De parte de Briega February 22, 2023 159 puntos de vista

In the Age of False News [En la era de las noticias falsas] es el 煤ltimo art铆culo escrito por Gauri Lankesh antes de su asesinato en 2017. En honor de este periodista indio, fallecido a los 55 a帽os, el consorcio ‘Forbidden Stories’ ha publicado lo que de momento es la investigaci贸n period铆stica m谩s importante de 2023.

鈥淪tory Killers鈥 es una continuaci贸n del esc谩ndalo de Cambridge Analytica, la empresa que manipul贸 mediante fake news y el empleo masivo de ‘bots’ las elecciones de EEUU a favor de Biden y el refer茅ndum del Brexit en 2016 para debilitar a Europa. Si en aquel momento la investigaci贸n termin贸 con la compa帽铆a brit谩nica 鈥攓ue ech贸 el cierre definitivo en 2018鈥, 鈥淪tory Killers鈥 retoma la carrera de uno de sus proveedores, el 鈥淭eam Jorge鈥.

El equipo secreto de cerca de 100 hackers est谩 liderado por el ex subcomandante Tal Hanan, de 50 a帽os, conocido con el nombre clave de 鈥淛orge鈥, quien lleva m谩s de dos d茅cadas ofreciendo servicios de influencia y manipulaci贸n.

Demoman International es el nombre de la empresa que dirige Tal Hanan. La compa帽铆a cuenta con la autorizaci贸n del Ministerio de Defensa del r茅gimen israel铆, que vuelve a estar se帽alado por su intromisi贸n en la pol铆tica internacional como ya ha sucedido con el malware Pegasus y similares, distribuidos por el grupo NSO.

Hanan, seg煤n la web de su propia empresa, sirvi贸 en las Fuerzas Especiales de Israel (conocida por sus atentados terroristas) en una unidad de 茅lite para despu茅s ocuparse de labores relacionadas con la inteligencia. Demoman International se dedica especialmente a la pirater铆a y el hackeo de cuentas, muchas veces al servicio de la Defensa del r茅gimen israel铆.

Los 茅xitos de Jorge

La investigaci贸n de ‘Forbidden Stories’ logr贸 dar con el esquivo Jorge y particip贸 en cuatro reuniones 鈥攖res de ellas online鈥 entre julio y diciembre de 2022. Un reportero de Radio France se hizo pasar por un potencial cliente, que quer铆a intervenir un proceso electoral para beneficio de un 鈥渓铆der africano鈥 (no se ha desvelado la identidad empleada como cebo). 鈥淗abr谩 elecciones a finales de septiembre. Y seg煤n mi cliente, esas elecciones no pueden celebrarse鈥 fue el enfoque a trav茅s del que Hanan cay贸 en la trampa.

Tal Hanan pic贸 y, aunque fue discreto respecto a la identidad de sus clientes, presumi贸 de determinadas campa帽as, como la de la consulta de 2014 en Catalunya o la posterior difusi贸n de documentos que relacionaban al independentismo con el Estado Isl谩mico, as铆 como la campa帽a de desprestigio contra la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido para apoyar los procesos privatizadores.

Para demostrar los resultados que pueden obtener present贸 el caso del periodista franc茅s Rachid M’Barki, quien a principios de febrero fue despedido de la cadena BFM TV por presentar una nota que no era acorde a la l铆nea editorial. Team Jorge hizo llegar al periodista informaci贸n aparentemente real sobre operaciones secretas, incluida una que provoc贸 una tormenta medi谩tica en Francia. La nota, transmitida en diciembre de 2022, hablaba sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, haciendo 茅nfasis en que esto afectar铆a principalmente a los constructores de yates de M贸naco (los yates no se tocan).

鈥淛orge鈥 ha presumido de influir directamente en 33 procesos electorales, en 27 de ellos con 茅xito, mediante t茅cnicas de desinformaci贸n e intoxicaci贸n de la opini贸n p煤blica. Adem谩s, el 鈥淭eam Jorge鈥 realiza trabajos para multinacionales y agencias de inteligencia. Ha llevado a cabo su trabajo en 脕frica, Am茅rica del Sur y Central, EEUU y Europa.

La intromisi贸n en 33 procesos puede tratarse de una exageraci贸n, aunque ‘Forbidden Stories’ aporta detalles como un 鈥渢our鈥 por las cuentas hackeadas de ministros de Kenya o Mozambique. Para demostrar ante sus posibles clientes su capacidad, puso en marcha la campa帽a en Twitter #RIP_Emmanuel para difundir informaci贸n falsa sobre la muerte de un em煤 com煤n muy popular en esa red ‘social’.

En una de esas reuniones con los clientes ficticios, Hanan les demostr贸 lo f谩cil que resultaba adentrarse en las cuentas de Gmail y en los perfiles de Telegram, sin que los usuarios se den cuenta. Los periodistas lograron confirmar que, en el verano pasado, cuando Kenia se estaba preparando para las elecciones presidenciales, el hombre ‘hacke贸’ las cuentas de personas cercanas al futuro mandatario, William Ruto.

Revel贸 tambi茅n que actualmente un grupo participa “en unas elecciones en 脕frica” y tiene “un equipo en Grecia y otro en los Emiratos [脕rabes Unidos]”. Seg煤n la empresa, sus servicios ascienden a entre 6 y 15 millones de euros, que se cobran en efectivo o en criptomonedas.

Catalunya y M茅xico

‘Forbidden Stories’ destaca c贸mo este contratista israel铆 se ha atribuido el hackeo de la web de la Generalitat durante la consulta que se celebr贸 en Catalunya el 9 de noviembre de 2014. En su d铆a calificado como el peor ciberataque sufrido por la Generalitat en su historia, se trat贸 de un ataque de denegaci贸n de servicio de origen distribuido.

Cayeron ocho p谩ginas web, incluido el dominio participa.cat en el que se informaba sobre la convocatoria de la consulta, y 鈥攕eg煤n inform贸 ‘La Vanguardia’鈥 el 鈥渟ervicio de receta m茅dica electr贸nica, el acceso del Servicio de Emergencias M茅dicas de los historiales cl铆nicos, el gestor de requerimientos policiales, el correo corporativo, el servicio meteorol贸gico, la sala de prensa de la Generalitat, el portal www.gencat.cat, las webs www.president.cat, informativa www.govern.cat, el portal del DOGC, el mapa de tr谩mites informativos de DEMO, la plataforma de contrataci贸n p煤blica del Departamento de Econom铆a y el portal e-justicia entre otros鈥.

El mexicano Tom谩s Zer贸n ha sido otro de los clientes de Hanan. Se trata del corrupto exjefe de investigaci贸n de la Procuradur铆a General de la Rep煤blica y se le considera uno de los principales responsables de la masacre de Ayotzinapa, en 2014, durante la cual 43 estudiantes fueron desaparecidos por el Estado dirigido entonces por el narcopresidente Enrique Pe帽a Nieto.

Zer贸n, presuntamente, contrat贸 los servicios del 鈥淭eam Jorge鈥 para influir en la opini贸n p煤blica, hacerle pasar por v铆ctima de un complot dirigido por el actual presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador y difuminar su rastro. Actualmente, Zer贸n, sobre el que pesa una orden de detenci贸n internacional, se encuentra refugiado en Israel y el gobierno de Tel Aviv ha negado su extradici贸n a M茅xico.

Metodolog铆a

Los ataques DDos son quiz谩 la forma m谩s burda de intervenci贸n. La m谩s sofisticada es el uso del software Advanced Impact Media Solutions, con el que controla hasta 30.000 perfiles falsos con apariencia humana en Twitter, Facebook, Gmail, Instagram, Amazon y Airbnb. Programa que, adem谩s, es capaz de crear en pocos instantes publicaciones o art铆culos enteros. Una serie de servicios que se engloban en lo que el propio Hanan llama 鈥済uerra psicol贸gica鈥 o ciberguerra.

La gama de servicios va desde la generaci贸n de mensajes de apoyo, neutros o de rechazo dictados seg煤n los intereses de sus clientes a t谩cticas como la compra de objetos de uso sexual para provocar la ruptura de la pareja de uno de sus objetivos pol铆ticos. La falsificaci贸n de documentos, la difusi贸n de informes falsos o el robo de documentos bancarios son otros de los servicios que ha destapado la investigaci贸n.