Un aspecto importante del debate sobre la ‘diversidad de t谩cticas’ (es decir, el debate sobre si ser exclusivamente no violento) en el movimiento Occupy se relaciona con la creciente evidencia del papel que desempe帽an las fundaciones y los think tanks financiados por la CIA y el Pent谩gono en la financiaci贸n y promoci贸n del entrenamiento en resistencia no violenta.

Instituci贸n Albert Einstein (Albert Einstein Institution, AEI) y el Centro Internacional para el Conflicto No Violento (International Center for Nonviolent Conflict, ICNC). Ambos reciben importante financiaci贸n empresarial y / o gubernamental. Esta 煤ltimo proviene principalmente de las fundaciones “tapadera” de la CIA. Mientras que el ICNC es financiado principalmente por la fortuna privada del multimillonario de fondos de inversiones Peter Ackerman (ex-segundo de a bordo del rey de los bonos basura Michael Akenman), el AEI ha recibido fondos de la Rand Corporation y del Departamento de Defensa, as铆 como de varias fundaciones vinculadas a la CIA, como el National Endowment for Democracy (NED), el International Republican Institute (IRI), el US Institute of Peace y la Ford Foundation (l茅ase respecto a esta relaci贸n el art铆culo Las dos principales fundaciones estadounidenses que promueven la no violencia, tanto en el extranjero como a nivel nacional, son la) y el). Ambos reciben importante financiaci贸n empresarial y / o gubernamental. Esta 煤ltimo proviene principalmente de las fundacionesde la CIA. Mientras que el ICNC es financiado principalmente por la fortuna privada del multimillonario de fondos de inversiones Peter Ackerman (ex-segundo de a bordo del rey de los bonos basura Michael Akenman), el AEI ha recibido fondos de lay del, as铆 como de varias fundaciones vinculadas a la CIA, como el, el, ely la(l茅ase respecto a esta relaci贸n el art铆culo The Ford Foundation y la CIA ), que tienen una larga historia de colaboraci贸n con el Pent谩gono, el Departamento de Estado y la CIA en desestabilizar gobiernos poco amistosos con los intereses de Estados Unidos.

Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters (hay traducci贸n espa帽ola: Esta es una estrategia que Frances Stonor Saunders describe en su crucial libro(hay traducci贸n espa帽ola: “Qui茅n pag贸 la cuenta: La CIA y la Guerra Fr铆a Cultural” ). Seg煤n Sanders, las fundaciones respaldadas por empresarios derechistas y la CIA han estado financiando a la izquierda no comunista desde finales de los a帽os sesenta, con la esperanza de ahogar y marginar la voz de los izquierdistas m谩s militantes.

Gene Sharp

GENE SHARP, FERVIENTE ANTICOMUNISTA

Instituci贸n Albert Einstein (AIE). Los manuales de Sharp sobre la protesta no violenta se difundieron ampliamente en las revoluciones de colores de Europa del Este, en las revoluciones de la primavera 谩rabe y en el movimiento Occupy en EEUU (Ver Gran parte de este debate se centra en el padrino estadounidense de la resistencia no violenta, Gene Sharp, fundador y director de la. Los manuales de Sharp sobre la protesta no violenta se difundieron ampliamente en las revoluciones de colores de Europa del Este, en las revoluciones de la primavera 谩rabe y en el movimiento Occupy en EEUU (Ver “La no violencia al servicio del imperialismo” ). Desafortunadamente, Sharp se ha convertido en un se帽uelo en este debate, desviando la atenci贸n de la cuesti贸n m谩s amplia de si el gobierno de EEUU financia y promueve activamente el trabajo del AEI, el ICIC y otros grupos que promueven la resistencia no violenta, excluyendo otras t谩cticas militantes. Esta cuesti贸n es extremadamente importante, en mi opini贸n, porque posiblemente explique la actitud r铆gida y dogm谩tica del movimiento progresista de Estados Unidos con respecto a la no violencia.

驴ES COMPATIBLE CON LA POL脥TICA PROGRESISTA RECIBIR FINANCIACI脫N DE LA INTELIGENCIA MILITAR?

La camarilla institucional de noviolencia ha reorientado h谩bilmente el debate sobre si Sharp, que tiene ochenta y tres a帽os, es agente de la CIA y si particip贸 activamente en los esfuerzos de desestabilizaci贸n financiados por Estados Unidos en T煤nez, Siria, Egipto, Libia, Ir谩n y otros lugares que dieron lugar a las revoluciones de la “primavera 谩rabe”. La respuesta obvia a ambas preguntas es no. La pregunta m谩s importante es por qu茅 los medios alternativos y el movimiento progresivo “oficial” abrazan a Sharp incondicionalmente como un compa帽ero progresista sin una mirada cuidadosa a su pasado o sus creencias ideol贸gicas. Sharp nunca ha ocultado sus fervientes opiniones anticomunistas. Tampoco oculta los fondos que ha recibido del Departamento de Defensa; la Rand Corporation; Fundaciones vinculadas a la CIA, como NED, el IRI y el US Institute of Peace; y el Open Society Institute de George Soros. Toda esta informaci贸n est谩 disponible en el sitio web de AEI.

Art铆culo de Thierry Meyssan publicado en Red Voltaire en 2005 que destap贸 las conexiones de Gene Sharp con el aparato golpista global de EEUU. No hay duda de que el art铆culo sobre los extensos v铆nculos de Gene Sharp con el complejo militar y de inteligencia de los EEUU es una de las denuncias m谩s importantes del siglo XXI. Su 煤nica debilidad es que Meyssan no cita muchas de sus referencias (ENLACE)

DENUNCIA DE THIERRY MEYSSAN EN 2005

“La Instituci贸n Albert Einstein: La no violencia seg煤n la CIA”), que public贸 Thierry Meyssan en voltairenet.org en octubre de 2005. Meyssan, un intelectual y activista pol铆tico franc茅s, se hizo famoso internacionalmente en 2002 tras publicar el best seller franc茅s titulado L’effroyable imposteur (traducci贸n espa帽ola: La gran impostura). El libro afirmaba que los ataques del 9-11 fueron dirigidos por los derechistas del gobierno de los EEUU y del complejo militar-industrial, que buscaban una justificaci贸n para la intervenci贸n militar en Afganist谩n e Irak. El art铆culo de Meyssan de 2005 sobre el Instituto Albert Einstein enumera una larga lista de colaboraciones entre Sharp y los grupos opositores que reciben apoyo encubierto de los EEUU en campa帽as para derrocar a los gobiernos asi谩ticos y de Europa del Este hostiles a los intereses estadounidenses. El alboroto actual sobre Gene Sharp fue desencadenado por primera vez por un art铆culo, The Albert Einstein Institution: Nonviolence Seg煤n la CIA ), que public贸 Thierry Meyssan en voltairenet.org en octubre de 2005. Meyssan, un intelectual y activista pol铆tico franc茅s, se hizo famoso internacionalmente en 2002 tras publicar el best seller franc茅s titulado(traducci贸n espa帽ola:). El libro afirmaba que los ataques del 9-11 fueron dirigidos por los derechistas del gobierno de los EEUU y del complejo militar-industrial, que buscaban una justificaci贸n para la intervenci贸n militar en Afganist谩n e Irak. El art铆culo de Meyssan de 2005 sobre el Instituto Albert Einstein enumera una larga lista de colaboraciones entre Sharp y los grupos opositores que reciben apoyo encubierto de los EEUU en campa帽as para derrocar a los gobiernos asi谩ticos y de Europa del Este hostiles a los intereses estadounidenses.

IR脕N Y VENEZUELA DENUNCIAN A SHARP

International Center for Nonviolent Conflict (ICNC, Centro Internacional para Conflictos No Violentos) de Peter Ackerman, public贸 una refutaci贸n, El ataque contra Sharp no est谩 justificado), publicado en Foreign Policy in Focus. Esta 煤ltima es una revista online del Institute for Policy Studies, donde Zunes trabaja como editor de Oriente Medio. El art铆culo fue reimpreso simult谩neamente en el Huffington Post. El art铆culo fue ampliamente publicado en sitios web izquierdistas y libertarios. En 2008, tuvo como resultado una denuncia formal de Sharp por parte del gobierno iran铆 y del presidente venezolano Hugo Ch谩vez, ambos objetivos de las actividades de desestabilizaci贸n de AEI. En junio de 2008, Stephen Zunes, presidente del Comit茅 Asesor Acad茅mico del) de Peter Ackerman, public贸 una refutaci贸n, Sharp Attack Unwarranted ), publicado en. Esta 煤ltima es una revista online del, donde Zunes trabaja como editor de Oriente Medio. El art铆culo fue reimpreso simult谩neamente en el

A continuaci贸n, Zunes convenci贸 a Noam Chomsky, Howard Zinn, Code Pink y otros progresistas destacados para ayudar a lanzar una petici贸n online defendiendo las credenciales progresivas de Sharp (ver ANEXO). Sin embargo, como se帽alan numerosos cr铆ticos, nunca abord贸 las preocupaciones m谩s importantes de Meyssan: los antecedentes militares / de inteligencia de muchos de los directores y miembros de la junta asesora de la Instituci贸n Albert Einstein (AEI); su colaboraci贸n documentada, junto con Sharp, con grupos de oposici贸n responsables de las revoluciones de “color” en Europa del Este; y su trabajo con grupos de oposici贸n venezolanos en un esfuerzo por derrocar al presidente Hugo Ch谩vez.

LA CONEXI脫N DE AEI Y EL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y EL COMPLEJO MILITAR-INDUSTRIAL

La reflexi贸n justificada sobre Sharp). El principal argumento de Barker es que el problema de la manipulaci贸n de grupos ostensiblemente progresistas por las 茅lites no es nada nuevo. Tambi茅n indica a los lectores excelentes enlaces en la red sobre la colaboraci贸n entre la CIA y la Fundaci贸n Ford, la Fundaci贸n Nacional para la Democracia (NED), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros. El investigador australiano Michael Barker, el activista canadiense Stephen Gowans e imvestigadores de las actividades de la CIA escribieron cr铆ticas detalladas defendiendo la exposici贸n de Meyssan en el 2005. La refutaci贸n de Barker se titula Sharp Reflection Warranted ). El principal argumento de Barker es que el problema de la manipulaci贸n de grupos ostensiblemente progresistas por las 茅lites no es nada nuevo. Tambi茅n indica a los lectores excelentes enlaces en la red sobre la colaboraci贸n entre la CIA y la, la, lay otros.