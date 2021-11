–

De parte de SAS Madrid November 3, 2021 64 puntos de vista

Durante la pandemia, muchos hospitales colapsaron hasta el punto de verse obligados a aplazar citas, realizar consultas v铆a telef贸nica o atender en funci贸n de la gravedad de la enfermedad. Las secuelas de la pandemia por el COVID-19 a煤n son palpables a d铆a de hoy y muchos hospitales siguen atrasando sus citas o citando en periodos de tiempo de hasta un a帽o.

Este ha sido el caso de Mar铆a Rodr铆guez-Manzaneque, residente de la Comunidad de Madrid que decidi贸 compartir su caso en Twitter. Mar铆a tiene un dolor en la rodilla que se le reproduce por toda la pierna por un problema de higiene postural, de forma que no puede utilizar la articulaci贸n con normalidad.

Suele pedir las citas a atenci贸n primaria por la aplicaci贸n de Salud Madrid y el tiempo de espera suele ser de aproximadamente dos semanas. Esta vez a ra铆z de caminar mucho un d铆a comenz贸 a notar que su rodilla se hinchaba y que cada vez iba a m谩s, de forma que decidi贸 ir al m茅dico y le mandaron hacerse una radiograf铆a a principios de octubre. En la radiograf铆a no se ve铆a nada extra帽o, pero ella segu铆a sintiendo dolores y molestias en la rodilla.

En vista de que sus molestias perduraban, su m茅dico de cabecera le mand贸 hacerse una ecograf铆a de la rodilla para la que le dieron cita en febrero del a帽o que viene y le comentaron que se pondr铆an en contacto con ella para darle cita en traumatolog铆a.

Cuando le llamaron para informarle de la fecha de la cita, comprob贸 que le hab铆a citado para dentro de un a帽o, concretamente para el 7 de octubre de 2022. 鈥淣o pude evitar echarme a re铆r y not茅 que a la persona que me estaba atendiendo le pareci贸 tambi茅n muy gracioso. La cuesti贸n es que me van a ver una ecograf铆a de la rodilla hecha en febrero, para el mes de octubre鈥, comenta Mar铆a indignada por la situaci贸n.

鈥淵o necesito que me atiendan mi rodilla porque se me est谩 reproduciendo el dolor en la cadera por un problema de higiene postural鈥, explica. Sin embargo, esta no ha sido la 煤nica experiencia similar que ha vivido con la sanidad p煤blica en la Comunidad de Madrid.

鈥淢i hija ha sido una de las v铆ctimas de la ansiedad y la depresi贸n generada por el tema del COVID. Ahora mismo no sabemos si tiene una enfermedad inmunol贸gica tipo fibromialgia porque incluso hasta parece que atenci贸n primaria tiene la limitaci贸n de derivar a servicios especialistas. Ella cada vez que ha tenido un problema de ansiedad ha acabado en urgencias por la falta de agenda en la cita de psiquiatr铆a y psicolog铆a. As铆 que el psic贸logo finalmente se lo est谩 pagando ella por lo privado鈥, relata Mar铆a.

Pero esto no es todo, esta madrile帽a ha vivido una experiencia m谩s de este estilo en el 煤ltimo a帽o. Ten铆a cita para una mamograf铆a y, debido a sus problemas con la rodilla, evita utilizar el transporte p煤blico. Fue hasta la cl铆nica donde le derivaron, tard贸 dos horas con los atascos y cuando lleg贸 el mam贸grafo estaba estropeado.

Mar铆a vive en Vallecas y all铆 no hay cl铆nicas con mam贸grafos disponibles. 鈥淵o entiendo que la gente que vivimos en barrios m谩s pobres, estamos sufriendo una discriminaci贸n. De hecho, los centros de salud est谩n en todas partes para facilitar la proximidad y en mi caso, como mujer, tengo esa gran dificultad鈥, explica.

鈥淟a cita que yo tengo para hacerme esa mamograf铆a fallida es, una vez m谩s, en un hospital en El Viso (Chamart铆n). Si buscamos centros donde puedan hacer mamograf铆as pr贸ximos a nuestros distritos el m谩s cercano es Pac铆fico (Retiro), que ya ha desaparecido del programa de prevenci贸n, y el otro es en Getafe y las citas son para dentro de mucho鈥, relata Mar铆a a煤n sorprendida por la gesti贸n.

A d铆a de hoy Mar铆a se encuentra teletrabajando y eso facilita mucho las cosas, pero si tuviera que acudir diariamente a un lugar de trabajo, se hubiera visto obligada a pedir la baja m茅dica. 鈥淟o que se est谩 ahorrando ahora mismo la Comunidad de Madrid en contrataci贸n de sanitarios lo est谩 perdiendo, supongo, la Seguridad Social en bajas m茅dicas y sobre todo en nosotros, que pagamos exactamente lo mismo鈥, recalca.

鈥淓l Gobierno de la Comunidad de Madrid es el principal responsable de esto que me est谩 ocurriendo. Deber铆a haber un modelo estatal que midiera todo esto y que analizara qu茅 es lo que realmente est谩 ocurriendo鈥, denuncia Mar铆a. 鈥溌縋ara qu茅 queremos que est茅n en Madrid los mejores especialistas de neurolog铆a si, al fin y al cabo, si lo vamos a necesitar vamos a tener l铆mites hasta en la atenci贸n primaria, que seguro que tienen instrucciones para no derivarnos?鈥.

鈥淣o se puede permitir que jueguen con nuestra salud, yo no tengo la sensaci贸n de estar pagando menos impuestos que el a帽o pasado, es m谩s, nunca me he cre铆do lo de las bajadas de impuestos y no me lo voy a creer jam谩s y menos viendo de donde viene y viendo a d贸nde nos derivan, es decir, al negocio鈥, concluye Mar铆a. 鈥淵 lo peor es que esto est谩 muy generalizado e incluso interiorizado, y lo peor es que en muchos casos, se trata de nuestras vidas鈥, a帽ade.

Como ella, muchos espa帽oles est谩n viviendo situaciones similares y no solo en la Comunidad de Madrid, sino tambi茅n en el resto del pa铆s. La viralizaci贸n del tuit de Mar铆a a dado pie a que otros muchos usuarios expliquen su situaci贸n y la denuncien p煤blicamente. Exigen una soluci贸n y una atenci贸n sanitaria de calidad.

Enlace relacionado Huffingtonpost.es (02/11/2021).