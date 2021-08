–

La Historia se repite. Despu茅s de las guerras y de las cat谩strofes, aparecen los especuladores para hacer grandes negocios. En Madrid, la especulaci贸n viene campando desde hace tiempo: el pelotazo urban铆stico de la operaci贸n Chamart铆n, la entrada a saco de las plataformas de negocio de los pisos tur铆sticos, veh铆culos de turismo con conductor (VTC) frente al taxi, multinacionales de reparto a domicilio y casas de apuestas en barrios populares.

Pero se est谩 acelerando con el actual gobierno municipal de la derecha y aprovechando la pandemia ocasionada por el coronavirus. Quieren seguir apoder谩ndose del espacio urbano, reforzando su mercantilizaci贸n con la proliferaci贸n de terrazas, cocinas industriales, plataformas log铆sticas o almacenes de 煤ltima milla, aparcamientos disuasorios mal situados y grandes superficies dedicadas al ocio en mitad de la ciudad. Se autorizan actividades sin estudios serios de movilidad ni de impacto social y ambiental en zonas residenciales, que colapsan el tr谩fico y las aceras con veh铆culos de reparto, y llenan las calles de ruidos, humos y gases de efecto invernadero.

Est谩 bien que se recupere la actividad y el empleo, que se abran nuevas tiendas y negocios, m谩s a煤n despu茅s del golpe de la pandemia. El l铆mite est谩 en que sean compatibles con el bienestar del vecindario y la sostenibilidad medioambiental. Pero la ciudad-mercanc铆a rompe este equilibrio, cuando la intervenci贸n y privatizaci贸n de los espacios p煤blicos urbanos prioriza el beneficio econ贸mico sobre la calidad de vida de las personas. Es una agresi贸n cambiar los usos del suelo urbano en pro del negocio y hacerlo en contra de la ciudadan铆a. Esta ofensiva se produce al mismo tiempo que el ataque a servicios esenciales como la sanidad y la educaci贸n p煤blica, y el abandono de las necesidades de los barrios populares. El centro de la ciudad se gentrifica y se uberiza, y se convierte en un parque tem谩tico para el turismo. Este modelo, b谩sicamente especulativo, tiene poco que ver con la econom铆a real, con la calidad del empleo y con una ciudad saludable.

Detr谩s de todo suele haber una comuni贸n entre ayuntamientos e intereses especulativos de grupos empresariales incrustados en las estructuras de poder y con una relaci贸n privilegiada con partidos pol铆ticos a los que financian de una u otra manera, generalmente de forma opaca. Ello se traduce en una interpretaci贸n torticera de las ordenanzas y normas para la concesi贸n de licencias. As铆, de forma irregular, aprovechan atajos que suprimen requisitos garantistas y evitan la participaci贸n ciudadana. Hay ayuntamientos que se convierten en t铆teres de los intereses de fondos buitres y rentistas, al tiempo que se benefician haciendo caja con las plusval铆as urbanas y con mecanismos poco transparentes. Este modelo basado en la desregulaci贸n combina ilegalidades, alegalidades y corrupciones y, ya se sabe, cuando no hay reglas prevalece la ley de la selva, en la que se mueven a gusto los depredadores.

Para que esta estrategia funcione, es necesario desmontar o debilitar la organizaci贸n vecinal y todas las redes de resistencia colectiva. Las v铆as son m煤ltiples. Desde la utilizaci贸n de las instituciones, como hace el Ayuntamiento de Madrid retirando ayudas a las asociaciones de vecinos, al cierre (o al intento) de centros sociales y vecinales: La Ingobernable, EVA de Legazpi, centro de apoyo a mujeres en Tetu谩n, CSO La Casika, etc. Tambi茅n hay empresas de las cocinas industriales que pagan a vecinos y a comunidades para que no protesten ni demanden.

Poner la ciudad al servicio del negocio es ignorar las nuevas tendencias que se est谩n desarrollando en importantes ciudades del mundo. Ahora mismo, el debate se produce sobre c贸mo hacer ciudad sin destruir el tejido social y material, y sin afectar negativamente al bienestar de la ciudadan铆a. Ello pasa por la lucha contra las desigualdades, por la justicia social y por un dise帽o de ciudad de futuro vinculada a la lucha contra el cambio clim谩tico. En este sentido, hay que mejorar la calidad del aire con m谩s zonas verdes, una movilidad sostenible y un transporte p煤blico de calidad. Tambi茅n habr谩 que renovar los barrios y las viviendas, repensar la iluminaci贸n y reducir los ruidos, que es el segundo factor de contaminaci贸n despu茅s de la poluci贸n del aire.

Si, como dice Zaida Muti, la ciudad es la expresi贸n f铆sica de las sociedades, es necesario repensarla, transformarla y proponer espacios urbanos con criterios de igualdad y de cuidados. La lucha por el espacio urbano es econ贸mica y de clase. Se trata, en suma, de humanizar la ciudad, de aplicar en ella un urbanismo feminista, de conseguir una ciudad amable al servicio y para el cuidado de todas las personas que la habitan. Sirva de ejemplo la ciudad de los ni帽os y ni帽as que viene proponiendo el pedagogo Francesco Tonucci desde hace tiempo. Pero la tendencia actual en Madrid es la contraria, por el auge de la especulaci贸n que produce el neoliberalismo voraz del Partido Popular.

Por ello hay que cuestionar este modelo anticuado de ciudad que nos retrotrae a tiempos pasados. La primera revoluci贸n industrial situ贸 la industria en la periferia y cuando creci贸 la ciudad la desplaz贸 fuera. Ahora vuelven, con otras formas, a mezclarse zonas residenciales y de negocio. Y eso no es sostenible desde el punto de vista ambiental. Y va a contracorriente de la demanda democr谩tica que exige que las ciudades est茅n al servicio de las personas y que los ciudadanos puedan participar y decidir sobre su uso. Uno de los principales problemas de Madrid es que no hay una planificaci贸n urban铆stica a escala de comunidad aut贸noma, lo que crea grandes desigualdades territoriales y sociales entre el Norte y el Sur. Para frenar este modelo de anticiudad, para conseguir equilibrios que reduzcan las desigualdades sociales y territoriales, hace falta movilizaci贸n y cambio pol铆tico.

Es bueno recordar que despu茅s de las cat谩strofes y crisis, tambi茅n emergen movimientos en defensa del bien com煤n. Por ejemplo, los avances sociales y el fortalecimiento del sector p煤blico en Reino Unido tras la segunda Guerra Mundial, que tan bien explica Ken Loach en “El esp铆ritu del 45”. O lo que analiza Rebecca Solnit en su Para铆so en el infierno.

Ahora, tambi茅n en Madrid, se est谩n produciendo movilizaciones ciudadanas con las que he tomado contacto estos meses. Por ejemplo, contra las cocinas fantasmas, en Tetu谩n o Arganzuela, que son aut茅nticas f谩bricas de alimentos en mitad de la ciudad. Hay que destacar la lucha de las familias del colegio p煤blico Miguel de Unamuno, cuyos 900 alumnos tienen cuatro gigantescas y amenazadoras chimeneas encima de su patio. La resistencia vecinal en Villaverde contra la Plataforma Log铆stica en los antiguos solares de Barreiros. Las concentraciones de vecinos en el llamado Espacio Delicias, en suelo de Adif, para unas macro instalaciones de ocio, salt谩ndose los acuerdos que destinaban dicho suelo a dotaciones p煤blicas educativas y culturales. La lucha de las asociaciones de vecinos de Chamber铆, Retiro, Arganzuela, etc. contra la invasi贸n de las terrazas.

Y est谩 habiendo victorias. La del AMPA del CEIP Juan Zarag眉eta en Hortaleza, que ha conseguido recuperar para un parque infantil el parking que el ayuntamiento hab铆a cedido a Iberdrola. La movilizaci贸n contra los aparcamientos disuasorios de Hortaleza y Tres Olivos ha logrado paralizarlos, porque eran un disparate al estar dentro de la ciudad y no en la periferia. Por las protestas vecinales, el alcalde Almeida se est谩 pensando no renovar Mad Beach, el especio de conciertos en la Casa de Campo. Est谩 claro que empieza a oler a elecciones. De aqu铆 se desprende una ense帽anza: si se mantienen las resistencias vecinales, habr谩 m谩s triunfos a medida que se aproximen las municipales de 2023. Y entramos en la segunda cuesti贸n, tan importante como la anterior: tendr谩 que impulsarse un cambio pol铆tico en menos de dos a帽os para que la ciudad de todas y de todos no se convierta en la ciudad del business de unos pocos.

