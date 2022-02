La CIDH presentó el caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH

San Crist贸bal de Las Casas, Chiapas, M茅xico

21 de febrero de 2022

Bolet铆n No. 05

La CIDH present贸 el caso Antonio Gonz谩lez M茅ndez ante la Corte IDH

* La desaparici贸n forzada en Chiapas parte de la estrategia contrainsurgente contra los pueblos originarios.

El 22 de enero del 2022, la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) present贸 el caso Antonio Gonz谩lez M茅ndez (Antonio Gonz谩lez) contra M茅xico, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre su responsabilidad internacional frente a la falta de investigaci贸n, identificaci贸n de los responsables, juzgamiento y sanci贸n de la desaparici贸n forzada de Antonio Gonz谩lez, originario del pueblo maya Ch鈥檕l y de la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla. Los hechos sucedieron el 18 de enero de 1999, y fueron cometidos por un integrante del grupo paramilitar Organizaci贸n Desarrollo Paz y Justicia.

La desaparici贸n se enmarca en el contexto de guerra contrainsurgente implementada por el Estado mexicano para acabar con la lucha del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN), sus bases de apoyo y contra la sociedad civil en la regi贸n. Tras la creaci贸n y actuaci贸n de los grupos paramilitares en Chiapas, que operaban con el respaldo y consentimiento del Estado, tan solo en la zona Norte se documentaron privaciones arbitrarias e ilegales de la libertad, tortura, 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y m谩s de 4500 personas desplazadas.

Los familiares de Antonio Gonz谩lez y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas (Frayba), saludamos la decisi贸n de la CIDH al considerar que el Estado mexicano es responsable por la violaci贸n de los derechos a la integridad personal, garant铆as judiciales y protecci贸n judicial en relaci贸n a su obligaci贸n de respetar los derechos y su deber de adoptar disposiciones de derecho interno consagrados en la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos茅),[1] adem谩s de incumplir con su obligaci贸n de sancionar en el 谩mbito de su jurisdicci贸n a los autores, c贸mplices y encubridores del delito de desaparici贸n forzada de personas, as铆 como la tentativa de comisi贸n del mismo establecido en la Convenci贸n Interamericana sobre Desaparici贸n Forzada de Personas.[2]

La presentaci贸n del caso ante la Corte IDH evidencia la falta de mecanismos para la investigaci贸n de las desapariciones forzadas en nuestro pa铆s abonando a la impunidad y a la crisis de derechos humanos. Recientemente el Subsecretario de Derechos Humanos, Poblaci贸n y Migraci贸n de la Secretar铆a de Gobernaci贸n, Alejandro Encinas Rodr铆guez se帽al贸 en el municipio de Sabanilla que en M茅xico 鈥渆xisten m谩s de 95 mil desaparecidos y no localizados que reclaman justicia鈥. Hay reconocimiento de la crisis de derechos humanos en M茅xico por este gobierno, lo que falta son hechos contundentes para que se logre avanzar en los temas de Memoria, Verdad y Justicia.

En el presente caso la Fiscal铆a contra la Desaparici贸n Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, dependiente de la Fiscal铆a General del Estado de Chiapas, no ha tenido ning煤n avance para la ubicaci贸n del paradero de Antonio Gonz谩lez, as铆 como la falta de herramientas y acciones progresivas para el desarrollo de su trabajo dejando la responsabilidad a los familiares. La propia CIDH ha establecido que 鈥渆l deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jur铆dico propio y no como una simple gesti贸n de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la v铆ctima o sus familiares o de la aportaci贸n privada de los elementos probatorios, sin que la autoridad p煤blica busque efectivamente la verdad鈥.[3]

La justicia sigue latente, suspendida en el limbo institucional, desde Sabanilla en la zona Norte de Chiapas hay clamor de justicia que cimbrar谩 el territorio donde la resistencia y la rebeld铆a son un solo coraz贸n, es por ellos que el Frayba reafirma su compromiso de acompa帽ar a la familia de Antonio Gonz谩lez M茅ndez en la b煤squeda de la verdad, la justicia, la reparaci贸n integral y la no repetici贸n de estos graves cr铆menes. La justicia llega tarde a Sabanilla uno de los municipios con m谩s alto indice de marginaci贸n en Chiapas.

[1] Art铆culos 5.1, 8.1 y 25.1 en relaci贸n al 1 y 2 de la Convenci贸n Americana.

[2] Art铆culo I b) de la Convenci贸n Interamericana sobre Desaparici贸n Forzada de Personas.

[3] Corte IDH. Caso Alb谩n Cornejo y Otros vs Ecuador. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C. No. 171.p谩rr. 62