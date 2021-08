–

Madrid, como Barcelona y muchas otras ciudades europeas, est谩

inmersa en procesos de transformaci贸n urbana y gentrificaci贸n en los que

el turismo tiene un papel cada vez m谩s importante.

Hablamos sobre ello con Jorge Sequera, doctor en sociolog铆a y autor, entre otras publicaciones en torno a la gentrificaci贸n y turistificaci贸n, del libro 鈥Gentrificaci贸n. Capitalismo cool, turismo y control del espacio urbano鈥, editado en 2020 por Los Libros de la Catarata.

驴A

qu茅 nos referimos cuando hablamos de turistificaci贸n urbana? 驴En qu茅

consiste este proceso y qu茅 efectos tiene sobre las habitantes de la

ciudad?

La turistificaci贸n urbana es la manifestaci贸n

material e intangible de la hiperpresencia de la econom铆a del turismo,

que desemboca en transformaciones urbanas y sociales en un territorio

determinado. Por un lado, la gran expansi贸n espacial de los servicios

orientados al turismo que colonizan las zonas del centro de la ciudad

est谩 provocando la destrucci贸n del tejido social y econ贸mico de

los barrios centrales de la ciudad tur铆stica. A su vez, las calles

principales de las 鈥淐iudades Tur铆sticas鈥 tambi茅n eran colonizadas por

grandes tiendas de ropa y marcas multinacionales,

afectando gravemente al paisaje comercial tradicional y haci茅ndolo

residual en el centro de la ciudad. Junto a esto, la expansi贸n de las

franquicias (incluyendo locales de comida r谩pida y bares low cost)

que ha supuesto el cierre de un gran n煤mero de locales de hosteler铆a,

cultura y entretenimiento, homogeneizando gustos y lugares.

En

Europa, en particular, la reciente ola de turistificaci贸n de sus grandes

ciudades ha tenido como protagonistas a empresas emblem谩ticas como Airbnb, Uber o Glovo,

a menudo alimentadas (y apoyadas) por fondos de inversi贸n que hab铆an

entrado r谩pidamente en este sector, que, junto con la expansi贸n de las

compa帽铆as a茅reas de bajo coste desde mediados de los a帽os

noventa ha provocado un aumento significativo de la presi贸n sobre los

vecinos que residen en los barrios del centro de las ciudades en

particular, con fuertes repercusiones sociales, espaciales y econ贸micas.

Como consecuencias inmediatas, la hotelizaci贸n de la vivienda,

el aumento del transporte urbano privado no regulado (por ejemplo,

Uber) y de formas privadas de micromovilidad (Segways, alquiler de

bicicletas, tuk-tuks, etc.) son parte del nuevo paisaje urbano de muchas

ciudades del mundo.

Pero tambi茅n- y esto hay que recalcarlo,

porque es f谩cil perderle la pista- los cambios en las formas cotidianas

de habitar el espacio, el lugar. Son las formas de relacionarse en la

vida cotidiana con estas econom铆as del turismo urbano -como trabajador,

como vecino, como turista o como porqu茅 no, como especulador, y en

ocasiones como combinaci贸n de varias- las que producen verdaderos

cambios en las subjetividades que viven en la metr贸poli. Se articulan

por tanto diferentes imaginarios alrededor de c贸mo habitar el barrio/la y

lo urbano: resistentes, especuladores o desplazados, conformados a su

vez -y no siempre necesariamente en el orden que imaginamos- por los

vecinos/as de los barrios turistificados, los trabajadores/as

dependientes de la econom铆a Airbnb, los anfitriones y los hu茅spedes.

驴C贸mo se ha materializado este proceso de turistificaci贸n en Madrid? 驴Qu茅 pol铆ticas concretas lo han facilitado o promovido?

El

turismo inmobiliario espa帽ol y su modelo tur铆stico de 鈥渟ol y playa鈥,

sostenido los 煤ltimos 50 a帽os sobre una geograf铆a del blanqueo de

capitales, la prevaricaci贸n y los delitos sobre la ordenaci贸n del

territorio y el urbanismo, encontraba en el centro de las ciudades

nuevos nichos de mercado sin explorar. Las pol铆ticas urbanas se rend铆an

ante este capitalismo de plataformas y utilizaba el turismo urbano como

salvavidas de la anterior Gran Recesi贸n (2008-2016). As铆, las nuevas

operaciones especulativas del sector financiero del turismo se fijaron

en las grandes ciudades como estrategia-refugio. Este era el caso de las

grandes ciudades del Sur de Europa: de Roma a Atenas, de Madrid a

Lisboa. Esto hizo que durante el 煤ltimo lustro el turismo urbano se

convirtiera m谩s que nunca en un elemento central de la transformaci贸n

espacial, econ贸mica, social y cultural de los territorios metropolitanos

de todo el mundo. Como resultado de un movimiento de 鈥渓a playa鈥 a 鈥渓a

ciudad鈥, los inversores y sus operaciones especulativas favorecieron un

intenso proceso de turistificaci贸n urbana en las mayores ciudades

espa帽olas y portuguesas a trav茅s de la compra de vivienda y su

reconversi贸n en alojamiento tur铆stico.

Sin ir m谩s lejos, el

capitalismo digital y de plataforma (y no s贸lo el ic贸nico y manido

Airbnb) es uno de los sectores aparentemente victoriosos de esta crisis y

parte fundamental de esos cambios que se han acelerado en plena

pandemia. Mediante nuevos patrones de consumo y una globalizaci贸n

asim茅trica de la cultura digital, nos situamos ante un amplio cambio

social y urbano, donde los GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), los

NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber), los BATX (Baidu, Alibaba, Tencent,

Xiaomi) o las empresas del `capitalismo de app麓 como Deliveroo, Glovo (o

las recientes 鈥渄ark kitchen鈥) est谩n siendo uno de los principales

actores de este nuevo escenario urbano tecnosocial. Estos cada vez

tienen m谩s fuerza para configurar la vida en las ciudades, y el contexto

de pandemia no ha hecho m谩s que extender su consumo y dominio sobre

ciertas esferas laborales y sociales, tanto en t茅rminos de usos como de

estilos de vida o nuevas formas de trabajo emergente.

En 鈥Resistencias contra la ciudad tur铆stica. Airbnb en Madrid鈥,

Javier Gil y t煤 hac茅is un repaso por el movimiento de lucha contra este

fen贸meno en el barrio de Lavapi茅s, donde colectivos como Lavapi茅s 驴d贸nde vas? , la PAH o el Sindicato de Inquilinas, entre otros,

elaboraron en 2018 una propuesta de desarrollo de un Plan Especial de

Ordenaci贸n Tur铆stica (PEOT) acompa帽ado de una moratoria a la concesi贸n

de licencias para cualquier tipo de plazas tur铆sticas hasta la

aprobaci贸n de dicho plan. Otro ejemplo interesante es la ciudad de

Lisboa, donde muchos colectivos por el derecho a la vivienda han puesto

el foco desde hace a帽os en el turismo. 驴Podr铆as hablarnos brevemente de

ellos?

La turistificaci贸n de las 谩reas urbanas centrales,

especialmente (pero no exclusivamente) en las ciudades del sur de

Europa, consigui贸 lo que otros movimientos sociales urbanos

antiespeculaci贸n (antigentrificaci贸n, entre otros) no hab铆an conseguido

aunar: un consenso alrededor de los impactos negativos m谩s visibles de

la ciudad tur铆stica (masificaci贸n, ruidos, saturaci贸n de transportes

p煤blicos, reconversi贸n de barrios en parques tem谩ticos, uso de vivienda

para terciarizarla y convertirla en pisos tur铆sticos o en los impactos

sobre la segregaci贸n y elitizaci贸n del ocio nocturno). Como ejemplos de

acci贸n colectiva de resistencia contra la turistificaci贸n en Espa帽a y

Portugal, grupos como Lavapi茅s Donde Vas en Madrid, la Assemblea de Barris pel Decreixement Tur铆stic en Barcelona, Ciutat Per A Qui L鈥橦abita en Palma, Islas Baleares; CACTUS Colectivo-Asamblea Contra la Turistizaci贸n en Sevilla, o Habita! Associa莽茫o pelo direito 脿 habita莽茫o e 脿 cidade, Morar em Lisboa o Stop Despejos en la ciudad de Lisboa, pon铆an el foco en estas voraces din谩micas de extracci贸n de valor urbano.

Sin

embargo, y esto puede que no guste a algunos, estas luchas son en

algunos casos dispares y no las componen ni mucho menos, los mismos

actores sociales. En esta amalgama de asociaciones vecinales que hacen

frente a la turistificaci贸n, podemos encontrar parad贸jicas alianzas,

donde propietarios de clase media-alta que habr铆an llegado con las

primeras olas de la gentrificaci贸n y que tras haber cogido posici贸n en

el lugar, estas nuevas din谩micas que vendr铆an a degradar y contaminar su

espacio colonizado hace que levanten su voz junto a clases populares y

colectivos con fuerte presi贸n para la expulsi贸n de sus barrios. Esto ha

ocurrido con algunas asociaciones vecinales de Centro, en el caso de

Madrid, que manifestaban su inter茅s por la moratoria de pisos tur铆sticos

pero circunscrita s贸lo al Centro de Madrid, olvidando a los barrios

perif茅ricos (mientras que otros colectivos antituristificaci贸n de 铆ndole

m谩s autonomista s铆 los inclu铆an como parte de la moratoria). En el caso

de Lisboa pasa algo parecido. Si bien algunos de los colectivos

mencionados tienen una labor fundamental, aunque compuestos en su

mayor铆a por intelectuales y acad茅micos que orbitan alrededor de partidos

de izquierda portugu茅s, existen otros, de claro tinte reaccionario,

fundados por clases medias-altas locales. En barrios portuarios como

Cais Do Sodr茅 que comenz贸 un proceso de gentrificaci贸n 鈥渁l uso鈥, fue

posteriormente tomado por el ocio nocturno turistificado, y aquellos que

compraron sus lofts rehabilitados en edificios fabriles y portuarios

descubren que ya no son cobijo para la vida urbana central que

esperaban.

Para terminar, 驴qu茅 crees que nos espera los pr贸ximos a帽os?

La pandemia ha dado una tregua temporal a este crecimiento tur铆stico

incontrolado, pero la excusa de la crisis econ贸mica puede convertirse en

un nuevo pretexto de las administraciones para continuar favoreciendo

al sector, retrocediendo en el debate de la regulaci贸n/limitaci贸n que

hab铆a conseguido ponerse sobre la mesa. 驴Debemos prepararnos para una

nueva ofensiva tur铆stica?

La debilidad estructural de la

econom铆a del turismo en Espa帽a y Portugal, sus altas tasas de

temporalidad laboral (estacionalidad) y sus bajos salarios

(precariedad), han terminado por trastocar el tablero de juego de un

sector que hasta ahora se sent铆a plenamente legitimado, incuestionable.

Lo cierto es que el sector del turismo tiene un salario medio un 17% m谩s

bajo (19.000 鈧 al a帽o) que la media de Espa帽a, un 30% m谩s bajo que el

de la industria (27.000 al a帽o), con una tasa de temporalidad laboral

desorbitada y en un 60% con contratos a tiempo parcial, seg煤n la propia

patronal. Para el caso de Portugal, se estima en un 30% m谩s bajo del

salario medio de 2017. De hecho, este verano a煤n pand茅mico se est谩n

sucediendo las noticias de la falta de personal para la hosteler铆a en

lugares playeros y la preocupaci贸n de la patronal al respeto. Y

recordemos la oferta de trabajo publicada en twitter de 12-15 horas diarias y un d铆a libre por 800 euros al mes y pensemos en la cantidad de abusos que existen en el sector.

As铆,

por un lado el turismo ha sido tocado pero ni mucho menos hundido. Es

cierto que ha perdido la legitimidad que ten铆a en nuestra dependiente

econom铆a nacional. Perder legitimidad, sin embargo, no parece ser

sin贸nimo de cambio. Los distintos gobiernos, tanto nacional como

regionales, ya han destinado ingentes cantidades de recursos para

reflotar un sector que nos volver谩 a posicionar como 鈥渆l bar鈥 de Europa.

Era un buen momento para que se diversificara nuestra econom铆a,

dependiente del ladrillo (al que ir谩n destinadas grandes partidas del

Plan Marshall postcovid para rehabilitaci贸n) y del turismo (al que se le

est谩 asistiendo artificialmente), mientras las grandes cadenas

hoteleras, en su d铆a firmes detractoras de los pisos tur铆sticos, se

posicionan ahora en el mercado que, con titubeos y ambig眉edad, est谩n

poniendo un pie en estructuras como Airbnb. Adem谩s, tambi茅n estamos

viendo nuevas formas de hibridaci贸n que podr铆an hacer indistinguibles

con el tiempo a modelos como Idealista o Airbnb, en tanto se solapan

mercados, en busca de una mayor fragilidad y volatilidad de las

biograf铆as urbanas de sus habitantes. En paralelo, mercadotecnia propia

de estrategias de atracci贸n p煤blico-privadas que ya hemos visto en otras

ocasiones, llaman ahora 鈥渘贸madas digitales鈥 a los que un d铆a fueron

鈥渓as clases creativas鈥, ayudando con la asunci贸n de la existencia de tal

subjetividad-fantasma a empujar este tipo de procesos. Detr谩s, entre

bambalinas, la realidad tr谩gica del capitalismo urbano persiste, con una

serie de trabajos precarios y en muchos casos de vuelta al destajo,

profundamente feminizados y racializados, que sostienen la ciudad sobre

la desigualdad urbana.

Gentrificaci贸n. Capitalismo cool, turismo y control del espacio urbano

Jorge Sequera

Editorial Catarata, Madrid 2020. 96 p谩gs.

Que

la gentrificaci贸n constituye la 煤nica soluci贸n viable para los barrios

abandonados es un argumento que desde algunos sectores involucrados se

repite como un mantra, legitimando as铆 uno de los principales mecanismos

contempor谩neos de gesti贸n urbana neoliberal, enmascarada bajo conceptos

ambiguos como regeneraci贸n, revitalizaci贸n o renacimiento. La industria

cultural y la creatividad, de la mano de pol铆ticas de control sobre el

espacio p煤blico, son el perfecto anzuelo para el turismo, la atracci贸n

de inversiones y el negocio de lucrativos mercados inmobiliarios. Las

nuevas clases medias, atra铆das por fen贸menos como la mezcla social, la

escena alternativa o el imaginario de la cultura popular, eligen estos

barrios previamente desvalorizados convirtiendo r谩pidamente el deterioro

urbano en un producto chic. Su cara oculta es la expulsi贸n, la

segregaci贸n y el desplazamiento de aquellos que ya no se consideran

rentables. En los 煤ltimos a帽os, la turistificaci贸n, alimentada por el

crecimiento del capitalismo de plataforma que convierte viviendas en

hoteles, es uno de los mayores desaf铆os actuales a la hora de repensar

la ciudad. Complemento o ant铆tesis de la gentrificaci贸n, este 鈥渢urismo

depredador鈥 hace que la ciudad se convierta en un gran museo, donde el

paisaje comercial tradicional de algunas zonas urbanas tiende a disneyficarse y franquiciarse, provocando profundos cambios socioculturales, desigualdad urbana y nuevas precariedades.

