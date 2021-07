–

EL Gobierno de Luis Abinader -resultado del ascenso electoral del Partido Revolucionario Moderno-PRM y su amalgamamiento con las elites capitalistas y el endurecimiento de la recolonizaci贸n neoliberal- ha anunciado acelerar una 鈥渞eforma鈥 del sistema de inteligencia dominicano; algo que se estaba impulsando desde la pasada Administraci贸n del Partido de la Liberaci贸n Dominicana-PLD por insistencia de EEUU, potencia tutora de la profundizaci贸n del coloniaje militar.

El cambio que se auspicia a nombre de la 鈥渕odernizaci贸n鈥 y la 鈥limpieza 茅tico-moral鈥 de esos servicios tiene toda las caracter铆sticas de un maquillaje y una remodelaci贸n dirigidos a lustrar la deteriorada imagen de esa instituci贸n y a imprimirle m谩s eficacia a su maquinaria carcomida por el clientelismo partidista y la expansi贸n de la corrupci贸n, reforzando a la vez su dependencia de la CIA y la MOSSAD israel铆 y los amarres con la estrategia regional de EE.UU.

El paso anunciado incluye elevar el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) a Direcci贸n Nacional de Inteligencia (DNI), coloc谩ndola como 贸rgano supremo del que depender谩n org谩nicamente los dem谩s servicios de espionaje y control tutelados medularmente por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), DEA, FBI, MOSSAD y la DASS Colombiana. F贸rmula muy en boga en esta regi贸n del mundo, en el contexto de una multi-crisis sist茅mica generadora de nuevas rebeld铆as multitudinarias.

M谩s arriba, en el cogollo imperial se sit煤an el Pent谩gono y la OTAN con sus diversas modalidades de guerras de variadas intensidades; prestas a ser eventualmente desplegadas seg煤n las circunstancias, tal como acontece en Venezuela, Colombia, Chile, Paraguay Honduras y Hait铆.

En inter茅s de aportar al conocimiento colectivo de nuestro pueblo y otros pueblos del mundo, y a prop贸sito de lo que se est谩 fraguando en este punto de la frontera imperial caribe帽a, pienso 煤til recordar el origen, la trayectoria y caracter铆sticas del Departamento Nacional de Investigaciones(DNI), para luego valorar su pretendida 鈥渢ransformaci贸n鈥.

UN POCO DE HISTORIA QUE EMPALMA CON EL PRESENTE.

El actual Departamento Nacional de Investigaciones (el DNI) naci贸 en 1966 con el 鈥済obierno de los doce a帽os鈥 de Balaguer (heredero pol铆tico del tirano Trujillo), a continuaci贸n de la invasi贸n militar estadounidense del 1965, con auspicio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y financiamiento (60% del presupuesto) de su Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), ahora USAID.

En el contexto de la 鈥済uerra fr铆a鈥, el DNI se implant贸 al lado del Palacio Nacional (sede de la Presidencia de la Rep煤blica) y oper贸 -empapado de anticomunismo- como instrumento represi贸n antipopular y terrorismo de Estado, con sus modalidades de espionajes, acosos represivos, apresamientos, interrogatorios, deportaciones, impedimentos de entrada al pa铆s, torturas, secuestros y asesinatos selectivos.

Los servicios de inteligencia de Fuerzas Armadas y Polic铆a Nacional J2 (Ministerio), A2 (Aviaci贸n Militar), M2 (Marina de guerra) y SS (Servicio Secreto de la Polic铆a Nacional SS-PN) se conectaban con el DNI de abajo hacia arriba y suministraban sus respectivas informaciones, que a su vez nutr铆an al Presidente Balaguer y su entorno criminal.

El SS de la PN, madriguera de asesinos, hac铆a gran parte del trabajo sucio. La Estaci贸n de la CIA en el pa铆s ten铆a 鈥搚 tiene- una de sus oficinas en el mismo edificio del DNI y desde all铆 traza las pautas.

En aquel periodo dos de sus jefes, Contraalmirante Valdez Albizu y General Padilla Medrano, fueron sindicados como agentes estadounidenses, lo que parece ser una constante en la direcci贸n de ese organismo.

Ese esquema se ha mantenido hasta la fecha, con variaciones de actores y degradaciones progresivas hasta su degradaci贸n.

Concentrado en sus crueles funciones asignadas por la CIA y la oligarqu铆a capitalista asociada a EE.UU, el DNI nunca actu贸 contra la corrupci贸n en ning煤n periodo, lo que implic贸 protecci贸n de la corrupci贸n balaguerista y de las que le sucedieron en el ejercicio del gobierno, congreso y alcald铆as controlados por los partidos PRD, PLD y PRM.

En el marco de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) portador de herencias liberales, mucho menos represivo que el PRSC de Balaguer, se introdujo con fuerza el clientelismo y expandi贸 r谩pidamente en el seno del DNI la corrupci贸n 鈥渄emocratizada鈥 hasta 鈥渃ualquierizar鈥 su membrec铆a y funciones.

La narco-corrupci贸n creci贸 y todo esto escal贸 a las nubes en las Administraciones del PLD鈥 hasta incorporar ese cuerpo de inteligencia a esa Corporaci贸n Mafiosa gubernamental bajo el mando del Comit茅 Pol铆tico del partido morado (PLD).

Veinte a帽os despu茅s, pasadas cinco administraciones, tres de ellas a cargo del ex presidente Leonel Fern谩ndez-PLD y dos del ex presidente Danilo Medina-PLD -ambos actualmente blancos de ataque de la lucha anticorrupci贸n y anti-impunidad- asume Luis Abinader-PRM la direcci贸n de un r茅gimen fundamentalmente empresarial y neo-colonial; aupando nuevos rostros, que entre otros cambios sin calado transformador, introducen en las instituciones y entidades estatales medidas llamadas a privatizar completamente el Estado, relegar la partidocracia desacreditada y convertir el DNI en una DNI m谩s arm贸nica con la l贸gica imperial-empresarial en tiempo de COVID 19 y con las nuevas modalidades postmodernas de la dependencia.

El estado actual del DNI es para disolverlo y crear un 贸rgano soberano, no para ocultar el rol de la CIA en sus entra帽as y cumplir el mandato gringo de adecuarlo como Direcci贸n Nacional de Inteligencia-DNI; situ谩ndose como factor fundamental de una federaci贸n de 贸rganos de inteligencia militar, a ser 鈥渃ontrolado鈥 ahora por el actual Presidente (驴nuevo mes铆as de un cambio para peor en no pocos aspectos?), como si 茅l y los anteriores mandatarios no fueron designados 鈥淐omandantes en Jefe鈥 de las Fuerzas Armadas y la PN, responsables del DNI durante sus respectivas gestiones de gobierno.

Esos cambios no incluyen modificaciones sustanciales de un personal curtido en el delito y en la sumisi贸n pro-imperialista. Tampoco la eliminaci贸n de los centros privados de inteligencia, que hacen negocio con el espionaje, ni cierre de las grandes Estaciones propias de los Estados que la clase gobernante-dominante de este pa铆s ha escogido, o aceptados con placer, como Estados tutores de la seguridad de 茅sta neo-colonia con disfraz de Rep煤blica independiente y con presidentes que no van m谩s all谩 de gobernadores de colonia.

Entre los pocos rostros nuevos est谩 el de su propio Director Luis Soto, un civil, abogado de profesi贸n, de quien se dice es un 鈥渆xperto en inteligencia鈥, que nadie informa donde estudi贸, en cual escuela se especializ贸, de qu茅 liga procede, qu茅 llev贸 al Presidente Abinader a designarlo y rodear el tema de tanta secretidad, silenciando su experiencia y v铆nculos nacionales e internacionales; lo que inevitablemente rodea de sospechas su ascenso mete贸rico de la vida civil a jefe supremo de inteligencia del pa铆s y pone a pensar cu谩nto han gravitado los tutores imperialistas de la seguridad nacional en esta selecci贸n, para as铆 cumplir con la tradici贸n en la materia.

Ahora bien, lo que s铆 es una gran mentira es que la DNI ser谩 un factor anti-impunidad, dado que en los nuevos inquilinos de los puntos claves del Estado predominan los jerarcas del capital privado, quienes junto a las corporaciones trasnacionales, tienen una larga trayectoria de estafa al patrimonio nacional y de delitos ambientales impunes.(29-06-2021)

