pero padecer谩n sus consecuencias.

Lo que sucedi贸 ayer, 10 de marzo, en la afueras del Congreso es apenas un anticipo. El gobierno no deber铆a ocuparse en buscar pir贸manos, sino deber铆a preocuparse porque el material inflamable se est谩 extendiendo bajo sus pies.

