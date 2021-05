May 1, 2021

Los medios ‘serios’ promueven las narrativas de la CIA sin 茅tica. Literalmente publican comunicados de prensa y lo disfrazan como una noticia

En los buenos viejos tiempos, cuando las cosas eran m谩s simples, la Agencia Central de Inteligencia tuvo que infiltrarse en los medios de comunicaci贸n para manipular la informaci贸n que consum铆a el mundo. Hoy en d铆a, no existe una separaci贸n entre los medios y la CIA.

El periodista Glenn Greenwald acaba de subrayar este asunto en la historia llamada 芦Bountygate禄 que el New York Times dio a conocer en junio del a帽o pasado.Se trata de un supuesto intento de Rusia de pagar a los talibanes para matar a los soldados estadounidenses en Afganist谩n.

芦El reportero del NYT que dio a conocer la historia de las 鈥渞ecompensas鈥 de Rusia (atribuida a 鈥榝uncionarios de inteligencia鈥) ha reconocido p煤blicamente que esa informaci贸n fue parte de una campa帽a de la CIA禄, tuite贸 Glenn Greenwald.

Despu茅s que Greenwald destapara la falsa historia de las 芦recompensas rusas禄 un alto oficial estadounidense en Afganist谩n desacredit贸 p煤blicamente la informaci贸n de la CIA y el diario The Daily Beast public贸 un art铆culo titulado 芦La inteligencia estadounidense retrocede con sus acusaciones a los rusos en Afganist谩n禄.

Ante la avalancha de desmentidos, la administraci贸n Biden ve ha visto obligada a declarar: 鈥渓a inteligencia estadounidense tiene una confianza de baja a moderada en esta historia鈥. Traducido en la jerga del mundo del espionaje esto significa que esta historia es totalmente falsa.

El incidente da poco de luz a una cuesti贸n importante: en la actualidad los medios de comunicaci贸n promueven las narrativas de la CIA sin 茅tica y sin ning煤n tipo de control period铆stico. Literalmente publicaron un comunicado de prensa de la CIA y lo disfrazaron como una noticia. Esa informaci贸n le permiti贸 a la CIA aumentar los sentimientos anti-Rusos, y est谩r exentos de la 鈥渞etirada鈥 de Afganist谩n anunciada por Joe Biden.

En las dictaduras, los servicios de espionaje les dice a los medios qu茅 historias deben publicar, y los medios de comunicaci贸n las publican sin cuestionarlas. En las 鈥渄emocracias鈥 occidentales, las agencias de espionaje les dicen a los medios: 芦隆amigo, tengo una primicia para ti!禄 y los medios publican la noticia falsa sin cuestionarla.

En 1977, Carl Bernstein escribi贸 禄 La CIA y los medios禄 para revelar que la CIA ten铆a en EEUU a m谩s de 400 reporteros contratados en un programa conocido como 鈥淥peraci贸n Mockingbird鈥. Fue un gran esc谩ndalo, y con raz贸n. Todav铆a la gente cre铆a que los medios deb铆an informar y no a manipular a la opini贸n p煤blica.

Hoy en d铆a, la colaboraci贸n de la CIA con los medios se hace abiertamente, y la gente est谩 demasiado confundida como para reconocer esto como escandaloso. Medios tan influyentes como The New York Times pasan acr铆ticamente la desinformaci贸n de la CIA y The Washington Post es de propiedad de un contratista de esta agencia de inteligencia

Los medios de comunicaci贸n estadounidenses han perdido la verg眉enza y emplean sin tapujos a esp铆as en activo como Ken Dilanian, Anderson Cooper y Tucker Carlson y, a veteranos de 鈥渋nteligencia鈥 como; John Brennan, James Clapper, Chuck Rosenberg, Michael Hayden, Frank Figliuzzi, Fran Townsend, Stephen Hall, Samantha Vinograd, Andrew McCabe, Josh Campbell, Asha Rangappa, Phil Mudd, James Gagliano, Jeremy Bash, Susan Hennessey, Ned Price y Rick Francona.

Ya no se trata de la Operaci贸n Mockingbird. Es mucho peor. Lo que estamos viendo es a la CIA actuando en estrecha asociaci贸n con medios supuestamente serios y responsables con la informaci贸n que publican. El sistema ha abandonado cualquier separaci贸n entre la CIA y los medios.

Esto es muy malo. La democracia no existe si las personas no saben que est谩 sucediendo en el mundo. Sin embargo, la CIA y otras agencias han estado moldeando sistem谩ticamente la conciencia publica utilizando los medios para desinformar. La inmensa estructura de poder de los servicios de inteligencia norteamericanos abarca todo el mundo y sus mecanismos de control son en la practica una forma de鈥渄ictadura de la conciencia鈥, eso s铆鈥 disfrazada de democracia.

La CIA es la instituci贸n que encabeza las noticias falsas en todo el mundo. S贸lo un poco de investigaci贸n sobre las muchas cosas terribles que ha hecho la CIA nos mostrar谩 r谩pidamente que esto es cierto (no debemos olvidar lo que la CIA hizo con el programa Phoenix en Vietnam).

En EEUU se cree que la CIA ha hecho cosas malas en el pasado, pero que ha dejado de hacerlas ahora por alguna raz贸n. Esta creencia se contradice con monta帽as de evidencia en sentido contrario.

La CIA no deber铆a existir y, mucho menos controlar los medios de comunicaci贸n del imperio. Est谩 lejos el d铆a que la Casa Blanca este libre del control que ejercen un ejercito de psic贸patas belicistas.

observatoriocrisis.com