De parte de Congreso Nacional Indígena July 30, 2021

A las y los compa帽eros que tienen como herramienta de lucha las ciencias

A las y los j贸venes que complementen su educaci贸n con pensamiento cr铆tico

A las y los acad茅micos que defienden el conocimiento y no se han vendido al capital

Compa帽erxs, nosotros somos pueblos de origen nahua, nos ubicamos en la regi贸n Choluteca del Estado de Puebla, M茅xico, habitamos desde hace siglos en el valle que se genera entre los volcanes Popocatepetl, Iztaccihuatl y Matlalcueyetl. Nuestros abuelos nos ense帽aron a trabajar el campo y criar animales, tratamos de vivir en armon铆a con la madre tierra pues de ella comemos y de ella somos.

El agua que baja de los volcanes hac铆a de nuestro territorio un para铆so con ojos de agua, ameyales, r铆os, lagunas, peces, muchas plantas y animales del campo, nuestros ancestros supieron habitar durante siglos este lugar sin destruirlo; hace algunas d茅cadas a nuestra regi贸n llegaron empresarios ambiciosos de todo el mundo con proyectos de muerte, enriqueci茅ndose y chupando todo lo que sustentaba la vida en este lugar. Secaron nuestros ameyales, contaminaron nuestro r铆o, destruyeron nuestros cultivos, nos robaron la tierra y asesinaron a muchos compa帽eros en este proceso.

Como pueblos siempre hemos resistido, sobrevivimos a su guerra de exterminio, primero por los invasores europeos y ahora por las trasnacionales y su capitalismo salvaje. Pretenden esclavizarnos en sus empresas como antes nos esclavizaban en las haciendas, para su desgracia, seguimos naciendo, reproduciendo la vida y la comunidad.

El 22 de Marzo del presente a帽o, cerramos la empresa Bonafont, transnacional francesa del grupo Danone que desde hace 29 a帽os estuvo saqueando el agua de nuestro territorio, y que provoc贸 graves afecciones a nuestras formas de vida. Nosotros como pueblos usamos el agua para regar la tierra, para producir alimento y criar nuestros animales, no vendemos ni llevamos el agua a otras regiones, hacemos que el ciclo de 茅sta se quede en nuestro territorio para evitar un desequilibro y despu茅s una sequ铆a.

Las empresas y los gobiernos nos acusan de ser responsables de la escases de agua, vienen a destruir todo y luego nos culpan del infierno ambiental que ellos han generado, nuestros pueblos estaban aqu铆 mucho antes de que este pa铆s se llamara M茅xico y jam谩s hab铆a estado en peligro la vida; con estudios cient铆ficos y elaborados argumentos pretenden justificar la muerte de la naturaleza y ponernos a nosotros nuevamente como 鈥渆l problema鈥, y claro sabemos que somos el problema, pero no por la escases de agua sino porque en su l贸gica quien no le sirve al capital, simplemente no sirve.

Por su racismo y clasismo los malos gobiernos y los empresarios no han podido entender que la sabidur铆a de los pueblos ha estado siempre por encima de sus rimbombantes estudios acad茅micos, pues mientras las instituciones venden el conocimiento al mejor postor, los pueblos usamos la sabidur铆a para cuidar la tierra y preservar la vida. Nosotros como pueblos estudiamos y analizamos el sistema actual pues es nuestro enemigo y ten铆amos que aprender como destruirlo, adem谩s, hay compa帽eros y compa帽eras a las que el monstruo de la academia no pudo tragar y fueron regurgitados para seguir luchando codo a codo con nosotros.

Compa帽eras y compa帽eros de M茅xico y el mundo, lo que nosotros vemos es que la ciencia no ha sido inmune al veneno del capitalismo, pero lo que tambi茅n vemos, compas, es que hay muchos cient铆ficos y cient铆ficas, que como nosotros, saben que el conocimiento debe usarse para defender la vida y para destruir este sistema de muerte.

La guerra por el agua en nuestra regi贸n se ha agudizado terriblemente en los 煤ltimos a帽os, es por eso que a nuestra trinchera queremos sumar compas que tienen como arma el conocimiento y la ciencia, para que juntos podamos destruir las mentiras con las que el capital pretende seguir saqueando y asesinando nuestro territorio.

Les invitamos pues a este lado del campo de batalla, les convocamos al Encuentro Internacional de Cient铆ficos por la Vida, que se llevar谩 acabo del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2021, sobre las ruinas de la empresa Bonafont, carretera federal M茅xico-Puebla km 96.1, San Mateo Cuanal谩, Juan C. Bonilla, Puebla, M茅xico, territorio nahua. Su participaci贸n consistir谩 en explicar por medio de conferencias, experimentos y cualquier tipo de demostraci贸n, c贸mo las industrias y los megaproyectos destruyen la vida y el territorio de los pueblos originarios.

Para registrarse: Mandar un correo a pueblosunidosporlavida@gmail.com, con su nombre, pa铆s, t铆tulo de participaci贸n y ponencia, la fecha l铆mite es el d铆a 23 de agosto.

Para las y los compas que quieran venir como oyentes la fecha l铆mite ser谩 el 25 de agosto, mandando al mismo correo su nombre, pa铆s o estado de origen y especificando que participar谩n solo con su escucha.

Les pedimos ser prudentes con las medidas sanitarias desde su viaje y atender en todo momento las indicaciones de la comisi贸n de salud para realizar este evento de la manera m谩s segura posible.

A esos cient铆ficos vendidos que le sirven al empresario y al mal gobierno: Abst茅nganse de venir que puede volar un microscopio hasta sus cabezas.

POR LA RECONSTITUCI脫N INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA M脕S UN M脡XICO SIN NOSOTROS

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGI脫N CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES